השקל ריכך את המכה, אבל מחיר הדלק ישבור שיאים גם במאי

מחיר הדלק יעלה ב-2 אגורות בחצות הלילה שבין חמישי לשישי ויעמוד על 8.07 שקלים לליטר בנזין במהלך חודש מאי - כך מעדכן היום (ד') משרד האנרגיה. העלייה הקלה מגיעה בהמשך לזינוק של יותר משקל לליטר בחודש אפריל על רקע המלחמה באיראן.

הציפיות המוקדמות היו להתייקרות חדה עוד יותר. מחירי הנפט המשיכו לטפס בחודש החולף, אבל היחלשות הדולר אל מול השקל קיזזה את ההתייקרות בתחנות הדלק.

ועדיין, מדובר בתעריף הדלק הגבוה ביותר בשנים האחרונות. עד למבצע "שאגת הארי", תעריף הדלק הגבוה ביותר מאז בשלוש השנים האחרונות נקבע במאי 2024, ברף של 7.90 שקלים לליטר. מנגד, עד כה המחיר הזול ביותר בתחנות הדלק באותן שנים נמדד בחודשים אפריל-מאי 2023 עם 6.81 שקלים לליטר - תעריף שהושג בזמנו באמצעות הקלות של הממשלה בצו הבלו על הדלק.

מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה, בת שבע אבוחצירה, הסבירה את העדכון לתעריף במאי: "מחצית מהעלייה (אגורה אחת) נובעת מעדכון רכיב הבלו. האגורה הנוספת משקפת את העלייה במחירי הדלק הבינלאומיים, שעלו בכ-6%, אך זו מותנה משמעותית בזכות ירידה בשער דולר שנחלש בכ-5%".