אישי: בן 51, נשוי + 3, גר באבן יהודה

מקצועי: מנכ"ל סונול

ילדות ומשפחה: נולדתי ביישוב קדימה. שני הוריי היו חקלאים והיינו הולכים יחפים בשדות שמאחורי הבית. בבית הספר הייתי תלמיד טוב, הרבה יותר ממושמע מהילדים שאני רואה כיום. בגיל 16, כבן מושב שהתחבורה הציבורית בו לא הייתה נגישה, נכנסתי לעולם האופנועים. מפתרון התניידות זה הפך לאהבה והגעתי עד לאופנועי שטח כבדים.

צבא: שירתי שלוש שנים כלוחם בהנדסה קרבית. עסקתי לא מעט בחומרי חבלה ומוקשים. במילואים קיבלתי דרגות קצונה והשתחררתי סרן.

לימודים: עשיתי תואר ראשון במשפטים ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי, עם התמחות בטכנולוגיות מידע, ותואר שני במשפטים באוניברסיטה העברית. את ההתמחות עשיתי במשרד עורכי הדין חיים צדוק.

עוזר שר: עבדתי קצת כעורך דין, עד שראש המטה של יוסף פריצקי פנה אליי ונתן לי הזדמנות להיות העוזר של שר האנרגיה. נשארתי לעבוד גם תחת שרי האנרגיה הבאים, מודי זנדברג ופואד בן אליעזר. סך הכול עבדתי שם כארבע שנים, עד שהוצע לי ב־2007 להתמנות לסמנכ"ל בסונול, שחיפשה מישהו שמבין בתחום האנרגיה.

סונול: כיהנתי כסמנכ"ל לקוחות עסקיים וחבר הנהלה בכירה, ולפני כשמונה שנים מוניתי למשנה למנכ"ל, שבו הייתי אחראי בין השאר על השיווק ללקוחות עסקיים ומוסדיים, שיווק דלקנים ושיתוף הפעולה עם תחנות דלק פרטיות. הרגשתי מחובר לשטח. ואז הגיעה תקופת הקורונה - היו סגרים, ירידה בתחבורה והייתי צריך לשמור על יציבות באי-ודאות. זה חיזק את היכולות הניהוליות שלי.

בשלב מסוים כבר ידעתי שאני מועמד מוביל למנכ"ל, ואכן ב־2024 קיבלתי את התפקיד. צמחתי בתוך הארגון וזה יתרון גדול. אני מכיר את האנשים שלי, יודע לדבר איתם ולרתום אותם למשימה המשותפת.

תחומים ומספרים: יש לנו 245 תחנות דלק מצפון לדרום וכ־200 חנויות נוחות, אנחנו מעסיקים 1,500 עובדים ועושים עשרות מיליוני עסקאות בשנה. הפוקוס הוא: דלקים, אנרגיה סולארית, עמדות טעינה חשמליות, אגירת אנרגיה ושימוש במימן. בחלק מהתחנות אנחנו פועלים לשינוי ייעוד נדל"ני ולשם כך הקמנו את החברה־הבת סונול נדל"ן, שהנפקנו לאחרונה בבורסה. יש לנו מיקומים אסטרטגיים, והמטרה היא לשלב בנייני משרדים, מגורים, מלונות וחנויות נוחות. אנחנו פועלים להשביח את ערך הקרקע.

טרנד היברידי: זיהינו יחסית מוקדם את הרצון של רבים לעבור להנעה חשמלית ברכב, ולכן הקמנו את סונול EVI, שפורסת עמדות טעינה חשמליות בתחנות של החברה, ברשויות ובמתחמים מסחריים. אחוז החדירה של הרכבים החשמליים הואט בשנתיים האחרונות, הציבור מעדיף רכבים היברידיים, אבל ההשקעה שלנו ב-סונול EVI היא ארוכת טווח. עם הזמן ככל שהשוק יתייצב והרגולציה תתבהר הביקושים ימשיכו גם שם לצמוח.

מלחמה: בתחנות שלנו מכלי הדלק מוטמנים באדמה, לכן הסכנה בפגיעה של טיל היא לכל היותר שיבוש הפעילות של התחנה עצמה. אין חשש גדול לנזק היקפי. מבחינת מקורות האנרגיה שאנחנו נסמכים עליהם למדנו עם השנים להתמודד עם איומים שונים. אנחנו לא פועלים רק עם בית זיקוק אחד, אלא עם שניים, ויש לנו גם יכולת לייבא דלקים מזוקקים לארץ.

מחיר הדלק: מחירי הדלק עולים בעקבות סגירת מצרי הורמוז. אם המדינה אכן שוקלת להפחית בחצי שקל לליטר את מס הבלו, המהווה כיום יותר מ־50% ממחיר הדלק - אנחנו בעד. בלי זה מחיר הדלק יעבור את רף שמונת השקלים לליטר. מחיר דלק גבוה משפיע על היכולת של משקי הבית להתנהל ומשם על המשק כולו.

מה ישראלים קונים: בתקופת המלחמה שמנו לב לשינוי בהעדפות הצרכניות של הציבור בחנויות הנוחות שלנו. יש גידול משמעותי ברכישת סוללות, פנסים ומזרנים. הופתענו לגלות גם עלייה בקניית קרח בחורף, אבל אז גילינו שהוא נמכר בעיקר בתחנות שסמוכות לגבול, לחיילי מילואים שרוצים לשמור על מזון בשטח.