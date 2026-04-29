ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ השקל ריכך את המכה, אבל מחיר הדלק ישבור שיאים גם במאי
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מחירי הדלק

השקל ריכך את המכה, אבל מחיר הדלק ישבור שיאים גם במאי

משרד האנרגיה מעדכן כי מחיר הדלק יעלה ב-2 אגורות בלילה שבין חמישי לשישי ויעמוד על 8.07 שקלים לליטר בנזין • הציפיות המוקדמות היו להתייקרות חדה עוד יותר בעקבות מחירי הנפט, אבל היחלשות הדולר מול השקל קיזזה את העליות

אורן דורי 10:00
תדלוק בתחנת דלק / צילום: טלי בוגדנובסקי
מחיר הדלק יעלה ב-2 אגורות בחצות הלילה שבין חמישי לשישי ויעמוד על 8.07 שקלים לליטר בנזין במהלך חודש מאי - כך מעדכן היום (ד') משרד האנרגיה. העלייה הקלה מגיעה בהמשך לזינוק של יותר משקל לליטר בחודש אפריל על רקע המלחמה באיראן.

הציפיות המוקדמות היו להתייקרות חדה עוד יותר. מחירי הנפט המשיכו לטפס בחודש החולף, אבל היחלשות הדולר אל מול השקל קיזזה את ההתייקרות בתחנות הדלק.

ועדיין, מדובר בתעריף הדלק הגבוה ביותר בשנים האחרונות. עד למבצע "שאגת הארי", תעריף הדלק הגבוה ביותר מאז בשלוש השנים האחרונות נקבע במאי 2024, ברף של 7.90 שקלים לליטר. מנגד, עד כה המחיר הזול ביותר בתחנות הדלק באותן שנים נמדד בחודשים אפריל-מאי 2023 עם 6.81 שקלים לליטר - תעריף שהושג בזמנו באמצעות הקלות של הממשלה בצו הבלו על הדלק.

מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, בת שבע אבוחצירה, הסבירה את העדכון לתעריף במאי: "מחצית מהעלייה (אגורה אחת) נובעת מעדכון רכיב הבלו. האגורה הנוספת משקפת את העלייה במחירי הדלק הבינלאומיים, שעלו בכ-6%, אך זו מותנה משמעותית בזכות ירידה בשער דולר שנחלש בכ-5%".