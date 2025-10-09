התחרות הישירה של מובילאיי בטסלה וב־WAYMO בגזרת המוניות האוטונומיות

מובילאיי מתכוונת להתחרות ישירות בטסלה וב־WAYMO עם שירות מסחרי של מוניות אוטונומיות (Robotaxi) בארה"ב. כך עולה ממצגת של סמנכ"ל התקשורת של מובילאיי, דן גלבס, בכנס של חברת ההשקעות הבין לאומית Evercore בנושא נהיגה אוטונומית ובינה מלאכותית, שנערך בסוף ספטמבר.

לדבריו, לחברה יש כיום 150 מוניות אוטונומיות, שמבצעות ניסויים מתקדמים בערים שונות, רובן באמצעות שיתוף הפעולה שלה עם יצרנית הרכב פולקסווגן. מובילאיי שואפת לפרוס שירותי נסיעה במוניות רובוטיות ללא "נהג בטיחות" אנושי החל מאמצע 2026 ובכך היא תהיה, לדבריה, החברה השנייה בעולם שמציבה על הכבישים בארה"ב כלי רכב סדרתיים ללא נהג משגיח ברכב - לאחר WAYMO ולפני טסלה.

על פי המצגת של מובילאיי, בשלב הראשון הפריסה המסחרית של מוניות עם מערכת אוטונומית ללא נהג בטיחות צפויה להתחיל בפלורידה לקראת אמצע 2026 בהיקף נמוך. בהמשך השנה צפויה להתחיל פריסה גם בלוס־אנג'לס בשיתוף עם UBER. כאשר לאחר מכן תתרחב הפריסה לעיר דאלאס בטקסס, בשיתוף עם שירות ההסעות LYFT. בדאלאס היא תתחרה ישירות בשירותי המוניות האוטונומית של טסלה ו־WAYMO, שכרגע נמצאים בשלבי ניסוי.

לקראת סוף 2026 ותחילת 2027 תחל פריסה מסחרית של מוניות אוטונומיות של מובילאיי גם באירופה, בדגש על הערים המבורג, ברלין, מינכן ואוסלו. עם זאת בחברה אומרים כי המודל העסקי של השירותים האלה ושרשרת הערך שלהם "עדיין נמצאים בתהליכי גיבוש".

ה"קיטים" לנהיגה אוטונומית של מובילאיי צפויים לעלות כ־40 עד 50 אלף דולר ואילו ההכנסות התפעוליות מהן יעמדו על כ־20 סנט למייל של נסיעה.

פריסה של 12 אלף רכבים תוך חמש שנים

במישור הרגולציה צופה החברה כי היתרים לתפעול מוניות אוטונומיות ללא נהג בטיחות יינתנו בארצות הברית בהדרגה, מדינה אחרי מדינה, אולם המסגרת של רגולציה אמריקנית פדרלית, שתתיר להפעיל כלי רכב כאלה בכל ארצות הברית, עדיין בשלבי פיתוח. החברה צופה כי פריסת המוניות האוטונומיות עם מערכות של מובילאיי, בשיתוף עם פולקסווגן, תקיף כ־12 אלף יחידות על פני 4־5 שנים.

לדברי גלבס, מובילאיי צפויה למכור השנה בין 34 ל־35.5 מיליון יחידות של מערכות בטיחות אקטיביות (ADAS) השנה, מתוכן כ־6 מיליון יחידות עבר השוק הסיני, כולל עבור יצרנים זרים שמוכרים כלי רכב בסין. פעילות זו מייצרת עבורה תזרים מזומנים חיובי משמעותי, שחלקו הגדול מופנה למחקר ופיתוח.

כ־80% ממכירות החברה הן כיום באירופה וארה"ב אך השוק הסיני מהווה אתגר עבור החברה בשל ההעדפה של יצרני הרכב הסינים לפזר את הרכישה של מערכות בטיחות בין מספר ספקים, כאשר הנתח של מובילאיי מוגבל ל־25%־30%.

אאודי מתחדשת במערכת Chauffer

בתחום החומרה צופה החברה צמיחה מהירה בביקוש למערכות בטיחות היקפיות לרכב דוגמת המוצר Surround ADAS, שדורשות מספר גדול של מצלמות וכוח עיבוד חזק יותר. מערכות כאלה חיוניות לצורך קבלת דירוג גבוה במבחני הבטיחות המחמירים שנכנסים כיום לשוק העולמי.

