הרפורמה באספקת החשמל: המכרז בדרך לשינוי, ואלו המרוויחות

על פי מידע שהגיע לגלובס, רשות החשמל צפויה להכריע היום (א') על שינוי דרמטי במכרז עבור חשמל זול נוסף לספקי החשמל הפרטיים: במקום מכרז בין יצרני החשמל על הזכות למכור חשמל ישירות לספקים במקום למנהל המערכת נגה, המכרז יהיה בין הספקים על הזכות לקנות חשמל מוזל מנגה. המשמעות: ספקי החשמל הפרטיים יוכלו להרחיב משמעותית את מאגר הלקוחות הביתיים, אך תעריף החשמל לשאר הלקוחות עלול לעלות.

אחת המהפכות הגדולות שהתרחשו בתחום החשמל הוא הרפורמה באספקה, שאפשרה ליצרני חשמל למכור בהנחה דרך ספקים פרטיים. התוצאה: מעל 300 אלף צרכנים מחוברים לספקים פרטיים במקום לחברת החשמל, ורוכשים את החשמל בהנחה של 7-5 אחוזים, או עד 20% בשעות השפל. אלא שמהצד השני, רוב החשמל מגיע לספקים מהרשת המרכזית (נגה), ורק מיעוטו באמת מוצע בהנחה מהיצרנים, משדות סולאריים ותחנות כוח פרטיות חדשות. כך, ספקים מתקשים לקנות חשמל זול, וכל החברות בתחום (פרטנר, בזק, אלקטרה פאוור, אמישרגז, פזגז, סלקום והוט) עם מודל הפסדי באספקת חשמל לצרכנים, ורק חלקן פועלות כיום אקטיבית כדי להגדיל את מספר הלקוחות שלהן.

הסיבה להפסדיות של הספקיות נובעת מכך שכמות החשמל שהן יכולות להשיג מוגבלת מאוד: רבות מתחנות הכוח, לרבות אלו שהופרטו מחברת החשמל - לא יכולות למכור חשמל זול יותר לספקים. במקום זאת, הספקיות קונות חשמל יקר מהמערכת, שהמחיר בה הוא ממוצע של חברת החשמל ושל היצרנים שהופרטו, ואותו מוכרות בהנחה לצרכנים. כלומר, הן הפסדיות כמעט בהגדרה.

את זה שואפים לשנות ברשות החשמל, על ידי מתן אפשרות לאותן תחנות כוח מופרטות למכור חשמל בזול ישירות לספקים. אך במכתב של הספקים מחודש אוגוסט, הם מתלוננים שהמכרז המוצע (350 MW ) קטן מדי ודורשים להגדילו משמעותית. גורמים בשוק אף טוענים שמי שירוויח מזה יהיו בעיקר הספקים להם יש גם גורמי ייצור, וה"ספקים הווירטואליים" שסוחרים בחשמל לא יוכלו להמשיך לגלגל כך הנחות לצרכן. ובנוסף, שרוב הפער "ייבלע" על ידי היצרנים, ללא אפשרות לגלגל אותם הלאה לספקים שיוכלו לגלגל אותם ללקוחות או לגייס לקוחות נוספים עם חשמל מוזל.

כעת, נראה שרשות החשמל צפויים להקשיב לתלונות אלו, ולהפוך את המכרז על פיו: במקום שהמכרז יהיה בין היצרנים על הזכות למכור אותו לספקים במחיר זול יותר, הספקים עצמם יתחרו במכרז על הזכות לקנות במחיר זול מרשת החשמל המרכזית (נגה).

תעריף החשמל של שאר הצרכנים יעלה?

היתרון הגדול ביותר של צעד כזה הוא שיותר מההנחה תוכל להיות מגולגלת לצרכנים (או, יותר סביר: לשמש להגדלת מספר הלקוחות שניתן להציע להם הנחה). אך התעריף של נגה הוא ממוצע של תחנות כוח יותר ופחות יעילות (כאשר הפחות יעילות שייכות לרוב לחברת החשמל), כך שכל הנחה על בסיס התעריף של נגה יעלה את מחיר החשמל לכל השאר. כך שמי שלא יצטרף לספק פרטי דווקא עלול לסבול ממחירים גבוהים יותר.

בנוסף, גורמים אחרים בשוק דווקא חוששים מההשלכות הקונקרטיות של היפוך המכרז. קודם כל, זה יעכב את האבולוציה הטבעית של השוק ממצב של מנהל מערכת מרכזי אחד לעסקאות ישירות בין הספקים ליצרנים, שיאפשרו פיתוח מהיר וגמיש יותר של יכולת הייצור. בנוסף, חוזים מול נגה ולא ישירות מול היצרנים גם עלולים להיות פחות גמישים: בסעיפי היציאה, באחוזי ההצמדה, בכמויות ובמועדי ההסכם.

אך בסופו של דבר, סימן השאלה הגדול ביותר הוא דווקא לא על כיוון המכרז, אלא על הגודל שלו: כמה חשמל זול יוצע לספקים? האם רק 350 MW, כמו בהצעה הראשונית של רשות החשמל, או שהם יגדילו את הכמות בהתאם לבקשת הספקים? ככל שהכמות תגדל יותר, כך הספקים יוכלו לגייס יותר לקוחות פרטיים, אך כך גם התעריף הביתי של החשמל לכל שאר הצרכנים דווקא יעלה. זו אחת השאלות המרכזיות שרשות החשמל צפויה להכריע בהן בשימוע שתבצע הערב.

מטעם רשות החשמל לא התקבלה תגובה.