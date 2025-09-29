מכרז החשמל המוזל לספקים בינואר 2026 יהיה גדול יותר ממה שתוכנן מלכתחילה, ויובטח מכרז נוסף בחודש יולי. כפי שפרסמנו בגלובס, המכרז התהפך: במקום שהמכרז ייערך בין יצרני החשמל על הזכות למכור חשמל ישירות לספקים במקום למנהל המערכת נגה, המכרז יהיה בין הספקים על הזכות לקנות חשמל מוזל מנגה, עד 2029 - ואז יצטרכו לחתום על חוזים ישירים מול הספקים.

● בלעדי | הרפורמה באספקת החשמל: המכרז בדרך לשינוי, ואלה המרוויחות

● בזק היא ספקית החשמל אליה עברו הכי הרבה לקוחות. מי נותרה מאחור?



בנוסף, הכמות המוצעת גדלה מ-350MW לעד 500 במכרז שיתרחש בינואר 2026, וכמות דומה במכרז נוסף ביולי. אלה יאפשרו להגדיל משמעותית את גיוס הלקוחות לספקים פרטיים בהנחה, אבל יש בשוק גם מי שמאוכזב מהכמות והיה רוצה הרבה יותר. בנוסף, התוכנית תעלה את מחיר החשמל בעד 1% לכל הלקוחות.

אחת המהפכות הגדולות שהתרחשו בתחום החשמל היא הרפורמה באספקה, שאפשרה ליצרני חשמל למכור בהנחה דרך ספקים פרטיים. התוצאה: מעל 300 אלף צרכנים מחוברים לספקים פרטיים במקום לחברת החשמל, ורוכשים את החשמל בהנחה של 7-5 אחוזים, או עד 20% בשעות השפל.

אלא שמהצד השני, רוב החשמל מגיע לספקים מהרשת המרכזית (נגה), ורק מיעוטו באמת מוצע בהנחה מהיצרנים, משדות סולאריים ותחנות כוח פרטיות חדשות. כך, ספקים מתקשים לקנות חשמל זול, וכל החברות בתחום (פרטנר, בזק, אלקטרה פאוור, אמישרגז, פזגז, סלקום והוט) עם מודל הפסדי באספקת חשמל לצרכנים, ורק חלקן פועלות כיום אקטיבית כדי להגדיל את מספר הלקוחות שלהן: בין פברואר למאי 2025 הספקים הפרטיים גייסו 85,200 לקוחות חדשים, אך בין יוני לספטמבר 2025 שיעור זה ירד ל-37,800 בלבד. כלומר, הקצב נחתך ביותר מחצי.

הפסדיים בהגדרה

הסיבה להפסדיות של הספקים נובעת מכך שכמות החשמל שהם יכולים להשיג מוגבלת מאוד: רבות מתחנות הכוח, לרבות אלה שהופרטו מחברת החשמל, לא יכולות למכור חשמל זול יותר לספקים. במקום זאת, הספקים קונים חשמל יקר מהמערכת, שהמחיר בה הוא ממוצע של חברת החשמל ושל היצרנים שהופרטו, ואותו הם מוכרים בהנחה לצרכנים. כלומר, הם הפסדיים כמעט בהגדרה.

את זה שואפים לשנות ברשות החשמל: להוציא מאות מגהוואט של חשמל מה"בריכה" המרכזית של חשמל, שבה נמצאות תחנות הכוח של חברת החשמל ותחנות הכוח שהופרטו ממנה, ולאפשר לספקים הפרטיים לקנות אותם בהנחה. במקור תוכנן שהיצרנים יתחרו במכרז על הזכות להוציא את חשמל מאותה בריכה ולמכור אותו לספקים, אך המכרז נהפך, ועתה הספקים הם אלה שיתחרו על רכישת החשמל - ישירות מנגה. שלושת הספקים הגדולים ביותר בישראל, על-פי פרסום בגלובס, הם בזק, אלקטרה פאוור וסלקום.

אך בעוד שהדבר יאפשר הגדלה משמעותית של מספר הלקוחות של הספקים הפרטיים, שהיום הם כ-10% מהלקוחות הביתיים (ורוב הלקוחות העסקיים) - הצד השני הוא העלאת מחיר בעד 1% בתעריף החשמל הכללי עליו מציעים את ההנחה. זה משום שתעריף החשמל הוא ממוצע של תחנות כוח יעילות יותר (לרוב, המופרטות מחברת החשמל) ויעילות פחות (לרוב, אלה שבידי חברת החשמל).

כאשר התחנות היעילות יותר מוכרות חלק מהאספקה שלהן בהנחה לספקים, בבריכה המרכזית נשארות בממוצע תחנות כוח פחות יעילות - מה שמעלה את תעריף החשמל לכל השאר. ככל שהכמות המשווקת לספקים תהיה גדולה יותר, כך תעריף החשמל לכל השאר דווקא יעלה. אך זה כמובן רק שיקול אחד שמרכיב את תעריף החשמל שנקבע על-ידי רשות החשמל.

כיום, הביקוש של משקי הבית מהספקים הפרטיים עומד על כ-750MW (שיא הצריכה של משק בית הוא 2.5KW, וישנם כ-300 אלף משקי בית בספקים פרטיים). על-פי התוכנית, בינואר צפוי לצאת מכרז של עד 500MW, וחצי שנה לאחר מכן ביולי 2026, ייצא מכרז נוסף עד עד 500MW. כלומר, בהינתן יישום מלא של החלטה בכל הכמות שלה, זה יאפשר יותר מלהכפיל את כמות הלקוחות הביתיים של הספקים הפרטיים בישראל.

מאוכזבים מהכמות

ובכל זאת, גורמים בשוק מאוכזבים מהכמות, והיו רוצים לראות הרבה יותר יוצא מהבריכה המרכזית של נגה לעסקאות ישירות ("בילטרליות") בין היצרנים לספקים הפרטיים - שכן אפילו אחרי כל המכרזים שמתוכננים ל-2026, זה יאפשר להגיע לפחות מרבע ממשקי הבית בישראל. זאת כאשר היעד הסופי, על-פי רשות החשמל, הוא שכמעט כל השוק יתנהל באופן ישיר בין הספקים כעוגן של הכנסה לבין היצרנים.

הדבר גם יאפשר הפסקה של התכנון הריכוזי של פיתוח תשתית הייצור, שהיום מוגבל באופן מלאכותי בידי רשות החשמל. מכיוון שהיא משלמת דמי זמינות לתחנות הכוח, היא גם מונעת הקמה מהירה מדי שלהן, מה שמעכב את התחרות בייצור. אך ברגע שהספקים ייקחו את הסיכון הזה על עצמם, והמדינה לא תצטרך להבטיח תשלומי זמינות - זה יאפשר פתיחה הרבה יותר רחבה של שוק החשמל לתחרות בייצור החשמל - שיוכל להוריד את התעריפים. בנוסף, הספקים הפרטיים מעודדים לקוחות לצרוך בשעות השפל, מה שמשפר את פרופיל הצריכה של המשק כולו.

מכיוון שזו המטרה של רשות החשמל, נקבע כי ההסדר לפיו הספקים יקנו את החשמל מנגה יימשך רק עד 2029. לאחר מכן הם ייאלצו לחתום באופן ישיר על חוזים עם היצרנים הפרטיים, מה שיקדם את המשק כולו למודל יותר חופשי ופתוח. אך באיזה קצב, וכמה מכרזים נוספים לחשמל פרטי בזול ייפתחו עד אז? זו עדיין שאלה פתוחה.