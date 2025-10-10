כמחצית מכל כלי הרכב החדשים שנרשמו לתנועה בישראל בחודש שעבר היו מתוצרת סין. יותר מבכל שוק ייצוא גלובלי למעט בשוק הרוסי. אחד הסכרים הבודדים הניצבים כיום בדרכו של הצונאמי הסיני להצפה מוחלטת של השוק הישראלי הוא המותג טויוטה, שהצליח לכבוש השנה את טבלת המסירות בישראל.

טויוטה היא גם אחת הבודדות בצמרת טבלת המכירות שהנתונים שלה הם "נטו". כלומר, ללא מכירות של דגמי "אפס קילומטרים".

לחלק לא מבוטל מהתנופה של טויוטה השנה אחראית קורולה קרוס ההיברידית. מאז הגעתה, היא נמצאת ברשימת חמשת הדגמים הנמכרים ביותר בישראל. סוד ההצלחה שלה, מלבד כמובן השם "קורולה" הוא פניה למכנה משותף רחב. כעת מגיע אלינו מודל 2025 המחודש ויצאנו לבדוק אם הוא מציע ערך מוסף גם מעבר ל"קניה בטוחה".

עיצוב חיצוני

מבחינה חיצונית, העיצוב של מודל 2025 המחודש כמעט לא השתנה. חדי עין יבחינו בגריל בעיצוב שונה ומחורר, רכיבי תאורה מעודכנים מלפנים ומאחור, פגוש קדמי חדש, חישוקים חדשים ואולי עוד כמה פריטים קוסמטיים שהחמצנו. גם פרופיל הצד עם הפרופורציות של סטיישן גבוהה נשאר כמעט ללא שינוי, ואילו עיצוב הזנב עדיין שמרני.

אפשר להוסיף לעיצוב קצת ייחוד ונוכחות באמצעות בחירה בצבע הרפתקני (במונחים של טויוטה כמובן) ושילוב גוונים כמו האדום-שחור ברכב המבחן שלנו. מי שיבחר בצבע לבן, שהוא הצבע הפופולרי ביותר של הרכב הזה בישראל, יגלה שהוא נטמע בין כלי הרכב על הכביש כמו מנגל בפארק ביום העצמאות.

פנים הרכב

הכניסה לתא הנוסעים מתבצעת מבעד לסף בגובה נוח יחסית לבני כל הגילאים. המושבים הקדמיים מספקים תמיכה טובה ומרחב ראש מכובד. הראות לכל הכיוונים טובה, כולל לאחור. תנוחת הישיבה גבוהה מזו של כלי רכב פרטיים, אבל רק במעט.

המושב האחורי מתאים ברוחב לשני מבוגרים פלוס ילד או כיסא תינוק ביניהם, ומציע מרחב סביר לרגליים. אבל עם בסיס גלגלים באורך 2.64 מ' בלבד, יש בפלח המחיר הזה אופציות הרבה יותר מרווחות עבור נוסעים ארוכי רגליים.

עיצוב הפנים שמרני. מילת המפתח היא "תכליתיות", ולמרות שאפשר למצוא כמה משטחים רכים בסביבת הנהג, החומר הדומיננטי הוא פלסטיק נוקשה, שתוכנן לשרוד שנים רבות. רמת הגימור גבוהה מאוד, ובזכות בידוד רעשים משודרג מודל 2025 גם שקט משמעותית מהמודל היוצא, במיוחד תחת עומס של האצה ובעת שיוט במהירויות צפונה ל-130 קמ"ש.

האבזור התקני שודרג, אבל עדיין לא מיישר קו עם הסטנדרט הסיני בפלח המחיר הזה. יש מושבים קדמיים חשמליים, אך הכוונון של מושב הנוסע חלקי, גג חשמלי נפתח לא מוצע גם כאופציה, חיישני חניה מקוריים מגיעים רק בגרסאות הבכירות וריפוד משולב עור יש רק בגרסה היקרה ביותר. כך גם דלת אחורית חשמלית. אפשר להתנחם בחבילת בטיחות אקטיבית מקיפה, שכוללת כמעט את רוב המערכות הקיימות.

מולטימדיה ומצלמות

מערך הפיקוד עבר מודרניזציה מקיפה כבר בדור היוצא, והוא כולל לוח מחוונים דיגיטלי, גדול ונאה ומערכת מולטימדיה בגודל סביר, 10.5 אינץ', בשתי דרגות הגימור העליונות. נהגי גרסת הציים הבסיסית יצטרכו להסתפק במסך מולטימדיה בגודל של 7 אינץ' בלבד. המסך המרכזי אינו דקיק או אלגנטי אבל הוא חד, מציג תפריטים גדולים וברורים ומגיב בזריזות.

