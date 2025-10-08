בזמן שהמנכ"ל מגבש קבוצת רכישה: דן בתחתית מדד שירות התחבורה

בחציון הראשון של 2025 איבדה אגד את המקום הראשון במדד השירות של משרד התחבורה, שבדק 22 חברות הפועלות ברחבי הארץ. הציון של אגד ירד ביותר מ־6%, והיא נדחקה למקום השני - אחרי סופרבוס של משפחת בליליוס, שתפסה את הבכורה. הירידה בדירוג מסמנת תפנית מפתיעה לאגד - שלוש שנים אחרי שנרכשה על ידי קרן קיסטון. בסמוך לרכישה התמקמה אגד במקום הראשון בדירוג עם ציון של 85 (מתוך 100 נקודות) לעומת ממוצע נמוך בהרבה.

● בלעדי | שורה של כשלים תפעוליים - ואפס אשמים: דוח הביניים לתקלת הענק ברכבת

● נתוני מסירות הרכבים מלמדים: זה הדגם הנמכר בישראל

קשה להסיק מסקנות על סמך חציון אחד, אבל לפי גורמים בממשלה הזמן יוכיח האם הירידה בביצועים היא תוצאה מקרית או מגמה שיש לשים אליה לב. דירוג הביצועים כולל בקרה אלקטרונית על הנסיעות וביצוען, בקרות לאורך מסלול הנסיעה כדי לוודא חריגות במסלול או באיסוף נוסעים, חוות דעת של נוסעים, ובקרה על תשתיות התחבורה של החברה.

הירידה של אגד

בשלב הראשון הקרן רכשה 60% ממניות אגד תמורת 2.96 מיליארד שקל שמשקפים שווי של כמעט 5 מיליארד שקל לחברה. בהמשך, ביולי 2024, קיסטון מימשה את האופציה לרכישת 18% נוספים תמורת 850 מיליון שקל.

אגד, אחת משתי השחקניות ההיסטוריות ששלטו בשוק במשך עשורים עד שהוא נפתח לתחרות, מפעילה אוטובוסים ושירותי הסעה בארץ ובחו"ל כולל רכבות קלות, אך היא מחזיקה גם בפורטפוליו נדל"ן משמעותי.

במקביל, החברה הסתבכה בעימות מול משרדי הממשלה לאחר שביקשה למשוך דיבידנדים שלא משורת הרווח, צעד שעורר חשש לפגיעה בשירות. לאחר משא ומתן עיקש התאפשרה חלוקה חלקית, ומדוחות החברה עולה שמאז הרכישה אגד חילקה כמיליארד שקל בדיבידנד.

מאגד נמסר בתגובה: "טרם קיבלנו לידינו את הנתונים ממשרד התחבורה ולכן איננו יכולים להתייחס לממצאיהם לגופם. עם זאת, אגד משקיעה משאבים רבים ומשמעותיים בשיפור מתמשך של השירות וחוויית הלקוח".

מטרופולין מתחזקת

מן הצד השני של הטבלה גם כן חל מהפך. חברת מטרופולין שנרכשה על ידי קרן ג'נריישן הייתה בתחתית מדד השירות בשנים האחרונות, אך הציגה שיפור דרמטי של 17% בתוך חצי שנה בלבד וקיבלה ציון 69. ההסבר לכך פשוט: רגולציה.

ברשות הארצית לתחבורה ציבורית לא הסכימו לחתום על הסדרה ענפית מול מטרופולין עד שזו שתשפר את ביצועיה. בדוחות ג'נריישן אפשר לראות כמה היא חשובה לה.

הבעיות המבניות בענף, ובהן ירידה במהירות נסיעה וקושי בגיוס נהגים, מקבלות מענה בהסכם חדש שהוצע לחברות על ידי המדינה, ובמסגרתו הן מחויבות לטייב ולעדכן את מפות הנסיעה, עדכון תמהיל ההכנסות שלהן ישתנה ויכלול 15% לפי מספר הנוסעים (לעומת אחוזים בודדים קודם לכן) ובתמורה תקופת הזיכיון באשכולות תוארך עד 4 שנים.

בעקבות שימוע שנערך לה במחצית השנייה של שנת 2023 - לאחר שלא עמדה בתנאי הזיכיון בשלושה מתוך ארבעה אשכולות - החליפה החברה הנהלה והציגה תוכנית הבראה. כך עולה ממסמכים שהגיעו לידי גלובס. מאז נרשמה מגמת שיפור בפעילות החברה, אף שהשירות עדיין לוקה בחסר, בעיקר באזור בקעת אונו.

"השיטה שעובדת מול מפעילי התחבורה הציבורית היא אחת - רק כוח, אחרת השירות שהציבור מקבל נותר גרוע", אמר גורם בענף בשיחה עם גלובס.

ומה קורה בדן?

מי שסוגרת את הטבלה היא דן, עם ציון 53 בלבד לעומת ממוצע ארצי של 74. החברה, שמפעילה כיום אשכול אחד בלבד בגוש דן, ממשיכה לרשום ירידה עקבית בביצועיה. כבר בחציון השני של 2024 היא הידרדרה למקום האחרון עם ציון של 51.6, לאחר שבחציון הראשון של אותה השנה התמקמה רק מעל החברות תנופה ומטרופולין עם ציון של 66. ברקע, מדווח כי מנכ"ל החברה, אופיר קרני, מגבש קבוצה לרכישת דן לפי שווי של כ־3 מיליארד שקל.

אופיר קרני, מנכ״ל קבוצת דן / צילום: יונתן בלום

מדן נמסר: "דן מתמודדת עם עומסי תנועה, עבודות תשתית וחסימות צירים, אך שומרת על שירות איכותי באמצעות תיגבור נהגים, הוספת אוטובוסים והתאמות יומיומיות. מדדי הבקרה הארציים אינם מבדילים בין אזורים, אך משרד התחבורה מקדם שיטה מותאמת שתשקף את אתגרי ההפעלה במרכז. דן תמשיך לפעול באחריות ובמסירות ולשמור על שביעות רצון גבוהה גם בתנאים תפעוליים קשים". עם זאת, חברות נוספות שפועלות במטרופולין דווקא שיפרו את ציוניהם.