התוכנית הגרנדיוזית של הבית הלבן לשיקום עזה, שכוללת עשרה מגה-פרויקטים, בעיקר בתחומי התשתיות, והודלפה לתקשורת, הגיעה לידי גלובס. כעת, משנחתמה הפסקת האש מול חמאס, היא עשויה להפוך לבסיס לשיקום עזה במציאות.

הדוח, בן 38 עמודים, כולל בעיקר אילוסטרציות והדמיות AI, וכן חישובים שמציגים רווחי עתק על ההשקעה. לפי דיווחים בתקשורת הבינ"ל מדובר בתוכנית ש"הסתובבה בבית הלבן", אך בגוף התוכנית עצמה היא אינה חתומה על ידי אף גורם רשמי. הוושינגטון פוסט, שפרסם ראשון את התוכנית, לא קיבל עליה תגובה מהבית הלבן וממחלקת המדינה.

בין השאר מתוכננים במסגרת התוכנית מרכז לוגיסטי, אוטוסטרדה ורכבת קלה, התפלת מים, ייצור תעשייתי וצינורות אנרגיה.

שמירת השלום באזור תיעשה באמצעות חברות אבטחה מערביות ומדינות צד שלישי (שייתכן שיכללו את טורקיה, קטאר ואיחוד האמירויות). התכנון הוא לממן זאת באמצעות "קרן השקעות" בינלאומית, שתקים תשתיות ומפעלי ייצור בעזה ותחזיר ערך למשקיעים. השיקום, לפי התוכנית, תלוי בפירוק חמאס מנשקו. התוכנית גם כוללת "רילוקיישן" (כנראה זמני) של כרבע מתושבי הרצועה למדינות אחרות.

עיר של בינה מלאכותית

כותרת התוכנית היא "קרן GREAT" (ראשי תיבות של "שיקום עזה, האצה כלכלית וטרנספורמציה") והיא מעידה על עצמה שהיא תביא להפיכת עזה "מפרוקסי איראני מוחרב לבת-ברית אברהמית משגשגת". היא משרטטת את המצב הכלכלי הקשה של עזה, לרבות אבטלה של 80% ותוצר לנפש נמוך על גבול הלא-קיים (בהמשך, הייצור בעזה מוגדר כאפס עגול). אך מצד שני, הזדמנויות גדולות בזכות המיקום על נתיבי המסחר הקלאסיים והעתיקים של המזרח התיכון.

עיקר התוכנית כולל כאמור עשרה מגה-פרויקטים, כל אחד גרנדיוזי בפני עצמו: הם כוללים פינוי ובנייה מלאה מחדש של עזה, בצורת "עיר חכמה", ש"תונע באמצעות AI", המורכבת ממעוינים של בנייה יחד עם אוטוסטרדות ענק על שם מנהיגי האזור, מוחמד בן סלמאן מערב הסעודית ומוחמד בן זיאד מאיחוד האמירויות (שיחליפו את דרך צלאח א-דין החוצה את עזה).

התוכנית כוללת גם את "שער אברהם": מרכז לוגיסטי שכולל נמל ושדה תעופה חדשים, תחנות התפלת מים ואנרגיה סולארית בסדר גודל נרחב, "מרכז אילון מאסק לייצור חכם", שיכלול חוות שרתים בהנהגה אמריקאית, ו"ריביירת טראמפ" על חוף עזה, לרבות איים מלאכותיים כמו איי הדקלים בדובאי. נוסף על כך, יוקם "מסדרון התשתיות האברהמי" שיכלול מסילות רכבת, צינורות (כנראה לגז ונפט) וסיבים אופטיים לתקשורת.

העברת אנרגיה דרך עזה תוכל, לכאורה, להקל על התלות של אירופה בגז ונפט מרוסיה. וושינגטון שואפת להפחית את התלות המערבית בנפט ובגז הרוסיים, כחלק מהמאמצים לבודד את רוסיה ולפגוע בכלכלה שלה במטרה לסיים את הפלישה לאוקראינה. האנרגיה מהמזרח התיכון עוברת היום בחלקה הגדול דרך המיצרים בהורמוז (הצמודה לאיראן) ובאב אל מנדב (הצמודה לחלק החות'י של תימן), והעברה שלה דרך היבשה לים התיכון עשויה לעקוף קשיים אלו.

