שנת 2025 נמצאת בישורת האחרונה, וכמדי שנה בתקופה הזו אנחנו נדרשים לשאלה האם כדאי לרכוש רכב במבצעים ובהוזלות של סוף השנה, או להמתין עד תחילת השנה הבאה כדי "להרוויח את שנת הדגם החדשה". התשובה על השאלה הזו קשה במיוחד ב-2025, שהייתה שנה חריגה בכל קנה מידה עבור ענף הרכב הישראלי.

● לטויוטה יש גרסה היברידית משודרגת. בדקנו האם היא משתלמת

● בלי ריפוד עור וגג זכוכית. כמה תעלה בישראל הטסלה המוזלת?

בשנה החולפת התבדו תחזיות המכירות של היבואנים לגבי היקף הביקוש לרכב חדש, והביקוש לרכב בפועל היה נמוך משמעותית מהחזוי, ולא רק בשל חודשים רבים של לחימה בכמה חזיתות. התחרות בין מותגי הרכב הקצינה, בליווי מלחמת מחירים, בהובלת המותגים הסיניים; לפלח המרכזי של השוק נכנסו ב-2025 טכנולוגיות הנעה חדשות, דוגמת פלאג-אין עם טווח חשמלי ארוך, ששינו את מתווה הביקוש; והרגולטור עדיין לא שרטט מפת דרכים ברורה למיסוי רכב בשנה הבאה.

התוצאה בעת הנוכחית היא שילוב קיצוני של עודפי מלאי, תחרות וחוסר ודאות, שעתיד לגלוש עמוק לתוך הרבעון הראשון של 2026. לטובת המתלבטים נציג כאן מספר שיקולים בעד רכישה מיידית, ושיקולים להמתנה עם הרכישה ל-2026.

למה לרכוש עכשיו

● מלאים ענקיים של רכבי אפס קילומטר. בסוף 2024 נראה היה שהצמיחה המואצת בביקוש לרכב חשמלי אינה ניתנת לעצירה. במקביל רמז האוצר, שבתחילת 2025 עתידות להתבטל רוב הטבות המס על רכב חשמלי, לצד קיצוץ רוחבי בהטבות "המס הירוק" על כל סוגי כלי הרכב. הרמזים הללו הובילו לגל עצום של יבוא כלי רכב ושחרור שלהם ממכס בסוף 2024, כדי "להרוויח" את הטבות המס ב-2025.

אלא שבפועל הטבות המס רק התכווצו, ולא נעלמו לחלוטין, והשפעתן על המחירים הייתה זניחה. מנגד, הצרכנים נכנסו למצב מגננה לנוכח העצמת התחרות וחוסר הוודאות, והמכירות התכווצו במשך שלושה רבעונים רצופים.

על פי הערכות, כ-20% מתוך כ-150 אלף כלי הרכב שיובאו ברבעון האחרון של 2024 ושוחררו ממכס עדיין לא מצאו לקוח סופי, והם מוצעים כיום בתור רכבי "אפס קילומטר" על ידי חברות הליסינג והיבואנים עצמם, לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד ייצורם.

בדיקה עדכנית מעלה, שההנחות על רכבים אלה שוברות כיום שיאים, ונעות סביב 15%־20% מהמחירון. כלומר, גם אם מקזזים את ירידת הערך של 7%־9% בשל "אובדן יד" ברישיון הרכב, עדיין מדובר בחיסכון משמעותי. כלי הרכב הללו גם זמינים בשיטת "שלם וקח", למי שצריך פתרון מהיר.

אומנם סביר להניח שחלק לא מבוטל ממלאי האפס קילומטר יהיה זמין גם בתחילת השנה, אבל זה לא ישנה בכל הנוגע לרישום שנת הרכב, וצריך לזכור שכבר ב-2025 החלו היבואנים לצמצם משמעותית את היקף היבוא והמלאי. כלומר ההיצע של כלי רכב שיוצרו לקראת סוף 2024 ילך ויפחת ב-2026, לפחות בדגמים "מבוקשים".

● הנחות משמעותיות גם על כלי רכב חדשים לקראת סוף השנה. לא רק רכבי "אפס קילומטר" מוצעים כיום בהנחות משמעותיות, אלא גם כלי רכב חדשים לגמרי של לא מעט מותגים. חלקם עתידים להירשם ברישוי עצמי על שם היבואנים בשבועות הקרובים, ואחרים מוזלים בשל לחץ תחרותי וצורך תזרימי. ההנחות עליהם הן בסדר גודל של כ-7% עד כ-12%, ואינן גדולות כמו על רכבי אפס קילומטר, אבל הרכב נרשם כיד ראשונה פרטית. לא בטוח שההנחות הללו יחולו גם על "דגמי 2026", שיימכרו החל מינואר.

