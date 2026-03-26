יצרניות הרכב הגלובליות, בהובלת היצרניות הסיניות, נערכות למשבר אספקה חדש בתחום הצ'יפים, ומגיבות בהעלאת מחירים. על פי מחקרים עדכניים ניצבת כיום תעשיית הרכב בפני מחסור עולמי בשבבי זיכרון "מיושנים", מסוגי DRAM ו-NAND, שבהם נעשה שימוש נרחב בתעשייה, בעיקר בכלי רכב "חכמים" ומקושרי רשת.

המחסור נובע מעלייה חדה בביקוש למרכזי נתונים ולשרתי AI, שהוביל ספקי שבבים מרכזיים של תעשיית הרכב להפנות את כושר הייצור המוגבל שלהם לייצור רכיבי זיכרון בפס גבוה. אלה מיועדים לשרתי AI ונחשבים רווחיים מאוד.

כתוצאה כבר זינקו מחירי השבבים "המיושנים" בקרוב ל-50% עד סוף 2025, ועל פי מחקר מברואר של חברת הייעוץ S&P גלובל, הם צפויים לזנק עוד ב-70%-100% ב-2026 בהשוואה ל-2025. לפי הערכות, אספקת השבבים לרכב צפויה לעמוד בשנה הקרוב על פחות מ-50% מהביקוש.

עליות נוספות באספקה

הזינוק במחירי השבבים מצטרף לעליות נוספות במחירים בשרשרת האספקה של תעשייה הרכב, שחלקן עוד החלו לפני המלחמה. בין השאר הוכפלו כמעט בשנה החולפת מחירי הליתיום-קרבונט, חומר הגלם העיקרי לייצור תאי סוללות לרכב חשמלי. המלחמה תרמה לעלייה גם במחירי האלומיניום, שחלק לא מבוטל ממנו מיוצר במדינות המפרץ, ברכיבי פלסטיק הנדסי ועוד.

אנליסטים מציינים כי מעבר לזעזועי המלחמה - המתבטאים בעליית מחירי האנרגיה והתובלה הימית, שצפויים להיות זמניים ולהתייצב בטווח זמן של שבועות או חודשים בודדים לאחר סיום הלחימה - המחסור בשבבים הוא שינוי מבני וארוך-טווח בשוק.

הראשונים להגיב בינתיים הם יצרני הרכב הסינים, שעושים שימוש נרחב בשבבי זיכרון מיובאים עבור שוק רכבי "האנרגיה החדשה" של סין, שנחשבת יצרנית מובילה עולמית שלהם. בשבועות האחרונים כבר הודיעו יצרנים מרכזיים, ובהם ג'ילי, צ'רי, שאיומי ו-FAW, על עליות מחירים, בעיקר בדגמים מחודשים, שהוצגו לאחרונה.

העליות הן בשיעור של כ-300 עד כ-2,000 דולר לרכב, בהתאם לדגם ולפלח, והן נחשבות חריגות לאור התחרות העזה ומלחמת המחירים ששררו בשוק הסיני עד כה. על פי הערכות, התייקרות זו צפויה לחלחל בהדרגה גם לשוקי היצוא.

מבדיקת גלובס עולה, שמספר יבואני רכב בישראל, בעיקר של כלי רכב מהמזרח, קיבלו מהיצרנים "עדכון" על אפשרות של התייקרות פוטנציאלית במחירים של הזמנות עתידיות. עם זאת, בטווח הזמן הקצר לא צפויה להיות להם השפעה על המחירים בשוק הישראלי, מכיוון, שרוב המלאים לחודשים הקרובים כבר הוזמנו, ויבואנים רבים הקפיאו, עיכבו או הקטינו הזמנות, בשל המלחמה המתמשכת.

בשל מיסוי הרכב גבוה בישראל, כל עלייה של כ-1% במחירים ליבואנים לפני משלוח (CIF) כמעט מוכפלת במחירים לצרכן בישראל אחרי מסים ומשלוח.

משרד התחבורה מנסח תקנות ביטחון מיוחדות להפעלת שירותי תחבורה שיתופית מקוונת בישראל, דוגמת אלה של חברת "אובר". זאת כליווי לחקיקה המיועדת לאפשר שירותים כאלה בישראל, שעברה השבוע בכנסת בקריאה ראשונה.