התוכנית, שמתיימרת ליצור נכסים בשווי 320 מיליארד דולר (מעל טריליון שקל) עד 2035, כוללת גם חזון להרכבה של רכבים חשמליים באמצעות חומרי גלם ומינרלים שייובאו מערב הסעודית, יורכבו לסוללות ורכבים בעזה, וייוצאו לאירופה במכס אפס כחלק מאזור סחר חופשי. בכך, הם מקווים, יהיה ניתן להחזיר את ההשקעות הנדרשות.

עוד נכללת בתוכנית "החכרה" של כשליש מהקרקע הציבורית בעזה עבור קרן ההשקעות הייחודית שתוקם, והרווחים מהשכרת הקרקע הזאת ישיאו רווחים לקרן. קרקעות נוספות יירשמו על שם העזתים, והזכויות עליהן יחולקו בעזרת "טוקנים" בבלוקצ'יין, שמימוש שלהם יאפשר לממן עבורם את קניית הדירות שלהם כשבנייתן תסתיים.

אזורים נקיים מחמאס

לפי לוח הזמנים, פירוק חמאס מנשקו אמור לקרות כבר בשנה הראשונה, בין שבאמצעות לוחמה מצד ישראל או בהסכמת חמאס. הקרן ההומניטרית האמריקאית לעזה (GHF), שסיפקה סיוע הומניטרי בשלבים האחרונים של המלחמה, תופעל כדי ליצור אזורי סיוע נקיים מחמאס עבור עזתים, והיא זו שתקבל את "המנדט ההומניטרי" ברצועה. בשנה שאחרי תוקם רשמית קרן ה-GREAT בהשתתפות בינ"ל, והממשל בעזה יועבר אליה רשמית, תוך שמירת "הזכויות העליונות של ישראל לשמור על הצרכים הביטחוניים שלה". הקרן אמורה למשול בעזה, ולגייס כסף "ממדינות ערביות ואחרות". בסופו של דבר, ניהול הרצועה יימסר ל"ישות פוליטית פלסטינית עצמאית", שלאחר פירוז ודה-רדיקליזציה גם תצטרף להסכמי אברהם.

רווחי הקרן גם אמורים לממן את הכוח הבינ"ל שיחליף את שלטון חמאס בעזה, שיכלול בהתחלה חברות ביטחוניות בינ"ל, TCN (כנראה גורמי צד שלישי, אולי כוחות ביטחון של מדינות מזרח תיכוניות כמו טורקיה, קטר ואיחוד האמירויות) וכוח משטרה מקומי. הכוחות הבינ"ל אמורים לשאת בתחילה בעיקר נטל האבטחה בעזה, ובהדרגה עוד ועוד סמכויות ותקציבים יעברו למשטרה המקומית. בסופו של דבר תגיע המשטרה לכ-9,000 איש.

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ וג'ארד קושנר / צילום: Reuters

הגירת רבע מהתושבים

נוסף על כך, התוכנית כוללת הגירה של כרבע מתושבי עזה מחוץ לרצועה. העזתים שייצאו (כנראה באופן זמני) יקבלו 5,000 דולר כחבילת הגירה, ועוד סבסוד לשכר דירה למשך כארבע שנים וסבסוד מזון לשנה אחת. דבר זה אמור להקל על העומס הרב במחנות האוהלים החדשים ברצועה, וכך להאיץ את הבנייה, ולהקל בעלויות של הקמת פתרונות דיור זמניים לנשארים בה. התוכנית תכלול גם הקמת מוסדות לימוד חדשים, תוך הכשרות מקצועיות ובמשתמע ללא השפעת חמאס ותוך תהליך דה-רדיקליזציה לדור הצעיר.

התוכנית, ככלל, נראית יצירתית מאוד ו"גדולה מהחיים". היא כוללת כמות עתק של רעיונות שונים בלי בדיקות היתכנות משמעותיות, והרבה לפני שגויס הדולר הראשון.