הנדסת האנוש ידידותית גם עבור מי שלא גדל בעידן הדיגיטלי. מוט ההילוכים אכן מעוצב כ"מוט" קלאסי שממוקם במרכז הקונסול המרכזי. ההגה עגול, וגם זה לא עניין של מה בכך בימינו. בסביבת הנהג יש כמות נדיבה של מתגים פיזיים שמאפשרים שליטה על מערכות חיוניות, ללא תפריטי מגע בעת הנהיגה. גם מערכת הפיקוד הקולי עבר שדרוג משמעותי וכמעט אינה מחמיצה פקודות.

תא מטען

הדלת האחורית רחבה ומאפשרת טעינה נוחה, אם כי התא עצמו מסתפק בנפח של 436 ליטר. מי שירצה להוביל מטען חריג, יצטרך לקפל את אחד המושבים האחוריים.

מנוע וצריכת דלק

ההנעה ההיברידית המוכרת והמוכחת של טויוטה ממשיכה במודל 2025 כמעט ללא שינוי. היא משלבת מנוע 1.8 ליטר נקי עם מנוע חשמלי וסוללה קטנה, שמשודכים לתיבת הילוכים רציפה. הספק של 140 כ"ס אינו מרגש בימינו וגם לא תאוצה מאפס ל-100 קמ"ש ב-10 שניות.

סובייקטיבית, המכונית מרגישה יותר זריזה ממה שמלמדים הנתונים היבשים. תגובת הדוושה חדה, תאוצות הביניים מרגישות נמרצות והתיבה הרציפה, שעברה כיול מחדש, משתפת פעולה ללא תלונות כשהיא נדרשת למאמץ. רק תחת עומס של האצה בעלייה או יציאה לעקיפה מהירה, מרים המנוע את קולו בצליל מחוספס.

התחושה של נסיעה "החשמלית" די מוגבלת, במיוחד בהשוואה לדגמי הפלאג-אין הסינים עם הסוללות המאסיבית. מנגד, השיוט במהירויות גבוהות נטול מאמץ וצריכת הדלק מרשימה. גם בלי נהיגה חסכונית-במודע, אפשר להגיע לסביבות 18 ק"מ לליטר.

על הכביש

ההפתעה המרכזית שטומנת הקרוס המחודשת היא דווקא בתחום שרוב הלקוחות לא מצפים לו, שהוא התנהגות הכביש. הקרוס היוצאת הרגישה די מנותקת, אבל נראה שאת השלדה של מודל 2025 כייל מישהו שאוהב לנהוג ולא רק "לנסוע". ההיגוי מאוזן וחד ומשדר מידע מדויק, תנודות הגוף בפניות הדוקות מרוסנות תודות למרכז כובד נמוך יחסית ומי שאוהב להשתעשע על כבישים מפותלים יגלה, שהמכונית הזו תחלץ ממנו לא מעט חיוכים. תורמת לכך הרבה העובדה שהמשקל העצמי של הקרוס הוא כ-1,380 ק"ג בלבד, מאות קילוגרמים פחות מהמכוניות החשמליות, שבהן נסענו לאחרונה.

גם נוחות הנסיעה, שהייתה "באג" מרכזי בקרוס היוצאת, עברה שיפור ועידון. אמנם אפשר למצוא נוחות ממנה בשוק, כמו בת-הדודה מבית סובארו למשל, אבל היא סופגת כעת מהמורות עירוניות ישראליות בצורה בוגרת מבלי לדלג ולנתר כעז הרים.

מחיר

מי שמקשר עדיין את השם "קורולה" עם משפחתיות במחירים עממיים יצטרך להתאים ציפיות. מחיר גרסת הבסיס של הקרוס 2025 מתחיל כיום ב-180 אלף שקל ומגיע עד 193 אלף שקל. במחיר הזה מקבלים מכונית סולידית עם ממדים "משפחתיים", הנעה חסכונית ומוכחת ובעיקר אמינות ושמירת ערך.

אבל מול חלק מהמתחרות בפלח המחיר שלה יש לה עדיין נחיתות באבזור, בממדים, בטכנולוגיה ובביצועים. אמנם הסלוגן של קרוס קובע שהיא "תוכננה להתמודד עם כל ההפתעות שהחיים מציעים", אבל לא בטוח שזה יעזור לה לאורך זמן מול ההפתעות שמתככנים לה הסינים. בשורה התחתונה, זו בחירה טובה עבור מי שמחפש אמינות, שמירת ערך וחיסכון בדלק. החיסרון הוא במחיר, שגבוה בהשוואה למתחרות. 10 שניות

חלק מהמתחרות

יונדאי קונה הייבריד

במחיר של 177 עד 194 אלף שקל, זוהי המתחרה העיקרית של הקרוס בישראל. תא הנוסעים איכותי ומאובזר בגרסאות היקרות, ונוחות הנסיעה טובה. ההנעה ההבירידית מייצרת 140 כ"ס.

יונדאי קונה הייבריד / צילום: יח''צ

MG HS הייבריד

187 אלף שקל עולה הגרסה ההיברידית והמאובזרת. זהו רכב גדול ומרווח עם בסיס גלגלים ארוך ותא מטען של 507 ליטר. מערכת ההנעה מפיקה בהספק משולב 224 כ"ס.