התקנות מגובשות בין השאר בשל דרישות של גופי ביטחון בישראל, ובתיאום עימם, בשל חשש מתרחישים ביטחוניים שונים, ובהם התחזות לנהגים של שירותי תחבורה שיתופית לצורך חטיפה של נוסעים, או לחלופין, לצורך מניעת חטיפה של נהגים, שנקראים לביצוע הסעות.

תקנות מהמחמירות בעולם

רוב חברות שירותי התחבורה השיתופית בעולם, כולל אובר, כבר נוקטות שורה של אמצעי בטיחות להגנה על הנהגים והנוסעים, בשל איומים פוטנציאליים על רקע פלילי. ביניהם קריטריונים מחמירים לבחירה נהגים, אימות דיגיטלי של זהות לקוחות שמזמינים שירותי נסיעות כאמצעי הגנה על נהגים, לחצן מצוקה באפליקציה ועוד.

ואולם, תקנות הביטחון בישראל צפויות להיות בין המחמירות בעולם בשל הסביבה הביטחונית הייחודית. הן צפויות לכלול בין השאר סינון רקע ביטחוני של נהגים, שירצו להצטרף; חיוב בהתקנת אמצעי אבטחת סייבר שונים למניעת "האקינג"; אפליקציות איתור למקרי חירום; התקנת אמצעי מיגון ומצוקה בכלי הרכב ועוד.

מכונית של אובר / צילום: Reuters, Beata Zawrzel

נוסף על כך נבחנת אפשרות להגביל את הפריסה הגיאוגרפית של שירותי הסעות כאלה, במיוחד באזורים בעלי סיכון גבוה, כמו למשל מעבר לקו הירוק. אולם לא ברור האם המלצה כזו תתקבל פוליטית.

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה, כי "המשרד בוחן היבטים רגולטוריים שונים הנוגעים לפעילות מסוג זה. כל הסדרה עתידית תידרש לעמוד בסטנדרטים מחמירים של בטיחות, פיקוח והגנה על הנוסעים, וכן בהיבטים של כשירות הנהגים, בדיקות רקע ואמצעי אבטחה, בדומה למקובל בענף התחבורה הציבורית והשירותים המוסדרים בישראל".

עוד גל פלישה סיני בדרך, והפעם בפלח היוקרה

יצרני הרכב הסינים צפויים להתחיל במחצית השנייה גל חדש של יצוא של דגמי פרימיום חדשים, שמיועדים להתחרות במותגי היוקרה האירופיים, אולם במחירים נמוכים יותר. ברבעון השלישי יגיע לישראל הקרוס-אובר הספורטיבי 7GT מבית המותג זיקר של GEELY.

זהו רכב חשמלי מתקדם שניצב על פלטפורמה שתומכת בטעינה אולטרה-מהירה וביכולות נהיגה אוטונומיות מתקדמות על בסיס שבב של אנבידיה.

אורכו של הרכב 4.86 מ', גובהו 1.46 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.92 מ'. הרכב יצויד בהנעה חשמלי עם מנוע בודד או שניים והספקים של עד 784 כ"ס.

זיקר GT. חשמלית יוקרתית בדרך לארץ / צילום: יח''צ

בסין הרכב צפוי לעלות כ-30-34 אלף דולר. בישראל אפשר לצפות לדגם בסיס מתחת ל-300 אלף שקל. הרכב יגיע לישראל ברבעון השלישי. הוא יצטרף לדגמי פאר חדשים של XPENG, המותג DENZA של BYD ואחרים, שיגיעו לארץ במקביל.

דלהום מוטורס הודיעה כי תתחיל לייבא את רכב BAIC בקיץ

חברת דלהום מוטורס, המייבאת לישראל בין השאר את כלי הרכב המסחריים של "פוטון" הסינית, הודיעה כי קיבלה את זיכיון היבוא של רכבי המותג הסיני BAIC לישראל. היצוא הרלוונטי של החברה מתמקד בעיקר ברכבי פנאי-שטח, עם יכולות עבירות גבוהות מהמקובל.

על פי היבואן, יגיעו לישראל מספר דגמים עם מנועי בנזין והנעה היברידית, בתצורה של חמישה ושבעה מושבים. לדגמים עדיין אין תקינה אירופית אולם לדברי דלהום התקינה האירופית שלהם אמורה להיות מושלמת בקיץ, והמסירות יחלו גם הן במחצית השנייה של השנה.

במשרד הרישוי רשומה כיום חברת כדורי כמחזיקת רישיון היבוא של רכבי BAIC, ולפי הודעתה היא הייתה אמורה להתחיל לשווק אותם בישראל ברבעון האחרון של השנה.