נתוני מסירות הרכב בספטמבר מגלים: היכונו לעוד גל מבצעי אפס ק״מ

בחודש ספטמבר נרשמו לתנועה בישראל כ-29.3 אלף כלי רכב חדשים, עליה של קרוב ל-29% לעומת ספטמבר אשתקד. כך עולה מנתוני הרישוי. עם זאת על פי הערכות בספטמבר נמשכה והחריפה המגמה של "רישוי עצמי" על שם היבואנים של כלי רכב, שחלפו 12 חודשים ממועד יצורם ועדיין לא נמכרו ללקוחות משלמים.

● עם מחיר פתיחה אטרקטיבי: לרכב הקוראיני הזה יש סיכוי לתת פייט לסינים

● נתונים חדשים: כמחצית מניסיונות גניבות הרכב מתבצעים בדגמים הללו

על פי הערכות ראשוניות בין 25% ל-30% מסך כלי הרכב החדשים, שנרשמו בספטמבר, היו ברישוי עצמי. כלי רכב אלה צפויים לצאת לשוק בשבועות ובחודשים הקרובים בתור רכבי "אפס קילומטר" בהנחות משמעותיות.

בסה"כ נמסרו בישראל בחודשים ינואר ספטמבר כ-242 אלף כלי רכב, עליה של כ-7% לעומת התקופה המקבילה. אולם בניכוי כלי הרכב ברישום עצמי סביר להניח, שבפועל הייתה ירידה משמעותית במסירות "האמיתיות".

טויטה מובילה וקיה בירידה חדה

בחלוקה לפי מותגים (כולל כלי רכב ברישוי עצמי) הובילה השנה טויוטה, שמסרה בשלושת הרבעונים הראשונים 28,494 כלי רכב, עליה של 3.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במקום השני נמצאת יונדאי עם 27,402 מסירות, עליה של 15.1%. במקום השלישי נמצאת צ'רי עם 20,912 מסירות, עליה של 107.6%. במקום הרביעי קיה עם 20,170 מסירות, ירידה של 7.3%. במקום החמישי סקודה עם 16,912 מסירות.

בחלוקה לדגמים מובילה את הטבלה ג'אקו J7 , שמסרה בשלושת הרבעונים הראשונים 13,074 כלי רכב. במקום השני יונדאי קונה עם 10,503 מסירות. במקום השלישי צ'רי FX עם 7,801 מסירות. עם זאת על פי הכמות החריגה של מסירות צ'רי FX בחודשיים האחרונים, קרוב ל-4,500 יחידות, ייתכן שחלק גדול מהמסירות של דגם זה מתחילת השנה היו ברישוי עצמי. טויוטה קורולה קרוס נמצאת במקום הרביעים עם 6,917 מסירות ובמקום החמישי קיה פיקנטו עם 6,827 מסירות.

בחלוקה למדינות ייצור מואצת המגמה של הפיכת שוק הרכב הישראלי לשוק "סיני". בשלושת הרבעונים של השנה נמסרו בישראל 82,367 כלי רכב מתוצרת סין, עליה של 59% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ונתח של 34% מכלל המסירות. במקום השני כלי הרכב מתוצרת דרום קוריאה עם 44,640 ונתח של 18%. באוגוסט לבדו שבר נתח השוק של כלי הרכב הסינים את השיא הקודם של אוגוסט עם כ-50% מכלל השוק.