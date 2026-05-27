מברטיסלבה ועד הו צ'י מין סיטי: היעדים החמים לקיץ של הישראלים

החזרה ההדרגתית של הטיסות לישראל והתרחבות הפעילות של חברות התעופה הישראליות והאמירתיות במזרח הרחוק מתחילות לשנות את מפת היעדים המבוקשים בקרב הישראלים. לצד יפן, שכבר הפכה בשנים האחרונות לאחד היעדים האהובים על התייר הישראלי, גם קוריאה הדרומית ווייטנאם נהנות מזינוק בביקושים.

ישראלים התרגלו למצב הביטחוני, והם חוששים פחות להזמין טיסות ארוכות, וכדי "לבטח" את החופשה שלהם מוכנים לשלם יותר עבור טיסות של חברות ישראליות. היעדים שנהנים מהמגמה הם אלה שנוספו אליהם קווים חדשים של חברות ישראליות במזרח הרחוק - בעיקר, כאמור, קוריאה הדרומית ווייטנאם.

אל על הודיעה על פתיחת קו לדרום קוריאה בחורף הקרוב, וארקיע כבר פתחה בתחילת השנה קו לווייטנאם, שנחשב להצלחה גדולה. גם אל על הצטרפה, ובחורף הקרוב תחל להפעיל לשם טיסות. ארקיע הרחיבה את פעילותה במדינה, ותוסיף טיסות גם להו צ'י מין בדרום וייטנאם החל מאוקטובר. במקביל, גם ישראייר מתכננת להיכנס לתחרות מזרחה ולהוסיף קווים ליפן, ייתכן שכבר בחורף הקרוב.

קונקשן בדרך למזרח

גם תוספת הטיסות של החברות האמירתיות מזניקה את הביקושים. חברות אלה, שהתגלו כאמינות במיוחד ביחס לחברות זרות אחרות, הצליחו - למעט בתקופת מבצע "שאגת הארי" - לשמור על פעילות רציפה יחסית, ומאפשרות לישראלים חלופה נוחה עם קונקשן באמירויות בדרך ליעדים רבים במזרח.

השבוע הודיעה אתיחאד, כי החל מ-15 ביוני תגדיל משמעותית את פעילותה בקו תל אביב-אבו דאבי ותפעיל עד שש טיסות יומיות. בכך תהפוך ישראל ליעד בעל מספר הטיסות השבועי הגבוה ביותר ברשת של החברה, עם 42 טיסות. לפי נתוני התחנה בישראל, המנוהלת על-ידי ממן אוויאיישן, הנוסעים ממשיכים דרך אבו דאבי ליעדי המשך באסיה, בעוד שהשנה נרשמה עלייה חדה במיוחד בביקושים ליעדים כמו טוקיו, קוריאה הדרומית, הפיליפינים ותאילנד.

המתדלקים האמריקאיים חונים: למה טרמינל 1 סגור ומה יקרה למחירים מאז סוף פברואר טרמינל 1 בנתב"ג עומד סגור, ובינתיים מי שתפסו בו מקום הם מתדלקים אמריקאיים. זו אינה הפעם הראשונה שהטרמינל נסגר מאז פרוץ המלחמה. למעשה, כמעט בכל אחד מגלי ביטולי הטיסות של החברות הזרות חזרה הפעילות האזרחית תחילה לטרמינל 3 בלבד, ורק כאשר היקף הנוסעים והטיסות גדל מחדש, נפתח גם טרמינל 1. אלא שהפעם, מעבר לקצב החזרה האיטי של החברות הזרות, נוספה גם נוכחותם של המטוסים האמריקאיים בשטח הטרמינל - מה שמקשה עוד יותר להעריך מתי יחזור לפעול. לא ממהרים לפתוח גם בלי הקשר האמריקאי, ברשות שדות התעופה לא ממהרים לפתוח מחדש את הטרמינל. נכון להיום, מספר הנוסעים היומי בנתב"ג נע ברוב הימים סביב פחות מ-50 אלף נוסעים ביממה, רחוק משמעותית מהתקופות שבהן עברו בנתב"ג יותר מ-70-80 אלף נוסעים ביום, ונוצרה הצדקה בהפעלת שני הטרמינלים במקביל. אלא שסגירת טרמינל 1 לא משפיעה רק על הנוחות. במשך שנים הוא לטרמינל הבית של חברות הלואו-קוסט, בעיקר בזכות אגרות הנמל הנמוכות יותר ועלויות ההפעלה הזולות, יחסית לטרמינל 3. הפער הזה מגולגל גם למחירי הכרטיסים. כשכל הפעילות מתנקזת לטרמינל 3, לחברות הלואו-קוסט קשה יותר להציע את רמות המחיר שהציעו בעבר. עבור נוסעים רבים, המשמעות עשויה להיות מורגשת במיוחד בקיץ הקרוב - כשההיצע מוגבל והביקוש גבוה. קראו עוד

לא רק באתיחאד מזהים את הביקוש הגובר. לפי נתוני חברת התיירות גוליבר, וייטנאם, שאליה כבר ניתן לטוס עם ארקיע, רשמה השנה זינוק של כ-90% במספר הנוסעים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעוד שקוריאה הדרומית, שאליה ניתן יהיה לטוס ישירות בחורף הקרוב, רשמה עלייה של כ-27%.

