אישי: בן 36, נשוי + 3, גר בהרצליה

מקצועי: שותף בקרן הדיפנס-טק קינטיקה

ילדות ומשפחה: נולדתי בלונדון לאב צרפתי ואם בריטית. אבי הוא בעל חברת ייעוץ ואמי אשת חינוך. כשהייתי בכיתה ב' עלינו לארץ, לירושלים. המעבר היה מרגש ויחסית קל. לפני כן היינו מבלים הרבה בישראל, בחגים ובחופשות. גדלתי בבית דתי ולמדתי בבית ספר ממלכתי־דתי. עד היום זה אורח החיים שלי. היו לי הרבה חברים, אבל הייתי תלמיד בעייתי כי היה לי משעמם מאוד. בסוף סיימתי את התיכון בשלום והשלמתי בגרויות, הרבה בזכות שני מנהלים שהיו לבית הספר, שעד היום אני בקשר טוב איתם.

מפעיל סוכנים: אחרי בית הספר עשיתי שנה מכינה קדם־צבאית דתית ואז התגייסתי ליחידה 504 (המתמחה במודיעין אנושי, כולל גיוס והפעלת סוכנים מחוץ לישראל - ד"א). הייתי לוחם ומפקד שם שלוש שנים ובהמשך גם מילואימניק. זה היה שירות מרתק, שהעניק לי כישורים שהולכים איתי גם לעולם העסקי. למדתי שם איך אנשים פועלים ומה יכול להניע אותם, איך להיכנס לחדר, לסרוק להבין ולבנות סיטואציות מאוד מהר, לזהות סכנות ואיומים אבל גם הזדמנויות.

לימודים: עשיתי תואר ראשון במדעי המדינה והיסטוריה באוניברסיטה העברית, ובמקביל עבדתי כיועץ לשר בכיר, שאני מעדיף לא לומר את שמו. תכננתי להמשיך מיד לתואר שני בחו"ל, אבל אז פגשתי את אשתי, ברזליאית ממשפחה סורית. הכירו בינינו כשהיא ביקרה בישראל, יצאנו כשנה וחצי והחלטנו להתחתן. את התואר השני, במדיניות ציבורית ומינהל, השלמתי אחרי.

פוליטיקה או עסקים: עד סיום הלימודים לגמרי חשבתי שאני הולך לכיוון של פוליטיקה, אבל גיליתי שם המון בוץ ורוע, וגם רציתי להתפרנס טוב יותר. אז הצטרפתי כמספר שתיים לחברת הייעוץ של אבא שלי, Maydex. ניהלתי את הסניף בתל אביב כעשר שנים, שבהן התמקדנו בחברות בתחומי הביטחון, התעופה והתחבורה הציבורית. עשינו להן סקאוטינג טכנולוגי בחו"ל, וסייענו להשיג שת"פים עם חברות בינלאומיות. צברתי ניסיון רב, ואז 7 באוקטובר ניער אותי בכל הרמות.

יזמות: החלטתי להקים קרן הון סיכון. ידידי המשפחה שלי, יצחק ואהרון אפלבוים, אנשי הון סיכון ותיקים, גם רצו בדיוק להקים קרן - וחברנו יחד כשותפים. ייסדנו את קרן הדיפנס־טק קינטיקה עם יוצא חיל האוויר יואב קנול ועם עמית קוניק, בכיר לשעבר בקהיליית המודיעין. בהמשך הבאנו גם את אל"מ סער צור, שפיקד על כל הדרגים בשריון ויודע איך המערכות הצבאיות זזות ומתקשרות בשדה הקרב. כדי לחזק את הקשר של חברות הפורטפוליו עם חו"ל הבאנו צוות מייעץ חיצוני בינלאומי, הכולל שר ביטחון איטלקי לשעבר, מנהל הרכש של המארינס לשעבר, שר הימייה לשעבר של טראמפ ושותפים בקרן האמריקאית 8VC.

קינטיקה: מאז ההקמה ב־2024 ראינו כמעט 500 סטארט־אפים, אבל השקענו רק בשבעה, בהם Line5, Particle, LimitlessCNC ולייטויז'ן. אנחנו בדרך הבטוחה להשלים גיוס של 150 מיליון דולר, חלק מהכסף כבר גויס. יש לנו משקיעים מכל העולם, כולל ממדינות האזור. אנחנו מחפשים רק חברות עם צוות מומחה, שמציגות קפיצת מדרגה טכנולוגית. לא מעניינת אותנו חברה שמביאה מל"ט קצת יותר קל, שטס קצת יותר מהר וקצת יותר רחוק. אנחנו מחפשים טכנולוגיות שיהיו ה־GPS הבא, הסלולר הבא, כלומר קפיצת מדרגה ממש.

כלכלת הגנה: מעולה שיש לנו חץ, כיפת ברזל, קלע דוד ועוד, אבל אנחנו לא יכולים להמשיך ככה מבחינה כלכלית. חשוב לנו בקרן להשקיע בחברות שלא רק יציעו שיפור טכנולוגי, אלא גם שיפור כלכלי מהותי. אם מול רחפן מאולתר שעולה כמה אלפי דולרים אנחנו שולחים חץ ומטוסי קרב ומוציאים מיליוני דולרים על כל אירוע, זה לא מחזיק מים.

דיפנס-טק: הבום שראינו בתחום הסייבר בשני העשורים האחרונים יקרה בעשור הבא בדיפנס־טק. התקציבים בחו"ל מכפילים, משלשים ומרבעים את עצמם. גם אם מלחמות רוסיה־אוקראינה והמלחמה במזרח התיכון יסתיימו מחר בבוקר, צבאות אירופה וארה"ב ייכנסו למרוץ חימוש כמו במלחמה הקרה.

באירופה האמינו שהכול יהיה בסדר, יש מדינות שבקושי השקיעו בביטחון ונשארו בלי חיילים ועם מערכות נשק משנות השבעים. פוטין ניער אותן לגמרי, ויש להן תקציבי עתק. השכנות של איראן סמכו במשך זמן על ארה"ב, אבל עכשיו גם הן התעוררו. באיחוד האמירויות ספגו במלחמה הנוכחית יותר ממה שישראל ספגה. זו הזדמנות נפלאה בשבילנו להתחבר אליהן כדי לחזק את הסכמי אברהם, אבל ברור שיש כאן גם הזדמנות עסקית.

תחביבים: אני אוהד שרוף של ארסנל, שבעזרת השם תזכה השנה באליפות אנגליה. כשהם משחקים אני לא קובע כלום, לא פגישות ולא זומים. אני עסוק.