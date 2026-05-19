אחרי שבועות של אזהרות מפני מחסור בדלק סילוני וביטולי טיסות אפשריים, בענף התעופה מתחילים לשדר מסר מעט רגוע יותר: הדלק כנראה לא ייגמר בקרוב. אבל המשבר רחוק מסיום - וחברות התעופה חוששות כעת בעיקר מהמחיר

מי שסיפק את האיתות הברור ביותר לשינוי בטון היה מנכ"ל ריינאייר מייקל אולירי שאמר כי לחברה יש כיום כמעט אפס חששות לגבי אספקת הדלק הסילוני לקיץ הקרוב. זאת לאחר שבשבועות האחרונים עלו באירופה חששות כבדים סביב האפשרות למחסור בדלק בעקבות השיבושים במצרי הורמוז. לדברי אולירי, שהתבטא בחריפות על אפשרות של מחסור מיידי בדלק סילוני אירופה הצליחה למצוא מקורות חלופיים משמעותיים, בין היתר ממערב אפריקה, נורבגיה ואמריקה הצפונית והדרומית.

גם חברות תעופה נוספות באירופה מנסות בימים האחרונים לשדר רוגע יחסי סביב אספקת הדלק לקיץ הקרוב. בלופטהנזה אמרו כי אספקת הדלק במוקדי הפעילות המרכזיים של הקבוצה צפויה להישאר יציבה לפחות עד סוף יוני, בוויזאייר אמרו כי אינם צופים מחסור מיידי בדלק סילוני, בין היתר בזכות אספקות חלופיות מארה"ב, בעוד שבקבוצת התיירותTUI ציינו כי חלק משמעותי מצריכת הדלק של החברה מגודר גם בתקופה הנוכחית.

בכיר בתחום האנרגיה בישראל מציין כי "אנחנו כבר רואים שנפט מהמפרציות מוצא את דרכו לאירופה בדרכים חלופיות - דרך היבשה או דרך הים האדום. לא בהיקפים שבהם הוא עבר דרך הורמוז, אבל אפשר לומר שלפחות לחלק משמעותי מהכמות כבר נמצאו פתרונות. מצד שני, רואים גם את ארה"ב מגדילה את יצוא הנפט שלה. היא עברה מיצוא של בערך 5 מיליון חביות ביום לכמעט 9 מיליון חביות ביום. לשוק לוקח זמן, אבל הוא מוצא אלטרנטיבות".

המשבר עדיין לא הסתיים

אלא שהרגיעה היחסית סביב זמינות הדלק אינה אומרת שהמשבר הסתיים. כעת, הדאגה המרכזית בענף היא המחיר. ריינאייר, למשל, גידרה כ־80% מצריכת הדלק שלה עד אפריל 2027 במחיר של כ־67 דולר לחבית, אך הזהירה כי אם מחירי הדלק יישארו גבוהים, עלויות הפעילות שלה עלולות לעלות בכ־5%.

אולם לדבריהם של בכירים בריינאייר ההשפעה לא תסתכם רק בעליית מחירי הכרטיסים, אלא גם ביכולת של חברות תעופה חלשות לשרוד תקופה ממושכת של עלויות אנרגיה גבוהות. לטענתם חברות עם רמות גידור נמוכות ויכולת מוגבלת לספוג את מחירי הדלק עלולות שלא לשרוד את החורף הקרוב אם מחירי האנרגיה יישארו גבוהים.

כזכור, לפני כשבועיים קרסה ספיריט איירליינס והפכה לחברת התעופה הגדולה הראשונה בארה"ב שנופלת בתקופה הנוכחית - אירוע שבענף רואים כדוגמה לפגיעות של חברות לואו־קוסט בעידן של חוסר יציבות ועלויות תפעול גבוהות. החברה, שנחשבה במשך שנים לאחת מחלוצות מודל הטיסות הזולות בארה"ב, התמודדה עם שילוב של חובות כבדים, תחרות אגרסיבית, השבתת מטוסים ועלויות דלק גבוהות - לחצים שהחריפו עוד יותר בתקופה האחרונה.