● מחירי המשומשות בדרך לצניחה ב־2026. עד כה מחירוני המשומשות שיקפו רק באופן חלקי את המצוקה של שוק הרכב החדש בישראל, ויצרו בכך את הרושם ששוק המשומשות יציב יחסית. אבל המצב הזה לא יימשך לאורך זמן.

אחת הסיבות היא, שעל כיסם של לקוחות הרכב המשומש בישראל מתחרים כיום לא מעט רכבי "אפס קילומטר", שלעיתים זולים יותר ממכוניות משומשות זהות, שכבר שנה-שנתיים על הכביש.

נוסף על כך, נכנסים כל העת לשוק דגמי רכב חדשים ומוזלים, בעיקר מסין, במחירים נגישים ללקוחות הטיפוסיים של כלי רכב בני 1-3 שנים, לרוב בתקציב של 100-140 אלף שקל פלוס-מינוס.

בסופו של דבר המחירונים יפנימו את התופעה, ומחירי משומשות רבות עשויים ליפול מהצוק. זה כבר קורה בפלחים מסוימים, כמו חשמליות בנות 1-3 שנים. לפיכך, למי ששוקל לממן את רכישת הרכב החדש הבא שלו באמצעות מכירת רכבו המשומש, כדאי להזדרז.

● שינויים מינוריים במיסוי. בשנים האחרונות ראינו העלאות מיסוי הרכב בתחילת כל שנה, כולל בתחילת 2025. אלה הביאו לרוב להתייקרות דגמי הרכב החדשים במידה כזו או אחרת.

תיאורטית זה אמור לקרות גם בתחילת 2026, עם מהלכי "ברירת מחדל", כמו העלאה של מס הקנייה על רכב חשמלי ואולי גם קיצוץ נוסף בהטבות המס הירוק. נזכיר, שהאוצר בוחן כל העת כיצד ניתן למלא את הקופה המתרוקנת, במיוחד לאחר ש"מס הנסועה", שתוכנן ל-2026 ואמור היה להכניס מיליארדים, ירד מהפרק בינתיים.

מנגד, השנה הבאה היא שנת בחירות, כך שלהחלטה על העלאת מסים יש משקל פוליטי. עובדה שאנחנו נמצאים כחודשיים לפני סוף השנה, והאוצר עדיין לא פרסם את תוכניתו.

לפיכך, סביר להניח שגם אם יהיו "גזירות מס" על רוכשי הרכב בתחילת 2026, הן יהיו מינוריות ולא דרמטיות. כלומר, זה בהחלט לא שיקול שמצדיק "רכישות היסטריה" בסוף 2025.

אז למה לחכות ל־2026

הרבה דגמים סיניים מוזלים נמצאים בדרך. אם בסוף 2024 מישהו היה מספר לנו שב-2025 יימכרו בארץ לא מעט דגמים חדשים, מרווחים ומאובזרים, עם הנעה ירוקה וחסכונית, במחירים של 130-150 אלף שקל, היינו שולחים אותו להסתכלות.

אבל זה בדיוק מה שקרה בחודשים האחרונים, בשל תחרות בין עשרות מותגים סיניים שמנהלים ביניהם מלחמת מחירים עזה בפלח המרכזי של השוק. נוסף על כך, גם מחירי הסוללות ממשיכים לצנוח, ואיתם מחירי הרכב של היצרנים בסין. התוצאה: גם בשנה הבאה יגיעו עוד הרבה דגמים זולים יותר, מתוחכמים יותר, עם טווח חשמלי גדול יותר, במחירים נגישים יותר, וזו כמובן סיבה טובה לחכות.

● השקל מתחזק. אפילו פרשנים מלומדים מתקשים להסביר כיצד הפך השקל לאחד המטבעות החזקים בעולם. נכון להיום הדולר נמוך בכ-14% משערו מול השקל באותה תקופה אשתקד, והאירו נמוך בכ-9%. תיאורטית אלה הפרשים משמעותיים, שמאפשרים ליבואנים לנטרל לחצים חיצוניים להעלאת מחירים (מיסוי, העלאת מחירי יצרן), ואולי אף להוזיל כלי רכב כדי לעמוד בתחרות. לפיכך, מי שסבור שההתרחשויות הגיאו-פוליטיות האחרונות ימשיכו לחזק את השקל, יכול לחכות ל-2026.

● הרפורמה התחרותית. לטענת ועדת הכלכלה ומשרד התחבורה, שנת 2026 תהיה שנת מפתח ברגולציה התחרותית בענף הרכב, עם מהלכי רגולציה תחרותית שירחיבו את מעגל היבואנים וגם, לטענתם, "יוזילו משמעותית את המחירים לצרכן". חלק מהמהלכים הללו, כמו הרחבת היקפי היבוא הזעיר כבר החלו להתגלגל. אבל מכיוון שכבר היום יש בשוק 70 מותגים ומאות יבואנים עקיפים, צריך הרבה נאיביות כדי להאמין שהרגולציה תוביל לירידת מחירים של כלי רכב "עממיים". אבל מי שאופטימי מוזמן לחכות.