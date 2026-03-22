ההכנות לכניסת שירות המשלוחים האמריקאי אובר איטס לישראל עולות מדרגה. משתמשי האפליקציה שבודקים אותה מעת לעת, יראו דף נחיתה שבו נכתב ברמיזה "בקרוב נגיע, אנחנו תמיד מרחיבים את אזור הכיסוי שלנו. כדאי לבדוק שוב בעתיד". על פי גורם בכיר בשוק ששוחח עם גלובס, החברה "מתחממת על הקווים", ועל פי הערכות צפויה להחל את פעילותה העסקית בארץ זמן קצר לאחר שהמלחמה תסתיים.

● במקום קניונים וטיסות, עברנו לרכישות לבית. הכירו את כלכלת ההתבצרות

● מייפל אמיתי? בתי המשפט צריכים להתמודד עם "הטרמפיסטים" של הייצוגיות

אתר ראשוני בעברית נפתח כבר ביולי 2025, אולם החודש הוא עודכן מחדש, ובמקביל הוקם אתר ייעודי לשליחים בעברית, במטרה להתחיל לגייס עובדים למצבת כוח האדם שמתרקמת. המטרה, על פי אותו גורם, היא להיכנס באופן אגרסיבי לשוק תוך הבלטת סוגיית המחיר. המשמעות: פחות עמלות למסעדות, ופחות דמי משלוח ועלויות תפעול ללקוחות. במקרים מסוימים, כך נודע לגלובס, גם לא יושתו כלל דמי משלוח על הצרכנים.

שיח עם שחקנים בשוק

האפליקציות המובילות כיום בתחום משלוחי האוכל המהירים הם וולט (שמובילה בפער גדול), תן ביס ומשלוחה. על פי גורמים בשוק שמכירים את הפרטים, המודל של אובר איטס ייתן קונטרה למודל העמלות שוולט גובה מהעסקים איתה היא עובדת, ועומד על 27%-30% בכל הזמנה.

גורמים בתחום אומרים כי השיח של אובר איטס עם מסעדות בישראל נמשך כל העת, לצד שיח עם שחקנים מקומיים בהפעלת מערכי משלוחים והפצה בישראל. ההאצה לקראת כניסת החברה לארץ נובעת בין היתר מהביקוש הרב שיש להזמנות מזון, אך גם לעליית המדרגה של רשות התחרות מול וולט, סביב מכירת וולט מרקט. ייתכן כי באובר איטס הבינו שוולט "לא חסינה" בישראל, ושנוצר חלון הזדמנויות שיאפשר להם להיכנס ביתר קלות לתחרות, ולאתגר את הדומיננטיות של וולט.

החלטת רשות התחרות מלפני חודש קבעה, לאחר משא ומתן, כי הפטור מהסדר כובל שניתן לוולט במהלך השנים האחרונות בוטל, ועליה למכור את וולט מרקט למחזיקה אחרת. הסיבה לכך נובעת מההיברידיות של הפלטפורמה, שמצד אחד אוחזת בזרוע קמעונאיות בת עשרות סניפים, ומצד שני מאפשרת לסופרים ורשתות פארם ושיווק אחרות להתחרות בה על גבי הפלטפורמה.

הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, קבעה בין היתר כי המחזיקה החדשה במרקט צריכה לשנות את שם החברה לאחר הרכישה. עד כה לא ידוע מי המועמדות לקנות את החברה, אך מקורות מעריכים כי זו תהיה חברה קטנה יחסית, או כזו שלא שייכת ישירות לתחום הקמעונאות - ולאו דווקא אחת מקמעונאיות המזון הגדולות והמוכרות.

במקביל, וולט נכנסת לתחומים חדשים, ולפני כחודש היא השיקה רשמית את בנפיטס, שירות הסעדה לעובדים, שדומה במודל שלו לזה של תן ביס וסיבוס, והיא פועלת כדי לצרף עוד ועוד מעסיקים לשירות החדש.