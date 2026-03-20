הרכבת הקלה חוזרת: אלו המקטעים שיפעלו ומה עושים בזמן אזעקה

לאחר שבועות שבהם הרכבת הקלה בגוש דן הושבתה, ביום שני הקרוב היא צפויה לשוב לפעילות באופן חלקי. על פי המתווה שגובש, כבר ביום שני הקרוב תתחדש התנועה במקטעים העיליים בלבד, בעוד התחנות התת-קרקעיות יישארו פתוחות לציבור - אך לא לשירות רכבות.

איפה ומתי הרכבת תפעל?

הקו האדום יופעל בשלב הראשון בשני מקטעים נפרדים, ללא חיבור ביניהם: בדרום בין בת ים לתחנת אליפט ובצפון בין פתח תקווה (תחנה מרכזית) לתחנת שנקר.

הפעלת הרכבת תהיה מוגבלת גם בשעות: בין 07:00 ל-19:00 בלבד.

ומה עם התחנות התת-קרקעיות?

כל התחנות התת-קרקעיות ימשיכו לפעול כמרחבים מוגנים ויהיו פתוחות ברציפות. מדובר בתחנות אהרונוביץ, בן גוריון, ביאליק, יהודית, אלנבי, אם המושבות, אבא הלל, ארלוזורוב ושאול המלך.

נכון להיום, לא ניתן להפעיל את הרכבת במקטעים התת-קרקעיים מבלי לפגוע ביכולת להשתמש בתחנות כמקלטים באופן מלא ובטוח. תחנת רכבת פעילה מחייבת תנועה רציפה של רכבות ונוסעים, עם כניסות ויציאות פתוחות וזרימה מתמדת של קהל. לעומת זאת, הפעלה של תחנה כמרחב מוגן דורשת שליטה מלאה על השטח ולעיתים גם סגירה ואטימה של התחנה.

מערכות מיגון כמו דלתות הדף, שמטרתן לאפשר אטימה של התחנה בעת חירום, אינן מתיישבות עם הפעלה שוטפת של רכבות ותנועת נוסעים חופשית. לצד זאת, קיימים גם שיקולים של עומס וניהול קהל ולכן לא ניתן לשלב בין שני השימושים במקביל.

מה קורה אם יש אזעקה בזמן נסיעה?

במקרה של אזעקה ישנן הוראות ברורות לנוסעים. במהלך ההתרעה מוקדמת הרכבת תמשיך עד התחנה הקרובה, שם יתבקשו הנוסעים לרדת ולהתפנות למרחב מוגן. בזמן אזעקה בפועל הרכבת תיעצר, הדלתות ייפתחו, והנוסעים יתבקשו לצאת למקום מוגן סמוך. אם אין כזה, ההנחיה היא להישכב מתחת לגובה החלונות.