ומה עם המחירים? בדיקה שבוצעה לתאריכים אקראיים בחודש נובמבר מעלה, כי טיסה להאנוי תעלה 1,598 דולר עם ארקיע ו-1,368 דולר עם אל על. באתיחאד איירווייז המחיר יעמוד על 1,002 דולר, כולל עצירת ביניים באבו דאבי. להו צ'י מין סיטי אפשר יהיה לטוס בנובמבר עם ארקיע ב-1,498 דולר.

לקוריאה הדרומית אפשר לטוס באפריל 2027, לסיאול, עם אל על ב-1,733 דולר ועם אתיחאד איירווייז, באותם תאריכים, ב-2,546 דולר.

לדברי תמר גרזון, מנכ"לית גוליבר, "אנחנו רואים שהישראלים ממשיכים לחפש גם יעדים חדשים ושגרתיים פחות, בעיקר כאלה שמציעים תמורה טובה למחיר וחוויית טיול שונה מהיעדים הקלאסיים באירופה. פתיחת קווי תעופה מחודשים מייצרת עניין וביקושים גבוהים ליעדים שעד לאחרונה היו מוכרים פחות לקהל הישראלי, ובמקביל גם יעדים רחוקים יותר במזרח אסיה מתחזקים בצורה משמעותית. נוסף על כך, שער הדולר הנמוך יחסית בתקופה האחרונה מעודד יותר ישראלים לחזור ולתכנן חופשות וטיולים ארוכים יותר בחו"ל".

"עלייה מאסיבית ביפן"

גם לפי חברת התיירות אופקים, שני יעדים בולטים במיוחד שמסתמנים כ"יעדים החמים" של התקופה הקרובה הם יפן וקוריאה הדרומית. לדברי מנכ"לית חברת התיירות אופקים, רויטל בן נתן, "אנחנו עדים בחודשים האחרונים לעלייה מאסיבית בבקשות לטיול ליפן, הן בקרב זוגות ויחידים והן בקרב משפחות, כולל ילדים קטנים.

"כמו יפן, גם קוריאה הדרומית חווה עלייה דרמטית בביקוש, והיא מסתמנת כ'כוכב העולה' החדש והמסקרן ביותר עבור התייר הישראלי. המדינה בעצם יוצאת לראשונה מאחורי הקלעים אל קדמת הבמה, הרבה בזכות העלייה של תרבות ה-K-Pop הכובשת לאחרונה את הרשתות החברתיות, וכמובן עולם הטיפוח שמשגע את העולם".

יעדים חדשים באירופה

אחרי שבשנתיים האחרונות ישראלים רבים העדיפו חופשות קרובות במדינות שנחשבו ידידותיות לישראל, מסתמנת כעת תנועה לעבר יעדים חדשים באזור. לאחר שמונטנגרו ואלבניה הפכו ללהיט, בין היתר בזכות היחס החם לישראלים, לצד אזרבייג'ן שנכנסה חזק למפת היעדים, כעת, עם החזרה ההדרגתית של הטיסות הישירות והתרחבות היצע היעדים, הישראלים מתחילים לחפש את היעד הבא במזרח אירופה ובסביבתה.

בחברת התיירות גוליבר מזהים עלייה בביקושים ליעדים שבעבר בלטו פחות בקרב הישראלים. בחברה מציינים כי פתיחת קווים מחודשים לזלצבורג, לווילנה, לבזל ולמלגה מייצרת ביקושים גבוהים ומכירות חזקות כבר לקיץ הנוכחי. בנוסף, ליטא ולטביה רושמות עלייה בעיקר בתחום הטיסות והטיולים המאורגנים, בין היתר בזכות שילוב של מחירים נוחים ותמורה גבוהה ביחס לעלות.

חוויה דומה להרי האלפים

בענף מצביעים גם על סלובקיה כיעד עם פוטנציאל משמעותי, הודות לטיסות הישירות של וויזאייר לברטיסלבה ולטיסות הצ'ארטר להרי הטטרה - מה שמאפשר חוויה דומה לטיול באלפים במחיר נגיש יותר.

טיסה לוילנה בליטא תעלה ביולי 759 דולר בארקיע, ו-725 דולר בישראייר. לברטיסלבה בסלובקיה אפשר לטוס ביולי עם וויזאייר ב-313 דולר, ועם ארקיע ב-498 דולר.

בספיריט הפקות עולם מצביעים על ביקוש גובר לאיי יוון, שתמיד היו פופולריים בקרב הישראלים, אך השנה הביקושים אליהם מתחזקים עוד יותר. טלי יטיב, בעלים ומנכ"לית ספיריט הפקות עולם, מצביעה על "מגמה בולטת לקראת הקיץ של מעבר ל'חופשות קרובות שמרגישות רחוק'". יעדים מובילים: קורפו, כרתים, סנטוריני, קפלוניה, חלקידיקי, פארוס, מיקונוס ולפקדה.