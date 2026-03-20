חברת הכטב"מים אירודרום זינקה בשבועות האחרונים לאחר שהודיעה על השקעות בה מצד מספר גורמים. היום המניה מזנקת בכ-4.5%, על רקע דיווח ובו פירוט על צירוף גורמים מוכרים להשקעה בה: ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, וכן ברק רוזן ואסי טוכמאייר, בעלי קבוצת הנדל"ן ישראל קנדה.

אירודרום, שמנוהלת בשנה האחרונה על-ידי מישל בן ברוך, מתמקדת בתחום חם: תכנון, פיתוח, ייצור ואינטגרציה של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים). במהלך החודש האחרון הודיעה החברה על מספר השקעות בה. תחילה דיווחה על קבוצת משקיעים שתרכוש מניות שיהוו כ-32% מהחברה בכ-41 מיליון שקל, לפי מחיר של 80 אגורות למניה, ובהמשך הצטרף גם בית ההשקעות אי.בי.אי להשקעה במחיר זהה תמורת 6.8 מיליון שקל; במקביל דווח על הקצאה פרטית לחברת AgEagle Aerial Systems ב-9.2 מיליון שקל.

כל ההשקעות הללו נקבעו במחיר של 80 אגורות למניה שהיווה תחילה פרמיה על מחיר המניה, אך היא זינקה בחדות וכיום מדובר על הנחה של 78% על המחיר בבורסה. ההשקעות כפופות לאישור בעלי המניות. כעת, במסגרת תיקון לזימון לאסיפה שתתקיים ב-23 באפריל, התברר צירופם של כהן, רוזן וטוכמאייר.

לפי הזימון, המשקיע הראשי בהשקעה המקורית, רונן אלעד (באמצעות חברת אלעד רונן אחזקות), עדכן על ריכוז והובלת "קבוצת אנשי מפתח, אשר נועדה לתמוך ולחזק היבטים אסטרטגיים שונים בפעילות החברה", קבוצה שכוללת את שלושת המצטרפים הנ"ל. בזימון לאסיפה נכתב כי לפי אלעד אחזקות, "הצטרפותו של מר יוסי כהן, הן כמשקיע והן כחלק ממערך ההובלה של החברה, צפויה לתרום תרומה משמעותית להאצת פעילות הפיתוח העסקי, לחיזוק קשרי החברה בזירה הבינלאומית ולהרחבת יכולות השיווק והמכירה של מוצריה בשווקים גלובליים". על רוזן וטוכמאייר נכתב כי הצטרפותם "צפויה לחזק את ממשקי החברה מול שוק ההון והמערכת הפיננסית, ולתמול בהמשך מיצובה והרחבת פעילותה הפיננסית והעסקית".

בחברה רואים במהלך פוטנציאל משמעותי ליצירת ערך. עם זאת, לא פורט באילו תפקידים רשמיים בה (אם בכלל) ישולבו השלושה. רונן אלעד ימונה, בכפוף לאישור האסיפה, לחבר דירקטוריון אירודרום.

לפי הדיווח, חברת אלעד אחזקות התקשרה עם רוזן בהסכם אופציה, והעניקה לו ללא תמורה אופציה לרכישת מעל 22 מיליון מניות רגילות של אירודרום, למימוש תוך 120 יום ממועד ההקצאה (כאמור, האסיפה צריכה לאשר את ההקצאה לאלעד). האופציות ניתנות במחיר מימוש זהה, כלומר 80 אגורות. רוזן יהיה רשאי להסב את האופציות שלו או חלקן לטוכמאייר ו/או כהן. לא ייחתם הסכם הצבעה עם אלעד והם לא ייחשבו כמחזיקים ביחד.

אם האופציה של רוזן תמומש במלואה, חלקה של אלעד אחזקות יהיה 15% מההון של אירודרום ושל רוזן - 14.3%, זאת בכפוף להשלמת ההשקעה גם מצד החברה האמריקאית AgEagle . חלקם של טוכמאייר וכהן לא פורט, והוא כאמור תלוי במימוש האופציה על-ידי רוזן ואז הסבת חלק מההחזקה לשניים האחרים. אם האופציה של רוזן לא תמומש אלעד יהיה בעל השליטה בחברה.

התלהבות המשקיעים הצטננה

אירודרום נכנסה לבורסה בתחילת שנת 2020, לאחר שהוערכה בשווי של 50 מיליון שקל. בחודשים שלאחר מכן זינקה המניה לשיא ששיקף לה שווי של יותר מ־400 מיליון שקל. אלא שבהמשך הצטננה התלהבות המשקיעים - לפני קצת יותר משנה, מניית אירודרום צנחה לאחר שנודע שמשרד הביטחון צמצם הזמנה בשווי של כ־73.6 מיליון שקל, ובהמשך נודע שהחברה עיכבה דיווח בנושא.

המנכ"ל הקודם, מייסד החברה רועי דגני, התפטר בעקבות זאת (כיום הוא משמש כיועץ אסטרטגי להנהלה, ומחזיק עדיין ב־22.4% מהמניות, לפני השלמת עסקאות ההשקעה בחברה). בהמשך פורסם דוח ביקורת של רשות ניירות ערך ממנו עלתה "תמונה מדאיגה וחמורה" בכל הנוגע ליכולת הדירקטוריון לממש את אחריותו ולפקח על עבודת החברה וההנהלה בראשות המנכ"ל בשל "פערים מהותיים בין אופן תפיסת תפקיד הדירקטוריון לבין אופן התנהלות הנהלת החברה".

ממצאי הביקורת העלו כשלים מהותיים בתהליכי קבלת ההחלטות הניהוליות בחברה, בדגש על המנכ"ל לשעבר. בדצמבר 2025 נערך חיפוש במשרדי החברה ובכירים בעבר ובהווה נחקרו.