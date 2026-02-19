הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, הודיעה היום (ה') כי היא לא מתכוונת לחדש את הפטור מהסדר כובל לוולט מרקט, המופעלת על-ידי חברת המשלוחים.

ההודעה מגיעה לאחר שהזמן למשא-ומתן בין רשות התחרות לענקית משלוחי המזון פג אמש (ד'). המשמעות היא שחברת וולט תיאלץ למכור את וולט מרקט על-פי ההנחיות של רשות התחרות.

הפטור יימשך לתקופה קצובה, כדי לאפשר לוולט למכור את וולט מרקט. מרשות התחרות נמסר כי לאחר בדיקה מעמיקה של תנאי התחרות בשוק ושל ההסדר כפי שהוגש, לפיו וולט מרקט פועלת על גבי פלטפורמת וולט במקביל לקמעונאים נוספים, הממונה על התחרות הגיעה למסקנה כי ההסדר במתכונתו הנוכחית מעלה חששות לפגיעה בתחרות - הן ביחס לתחרות בתוך פלטפורמת וולט והן ביחס לתחרות בין וולט לבין פלטפורמות אחרות.

"אופיים של החששות ועוצמתם מושפע בין היתר מהמעמד שיש לוולט בתחומי פעילותה", נמסר בהודעת הרשות. "לאחר שיח ממושך עם וולט, הממונה הגיעה למסקנה כי אין תנאים שיוכלו לצמצם את החששות התחרותיים שההסדר מעלה באופן שיאפשר מתן פטור להמשך ההסדר במתכונתו הנוכחית.

"בהמשך לשיח עם וולט שביקשה שיתאפשר לה למכור את וולט מרקט כעסק חי, הממונה על התחרות מצאה לנכון לפטור את ההסדר לתקופה קצובה לצורך מכירת פעילות וולט מרקט, ולצורך זה בלבד", נמסר עוד.

במהלך התקופה עד המכירה תוכל וולט להמשיך להפעיל את וולט מרקט, אך תהיה מוגבלת בפתיחת סניפים חדשים.

עסק מצליח מאוד

ההסדר הכובל בין וולט לבין הקמעונאים שפעילים באפליקציה התקבל על-ידי הממונה על התחרות במרץ 2022 עם הקמתה של וולט מרקט, לתקופה של שלוש שנים, על-מנת לאפשר את פעילותה של וולט מרקט במקביל לפעילותם של יתר הקמעונאים על וולט. עם פקיעת תוקף הפטור, הוא הוגש לבחינה מחודשת.

על גבי פלטפורמת וולט פועלים מספר קמעונאים, חלקם קמעונאים גדולים וכן חנויות נוספות כמו ירקניות, מאפיות, מעדניות, קצביות, חנויות פיצוחים, רשתות פארם ועוד.

וולט מרקט פועלת באמצעות 29 סניפים בפריסה ארצית, בהם בין היתר תל אביב, ירושלים, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה, נתניה, הרצליה, אשדוד, אשקלון, רעננה, רחובות ועוד. החברה נותנת שירות לכ־250 יישובים ברחבי הארץ, והשירות פעיל בכל ימות השבוע, משעות הבוקר ועד הלילה.

כאמור, מדובר בעסק מצליח מאוד שנגס בנתח שוק משמעותי של משלוחי הסופר באונליין. מבחינת וולט, מדובר כמובן בהחלטה שגויה, אבל הפוקוס המרכזי שלה הוא בשמירה על היציבות והתעסוקה של העובדות והעובדים בוולט מרקט ועל רציפות השירות לעסקים שפועלים על גבי הפלטפורמה.

וולט: צעד רגולטורי קיצוני

מוולט נמסר בתגובה: "וולט מרקט יצרה תחרות חדשה בתחום הסופרמרקטים בישראל והפכה בתוך שנים בודדות לסיפור הצלחה. פעילותה שיפרה באופן ניכר את רמת השירות, הזמינות והבחירה לצרכן הישראלי.

"ההחלטה לאלץ את מכירת הפעילות היא צעד רגולטורי קיצוני, שמעניש פתיחת תחרות במקום לעודד אותה. נפעל בהתאם להחלטה, נוודא יציבות והמשכיות לעובדות ועובדי וולט מרקט, ונמשיך לפעול לשמירה על שוק פתוח ותחרותי לטובת הצרכנים והעסקים בישראל".