מעל 8 שקלים: מחיר הדלק יזנק בחדות מחר בלילה

על רקע המלחמה באיראן: מחיר הדלק יעלה ב- 1.08 שקלים בחצות הלילה שבין יום שלישי לרביעי - כך עולה מעדכון של משרד האנרגיה והתשתיות. כך, המחיר לליטר בנזין 95 אוקטן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) יעמוד על 8.05 שקלים לליטר לאורך חודש אפריל, לעומת 7.02 שקלים לליטר בחודש מרץ.

● מיחידת סילוק המוקשים ועד לימודי המשפטים: הדרך של מנכ"ל סונול

● באוצר חוששים שמחיר הבנזין יעקוף את רף ה־8 שקלים ובוחנים פתרון ישן

מחיר הדלק בישראל מפוקח, ומורכב ברובו ממיסים (מע"מ ובלו על הדלק). מעבר לשער הדולר, החלק העיקרי במחיר לצרכן שמשתנה מחודש לחודש הוא מחיר הדלק באזור הים התיכון, שמושפע מהסחר העולמי בנפט. זה, באופן טבעי, עלה דרמטית בחודש האחרון בשל המלחמה מול איראן, כאשר מחיר חבית ברנט הגיע חצה את רף 110 דולר - לעומת כ-70 דולר ערב המלחמה וכ-60 דולר בתחילת השנה.

לשם השוואה, תעריף הדלק הגבוה ביותר מאז בשלוש השנים האחרונות נקבע במאי 2024, ברף של 7.90 שקלים לליטר. מנגד, עד כה המחיר הזול ביותר בתחנות הדלק באותן שנים נמדד בחודשים אפריל-מאי 2023 עם 6.81 שקלים לליטר - תעריף שהושג בזמנו באמצעות הקלות של הממשלה בצו הבלו על הדלק.