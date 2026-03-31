על רקע המלחמה באיראן, מחיר הדלק יעלה בחצות הלילה שבין יום שלישי לרביעי ב-1.08 שקלים. כך, המחיר לליטר בנזין 95 אוקטן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) יעמוד על 8.05 שקלים לליטר לאורך חודש אפריל, לעומת 7.02 שקלים לליטר בחודש מרץ.

מחיר הדלק בישראל מפוקח ומורכב ברובו ממסים (מע"מ ובלו על הדלק). מעבר לשער הדולר, החלק העיקרי במחיר לצרכן שמשתנה מחודש לחודש הוא מחיר הדלק באזור הים התיכון, שמושפע מהסחר העולמי בנפט. זה, באופן טבעי, עלה דרמטית בחודש האחרון בשל המלחמה מול איראן, כאשר מחיר חבית ברנט הגיע חצה את רף 110 דולר - לעומת כ-70 דולר ערב המלחמה וכ-60 דולר בתחילת השנה. עם זאת באוצר עשויים להפחית את מס הבלו כדי להקל על הציבור.

ברמת המחירים הנוכחית, ישנם מספר טיפים שכדאי לשקול כדי לצמצם בעלויות הדלק, בין אם מדובר במעבר לרכב חשמלי, בקרה על מהירות הנסיעה והשוואת מחירים.

להפעיל צרכנות נבונה

כאשר המחירים גבוהים, מומלץ להפעיל צרכנות נבונה ברכישת הדלק. אומנם לליטר בנזין יש מחיר מקסימום שמפוקח ממשלתית, אבל לא בהכרח מחיר מינימום.

כלומר, יש רשתות דלק ומועדוני לקוחות, שמוזילים את הבנזין לא במעט, ויש אפליקציות שמשוות את המחירים בין תחנות. לצרכני נסועה כבדים, ההבדלים בעלות עשויים להיות משמעותיים.

רכב חשמלי

רכב חשמלי הוא פתרון מצוין לנטרול מחירי הדלק, גם בטווח המיידי וגם בטווח הארוך, כשמחירי הדלק יחזרו "לנורמה". אומנם, אם מחירי האנרגיה יזנקו, גם מחירי החשמל יזנקו, אבל ההשפעה על מי שמטעין בביתו תהיה זניחה בהשוואה לעלות הדלק.

תכנון מראש

לנהוג בצורה אחראית זה מומלץ תמיד ובמיוחד לנוכח מחירי דלק משתוללים. החיסכון יכול לבוא מדברים פשוטים כמו תכנון מראש של מסלולים באמצעות אפליקציות שמבצעות אופטימיזציה של המסלולים. לא רק בשעות העומס אלא גם בשגרה.

בקרה על המהירות

עוד חיסכון משמעותי מגיע מבקרה של מהירות הנסיעה. ההבדל בצריכת הדלק בין רכב שנוסע ב-100 קמ"ש לאותו רכב שנוסע ב-130 קמ"ש יכול להגיע ל-20% עד 25%, וזה המון. מי שמתקשה לוותר על הרגלים יכול להיעזר בבקרת שיוט חכמה, שקיימת בהרבה דגמים מודרניים, ומתוכנתת מראש לתפעל את הרכב בצורה החסכונית ביותר בכל הנוגע להאצות, להחלפת הילוכים, ובלימה וכו'.

בקרת נזקים בציי הרכב

גם ציי הרכב גדולים בישראל החלו לבצע "בקרת נזקים" ראשונית לנוכח הזינוק הצפוי במחירי הדלק בתחילת אפריל. מחישובים ראשונים בענף עולה, שתוספת העלות על דלק בלבד לציי רכב גדולים, שמשלמים את עלות הדלק לעובדיהם, צפויה להגיע לכ-225 אלף שקל בחודש לכל אלף כלי רכב ולכ-2.7 מיליון שקל בשנה.

התחשיב מבוסס על צריכת דלק ממוצעת של כ-13 ק"מ לליטר לרכב, שמקובלת בתחשיבים של ציים, שרוב כלי הרכב שלהם מצוידים במנועי בנזין או הייבריד. הבסיס הוא חוזי עבודה, שכוללים כיסוי עלות דלק לעובד עם רכב צמוד בנסועה של כ-30 אלף קילומטר בשנה לעובד (כ-2500 ק"מ בחודש).

עם זאת מעבידים רבים בישראל מכירים בנסועה של עד כ-40 אלף ק"מ בשנה, או כ-3,500 ק"מ בחודש, בעיקר במגזר הממשלתי והציבורי, שהצי שלו כולל כ-15 אלף כלי רכב. במקרה כזה, בהינתן צי של רכב בנזין או היברידי, הזינוק החודשי בעלויות בגין התייקרות הדלק בלבד עומד על כ-315 אלף שקל בחודש לכל אלף כלי רכב.

לגלובס נודע כי מספר ציים, בעיקר בענף ההיי-טק, כבר שלחו חוזרים לעובדים בהם התבקשו "לגלות אחריות" בכל הנוגע להיקף הנסועה ובנוסף קיבלו הנחיות לשימוש חסכוני יותר בכלי הרכב ובעיקר הגברת המודעות לטעינה מהרשת של רכב פלאג-אין, שבציים רבים נהגיהם משתמשים בעיקר במנוע הבנזין.

חברות רבות מכינות כיום תוכניות מגירה לתרחיש שבו מחירי הדלק יתקבעו על הרף הנוכחי לאורך זמן. אולם רבות מהן ממתינות להחלטת האוצר האם יסובסד הבלו על הרכב כדי לייצב את המחירים.

מנכ"ל של חברה מתחום השיווק שמחזיקה צי גדול של כלי רכב צמודים לעובדים אמר לגלובס, בעילום שם, כי "קפיצה בעלויות השוטפות בסדר גודל כזה אינה אירוע, שניתן לספוג אותו. הוא יגולגל למחירים לצרכנים כבר בטווח הזמן המיידי".

על פי תחשיב, שנעשה באחת החברות הגדולות, במחיר הדלק הנוכחי, ובתחשיב נסועה של כ-2,500 ק"מ לעובד, החיסכון לחברה במעבר מרכב בנזין לרכב חשמלי מלא עומד על כ-1.259 מיליון שקל לחודש לכל אלף כלי רכב. זאת בהינתן טעינה מרשת החשמל הביתית בעלות של 64 אגורות לקילוואט-שעה בלבד ובהנחה של יעילות אנרגטית של כלי הרכב כ-18 קילוואט-שעה ל-100 ק"מ בממוצע.