נתב"ג נפתח, למה ממשיכים עדיין לקבל הודעות על ביטול טיסות?

פתיחת השמיים והחזרה ההדרגתית של חברות התעופה עדיין אינן מצליחות להחזיר את היציבות לנתב"ג. נוסעים רבים עדיין מגלים כעת כי הטיסות שלהם זזות, מתבטלות או מוצעות מחדש במחירים גבוהים יותר.

● האם ישראלים ברילוקיישן ש"נתקעו" בארץ עלולים להיות מחויבים במס?

● הטיסה בוטלה? ייתכן שמגיע לכם פיצוי מחברת התעופה

כאשר טיסה מבוטלת, החברה מחויבת על פי חוק להוציא לנוסע הודעת ביטול רשמית, הכוללת לפי החוק שלוש אפשרויות: טיסה חלופית, החזר כספי או שובר לשימוש עתידי. אם הנוסע בוחר בהחזר כספי ואינו מבקש טיסה חלופית, ההתקשרות מול חברת התעופה מסתיימת בפועל.

יש גם להבדיל בין ביטול של טיסה לשינוי בלוח הזמנים. כשחברה משנה את מועד הטיסה, אפילו בכמה שעות, המערכת מחייבת אותה להוציא הודעת ביטול רשמית. ברגע שהטיסה המקורית מוחלפת בטיסה אחרת, הנוהל למעשה זהה לנוהל של ביטול טיסה.

וויזאייר, למשל, חוזרת באופן מדורג לישראל החל מ-25 באפריל. אולם נוסעים שקבעו טיסות לאחר מועד החזרה המתוכנן גילו כי הטיסות שלהם זזו. "גילחו לי את החופשה בחצי", דיווח אחד הנוסעים שתכנן לטוס ליעד באיטליה. בשלב הראשון החברה חוזרת לבודפשט, ולאחר מכן בהדרגה ליעדים נוספים. בהתאם לכך, טיסות ליעדים שאליהם החזרה מתוכננת מאוחר יותר, כמו חלק מהיעדים באיטליה, הוזזו מהתאריך המקורי לתאריך חדש, שמתאים ללוח הזמנים המעודכן של החברה.

שינויים שאינם קשורים למלחמה

עם זאת, במקרה של וויזאייר תזוזות כאלה אינן קשורות בהכרח למלחמה. בחברות לואו-קוסט הגמישות בלוחות הזמנים גדולה יותר מאשר בחברות סדירות, והאפשרות לשינויים במועדי הטיסות גבוהה יותר.

גם החברות הישראליות מושפעות מהמצב. במהלך התקופה האחרונה חברות התעופה הישראליות ביטלו טיסות בעקבות מתווה משרד התחבורה, שהגביל את מספר הטיסות ואת מספר הנוסעים המורשים לצאת.

אל על, למשל, ביטלה טיסות סדירות עד 17 באפריל. לאחר שכבר נשלחו הודעות הביטול, השמיים נפתחו בהדרגה והחברה יכלה להחזיר חלק מהטיסות לפעילות. אלא שנוסעים שבחרו בהחזר כספי ולא בטיסה חלופית נותרו למעשה מחוץ להזמנה המקורית.

במקביל, החברה המשיכה לשבץ על אותן טיסות נוסעים שטיסותיהם בוטלו, וכך מספר המושבים הזמינים הלך והתמעט. במצב כזה הטיסות מתמלאות במהירות, והכרטיסים שנותרים מתומחרים בהתאם למספר המושבים הפנויים.