"עלייה של יותר מ-100% במחיר"

אלון סולר, סמנכ"ל הכספים של ארקיע מסביר כי "מאז פרוץ המבצע באיראן מחיר הדלק הסילוני (דס"ל) עלה ביותר מ- 100%, לעומת הברנט שעלה בכ- 50% בממוצע. מחיר הדלק הסילוני מורכב למעשה מהברנט ומרווחי זיקוק, עקב הצורך לתהליך זיקוק של הדלק לרמה הנקיה הנדרשת לצרכים תעופתיים. פעילות בתי הזיקוק נפגעה באופן משמעותי במלחמה והמחיר של מרווחי הזיקוק עלה באופן קיצוני, כך שכיום מחירי הדס"ל נעים סביב 1,400-1,500 דולר לטון, לעומת 650-700 טרום המלחמה. חשוב לציין שכלל עלויות הדלק לחברת התעופה נקובים בדולר, כמו גם מחירי הטיסות הבינלאומיות, ולכן בניגוד לתעשיות אחרות בהן השפעת עליית מחיר הדלק מתקזזת עקב השחיקה בדולר, בענף התעופה אין לכך השפעה חיובית, אלא להיפך".

עוד הוסיף כי "ענף התעופה מתאפיין במרווחים נמוכים ביותר, עפ"י ניתוחים בינלאומיים הרווח הנקי של חברות תעופה נע סביב 2-4% מהמחזור" מסביר סולר. "בימים כתיקונם מרכיב הדלק מהווה 20-25% מעלות הטיסה, וכמובן שהכפלת המחיר החריגה מייקרת מאוד את הטיסות. לדוגמה אם טרום המלחמה עלות הדלק לטיסה הלוך ושוב ת"א-ניו יורק עלתה כ- 100 אלף דולר, כיום היא עולה מעל 200 אלף דולר. פער העלויות הוא חריג גם בתוך תעשייה מרובת תנודתיות כמו התעופה, ובפרט במדינת ישראל, כאשר אצלנו לצד ההתייקרות במחירי הדלק אנו חווים עליות חריגות בעלויות ביטוח ועלויות תפעוליות בהתאם לצרכים מבצעיים ובטחוניים, כאשר נתב"ג עדיין רחוק מחזרה לפעילות סדירה".

בכיר בענף האנרגיה בישראל מסביר "כדי להבין את הדינמיקה של שוק הדלק הסילוני צריך להבין למה הוא מושפע ממחיר חבית הנפט. דלק סילוני הוא רק חלק קטן מסל המוצרים שבית זיקוק מפיק מחבית נפט. מאותה חבית מייצרים גם בנזין, סולר, דלק לספנות, גז בישול ומוצרים נוספים. בית זיקוק לא יכול פשוט להחליט שעכשיו, בגלל שחסר דלק סילוני והמחיר שלו גבוה, הוא מייצר רק דלק סילוני. אין אפשרות כזו. דלק סילוני מהווה בדרך כלל רק 8%-12% מסל המוצרים של בית הזיקוק. אפשר לנוע בתוך הטווח הזה, אבל לא מעבר לכך".

לגבי המצב בארץ, הוא מוסיף "בישראל, כל עוד בתי הזיקוק בישראל מצליחים לרכוש נפט - ואין להם כרגע בעיה לעשות את זה, גם אם במחירים גבוהים - אין חשש למחסור. חלק גדול מהנפט מגיע ממדינות ברית המועצות לשעבר, כמו אזרבייג'ן וקזחסטן, חלק מארה"ב וחלק ממדינות דרום אמריקה. אנחנו לא תלויים בנפט מהמזרח. נכון להיום הייצור של בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד מספיק לכל חברות התעופה הישראליות וגם לחיל האוויר, כולל חיל האוויר האמריקאי. אין בישראל מצוקת דלק. יש בעיה של מחירים".