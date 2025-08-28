בזק היא ספקית החשמל אליה עברו הכי הרבה לקוחות. מי נותרה מאחור?

294 אלף משקי בית ועסקים הצטרפו לאחת מספקיות החשמל הפרטיות ונהנים מהנחה, כך על פי נתוני נגה לחודש אוגוסט. ביולי, על פי רשות החשמל, מספר זה עמד על 285 אלף. בראש הספקיות הפרטיות עומדת בזק, וכעת נחשפים הנתונים המוערכים של שאר הספקיות לחודש יולי. אלקטרה פאוור וסלקום מובילות עם בזק את השוק, ובמקום האחרון עומדת פרטנר שלה 10 אלף לקוחות בלבד.

למרות שבין 20-10 אלף לקוחות מצטרפים לספקיות הפרטיות בכל חודש, הרוב הגדול משלמים את המחיר הרגיל לחברת החשמל.

בעוד ספקיות החשמל הפרטיות לא מפרסמות באופן רשמי את מספר הלקוחות שלהן והדבר נחשב סוד מסחרי, לידי גלובס הגיעו הערכות בשוק לגבי התפלגות הלקוחות אצל הספקיות השונות. חלקן אישרו את המספרים שבידי גלובס, ואחרות העדיפו שלא להגיב רשמית. בנוסף, חשוב להדגיש שמדובר במספרים מוערכים בלבד, המשתנים מחודש לחודש עם הצטרפות לקוחות חדשים.

למקום הראשון מגיעה בזק, שלה כ־80 אלף לקוחות. אחריה אלקטרה פאוור שלה 55 אלף לקוחות ואת השלישייה משלימה סלקום שלה 45 אלף לקוחות.

מתוכן, אלקטרה פאוור וסלקום מפרסמות את הרווח שלהן מאספקת החשמל בלבד: ברבעון השני של 2025, הרווח התפעולי של אלקטרה פאוור עמד על כ־100 אלף שקל, ושל סלקום - כמיליון שקל.

אך הרבעון השני בכל שנה נחשב נוח במיוחד בעבור משק החשמל, משום שהוא חל בעונת מעבר שהיא יעילה ביותר כיוון שהביקוש לחשמל נמוך יחסית ואיתו גם המחיר, ותנאי מזג האוויר מאפשרים ייצור סולארי מרבי - מקור אנרגיה מרכזי שעליו נשענות כיום הספקיות הפרטיות.

במחצית הראשונה כולה, גם אלקטרה וגם סלקום הפסידו מיליוני שקלים. הבאות בתור הן אמישארגז אנרג'י שלה 35 אלף לקוחות, פזגז והוט שלהן 30 אלף, ופרטנר שלה 10 אלף לקוחות בלבד.

בכל מקרה, כרגע התחום נחשב ללא רווחי, למרות שצרכני הקצה נהנים מהנחות משמעותיות של עד 7% ואפילו עד 20% בשעות השפל. הסיבה לכך היא שרובן לא נהנות מיתרון הגודל - כלומר, נפח פעילות רחב מספיק הדרוש כדי להתגבר על ההוצאות הקבועות. סיבה נוספת היא מחסור באמצעי ייצור.

רבות מתחנות הכוח, לרבות אלו שהופרטו מחברת החשמל, לא יכולות למכור חשמל זול יותר לספקים. במקום זאת, הספקיות קונות חשמל יקר מהמערכת, ומוכרות אותו בהנחה לצרכנים.

מכרז רשות החשמל

גורם בשוק האנרגיה מסביר בשיחה עם גלובס שרק חלק מהחברות מחזיקות כיום במודל בר קיימה של חשמל זול שהן יכולות לגלגל לצרכנים, והשאר נשענות בכבדות רבה מדי על קנייה מהרשת המרכזית, ולכן הן הפסדיות. זה, לדברי גורמים בשוק, עלול לגרום לקונסולידציה: כלומר, חלק מהספקיות יאלצו לצאת מהשוק.

כדי להתמודד עם בעיית ההיצע, פרסמה רשות החשמל מכרז אספקת חשמל שעתיד להתקיים בחודש דצמבר. חלק מיכולת הייצור של תחנות הכוח שיזכו במכרז תיגרע מהרשת המרכזית לטובת הספקים הפרטיים.

אמיר שביט, יו''ר רשות החשמל / צילום: יח''צ

עם זאת, מדובר במכרז קטן במיוחד - 350MW של יכולת ייצור חשמל בלבד. מכרז קטן כל כך, הכולל הרבה מתחרים, ככל הנראה לא יאפשר מרווח מספיק גדול לספקיות. נכון להיום המכרז נמצא עדיין בשלב של שימוע ציבורי, כך שניתן להגדיל את המכסה המוקצית לו.

כל שבע הספקיות שלחו בשבוע שעבר מכתב לרשות החשמל, שלפיו "המכסה שמציעה הרשות להקצות בהליך התחרותי הראשון אינה בהלימה לגידול בביקוש לחשמל פרטי".

לדבריהן: "כמות זו אינה מספקת כדי לייצר אפקט תחרותי ממשי בשוק האספקה, במיוחד לאחר גידול במספר הצרכנים הפרטיים ועליה ניכרת בביקוש לחשמל".

לכן הספקיות הפרטיות מבקשות מרשות החשמל להגדיל את היקף ההקצאה כבר בהליך התחרותי הראשון, ולקבוע מראש לוח זמנים שבו יפורטו תאריכי מכרזים עתידיים. בכך הן מקוות ליצור ודאות לגבי זמינות נפח ייצור לספקיות, דבר שימנע "מרוץ לתחתית" שלא ישאיר מרווח שיווק שיוכל להתגלגל אל הצרכנים.