מי הכביש הכי עמוס בזמן מלחמה ובאיזה שעה כולם חוזרים הביתה?

נתוני התנועה בכבישי ישראל מהשבועות האחרונים מציירים תמונה מורכבת יותר מהתחושה בהלך הרוח הציבורי. למרות המלחמה, הטילים והגבלות פיקוד העורף, הכבישים רחוקים מהמראות של ימי הלחימה הראשונים שבהם הצירים היו ריקים לחלוטין. נתוני "נתיבי ישראל" מהשבוע האחרון חושפים כי המשק נמצא בתהליך מתקדם של חזרה לשגרה, אם כי נתונים עדכניים מנתיבי איילון שהיו עשויים להשלים את תמונת המצב במטרופולין תל אביב לא התקבלו עד כה.

"בשבוע הראשון למלחמה עמד שיעור הנסועה בכבישי ישראל על כ־60% ביחס לשגרה, ואילו כעת הוא כבר מטפס ל־85%", מסביר אורן בנדר, מנהל מחלקת תכנון תנועתי. עם זאת, התמונה הינה מורכבת והתנועה אינה מתפרסת באחידות על פני כל הארץ.

1 הדרום כמעט ולא הושפע

באזור הדרום לא נרשמה פגיעה משמעותית בהיקפי התנועה למרות הקרבה למוקדי הלחימה. בכביש 4 במקטע שבין אשקלון לאשדוד, המהווה את אחד מציר התנועה המרכזיים לאורך החוף הדרומי, נמדדה פעילות בהיקף של כ־98% בהשוואה לימי שגרה. הנתונים מעידים כי תושבי האזור ממשיכים לנוע בדרכים כמעט כרגיל, ייתכן בשל הסתגלות ארוכת שנים לחירום המאפשרת שמירה על רציפות תפקודית גם תחת איום. לכך מתווספת העובדה כי קצב האזעקות בדרום נמוך משמעותית בהשוואה למרכז ולצפון.

2 הצפון פגוע ביותר

בניגוד לדרום, אזור הצפון סופג את הפגיעה הדרמטית ביותר בהיקפי התנועה ביחס לשגרה. במקטע כביש 4 שבין עכו לנהריה, הסמוך לגבול לבנון, נמדדה צניחה של 26% בהיקף התנועה - הפער המשמעותי ביותר שנרשם מכלל האזורים שנבדקו. נראה כי השילוב בין הקרבה לגבול לבין החשש מהסלמה משפיע על החלטות התושבים לצאת לדרכים, במיוחד לאור העובדה שחלק ניכר משיגורי הרקטות באזור זה מתבצע ללא התראה מוקדמת. מגמה זו באה לידי ביטוי גם בצירים אסטרטגיים נוספים, כפי שמסביר אורן בנדר שציין כי "בכביש 70 הגיעו למשל השבוע רק ל־70% מהתנועה בשגרה, אבל זה מובן בגלל כל מה שקורה באזור".

3 המרכז גמיש אך לא חסין

באזור המרכז מתקבלת תמונה שונה בתכלית, כאשר בכביש הרוחבי שבין ראשון לציון לרעננה נרשמה ירידה מתונה של כ־9% בלבד בהשוואה לשגרה. נראה כי אחת הסיבות המרכזיות ליציבות הזו נעוצה באופי האיום הביטחוני, שכן מרבית השיגורים לעבר גוש דן והשרון מלווים בהתראות מוקדמות המאפשרות זמן תגובה מספק להתמגנות. כתוצאה מכך, נהגים רבים חשים בטחון יחסי להמשיך בשגרת הנסיעות. בנדר מדגיש כי "הביקוש בין ראשון לרעננה קבוע ולא יורד, ויתרה מכך - הוא רק עולה בשבועיים האחרונים. מדובר בכביש שחסין לשינויים, וכן, זה כולל גם את המצב הביטחוני".

4 הירידה המפתיעה

לעומת זאת, בכביש 5 המחבר בין גוש דן לשומרון נרשמה ירידה משמעותית של כ-20% בנפח התנועה. הנתון הזה עשוי להעיד על צמצום בתנועת העובדים בין האזורים ועל תחושת סיכון מוגברת. "ביו"ש, בעיקר בכביש 5, רואים התאוששות איטית בנסועה", אומר בנדר, "הנתון עמד על 55% בשבוע הראשון ועולה בהדרגה מאז. אחת הסיבות לכך, ניתן להעריך, היא שביו"ש האוכלוסייה יותר דתית ובשישי שבת התנועה שלהם מצומצמת יותר, מה שגם משפיע על הנתון".

לדבריו, מעבר להיבט הדתי, הנתונים חושפים שינוי בהרגלי הפנאי של הציבור כולו. "בסופ"שים, מאז פרוץ המלחמה, אנחנו רואים שאנשים נשארים יותר בבית, ורוצים להיות יותר קרובים למרחבים מוגנים. הציבור לא יוצא לטייל ובוחר להישאר קרוב לסביבה המוכרת והבטוחה".

5 ממהרים להקדים הביתה

הנתונים מצביעים על שינוי מעניין נוסף במלחמה - הציבור מבקש לצמצם את שהותו בדרכים בשעות החשיכה. בעוד ששעות השיא של הבוקר (09:00-07:00) ואחר הצהריים (18:00-16:00) נותרו עמוסות יחסית, בשעות הערב נרשמת צניחה חדה.

לדברי בנדר, בין השעות 19:00 ל־21:00 הכבישים ריקים כמעט לחלוטין: "בערב רואים 60%-70% מהתנועה בשגרה. המשמעות היא שכולם רוצים להגיע הביתה ולא רוצים להימצא בכביש בשעות המאוחרות".