לדברי גלבס בכנס, הציפיות לחדירה מהירה של כלי רכב חשמליים לשוק העולמי לא התממשו ולכן יצרני רכב מעכבים את החלטותיהם על הצטיידות במערכות בטיחות מתקדמות יחסית, שמאפשרות נסיעה ללא התערבות פיזית, אבל עם נהג משגיח ברכב. בין השאר יצרן קוריאני, שבעבר היה במו"מ על רכישת מערכות כאלה ממובילאיי, לא מימש את החלטתו וכנראה שינה תוכניות. עם זאת חלה התקדמות משמעותית באספקת מערכות כאלה לפורשה ולאודי ומול יצרנים יפנים.

אאודי גם צפויה להצטייד החל מ־2027 במערכת האוטונומית המתקדמת של מובילאיי, Chauffer, שמאפשרת נהיגה אוטונומית מלאה בכבישים מהירים, ללא השגחת נהג. אולם בשלב הראשון המערכת עדיין תחייב תשומת לב של נהג מאחורי ההגה עד אשר ייאספו מספיק נתוני נסיעות בפועל. בחברה אומרים כי הנכונות של פולקסווגן לאמץ את הטכנולוגיה של החברה מעלה את האימון במערכת גם בקרב יצרנים אחרים.

עוד קרוס־אובר חשמלי "עממי" בדרך לשוק

חברת דלק רכב צפויה להרחיב בתחילת 2026 את נוכחותה בשוק הרכב החשמלי "העממי" עם הקרוס־אובר הקומפקטי החדש VIGO של חברת דונגפנג. ממדיו של הרכב דומים לאלה של קיה EV3 עם אורך של 4.3 מ' ותא המטען הוא בנפח 500 ליטר, הגדול בפלח הקומפקטי.

רכב הקרוס אובר VIGO, דונגפנג / צילום: יח''צ

הרכב יגיע עם מנוע בודד בהספק 184 כ"ס ועם סוללה בקיבולת של 51.9 קילוואט־שעה כאשר הטווח בתקן הסיני הוא עד 471 ק"מ. הטווח ב־WLTP טרם פורסם אולם הוא צפוי לנוע סביב 380־400 ק"מ. הסוללה תומכת בטעינה מהירה בקצב של עד 167 קילוואט. יש לרכב תא נוסעים דיגיטלי עם מסך 12.8 אינץ' מרכזי ורמת אבזור גבוהה.

המחיר צפוי להיות אחד הנמוכים בפלח. בנורבגיה, שהיא השוק האירופי הראשון שבו הוכרז המחיר, עולה הרכב החל מ־25 אלף דולר ללא מיסים, כ־30% פחות מהמחיר ההתחלתי של EV3 בנורבגיה אם כי לדגם של קיה יש טווח ארוך יותר. בישראל עשוי המחיר להתחיל ב־135־145 אלף שקל.

טסלה נערכת להשקת גרסאות מוזלות בישראל

חברת טסלה פתחה את ההזמנות בישראל לגרסאות המשודרגות של טסלה מודל 3 החדשה. השינויים כוללים שדרוג קל באבזור הרכב, כולל תוספת של מצלמה בפגוש הקדמי ושיפור בסוללות, מאפשר לדגם ארוך הטווח החד־מנועי של הרכב להשיג טווח של עד 750 קילומטר, לעומת 702 קילומטר כיום. המחירים מתייקרים בכ־2,700־3,800 שקל כאשר גרסת הבסיס מתחילה כיום בכ־214 אלף שקל.

דגם הבסיס של מודל Y, טסלה / צילום: יח''צ

שינוי נוסף שמתחיל בימים אלה בארה"ב ויגיע בעתיד הקרוב גם לישראל, הוא הרחבת אפשרויות הבחירה בין שלוש גרסאות אבזור למודל 3 ומודל Y, כולל גרסת "סטנדרט" מוזלת.

טסלה Y ומודל בגרסה הזו מצוידת רק במנוע בודד ומוותרת על חלק מהאבזור הקיים, הכולל גג זכוכית וריפוד עור, חישוקים גדולים, יחידות תאורה מתוחכמות, תאורת אווירה ועוד. המחירים בארצות הברית של גרסאות הבסיס נמוכים בכ־12% מהמחירים ההתחלתיים הקודמים בארצות הברית.

אם היחס יישמר, המחיר של טסלה מודל 3 "המשונמכת" עשוי להתחיל בישראל בכ־185־190 אלף שקל. והמחיר של מודל Y עשוי להתחיל בכ־225־230 אלף שקל.