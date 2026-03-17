כמעט פי 10 ב-3 חודשים: הזינוק המפתיע של מניית הכטב"מים בת"א

שלושה חודשים אחרי שמניית אירודרום נפלה לשפל של כל הזמנים, ששיקף לחברת הכטב"מים שווי זניח של 24 מיליון שקל בלבד, ההיא זינקה ב־830% (יותר מפי 9) לשווי נוכחי של כמעט ל־225 מיליון שקל. זאת לאחר הכרזה על שורה של השקעות במניות החברה מצד מספר גורמים, שעדיין כפופות לאישור אסיפת בעלי המניות שתתכנס בשבועות הקרובים.

אירודרום, שמנוהלת בשנה האחרונה ע"י מישל בן ברוך, מתמקדת בתכנון, פיתוח, ייצור ואינטגרציה של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים), לשימושים צבאיים ואזרחיים לצד איסוף, ניתוח ועיבוד מידע באמצעות כטב"מים.

אירודרום נכנסה לבורסה בתחילת שנת 2020, לאחר שהוערכה בשווי של 50 מיליון שקל. בחודשים שלאחר מכן זינקה המניה לשיא ששיקף לה שווי של יותר מ־400 מיליון שקל. אלא שבהמשך הצטננה התלהבות המשקיעים. לפני קצת יותר משנה, מניית אירודרום צנחה לאחר שנודע שמשרד הביטחון צמצם הזמנה בשווי של כ־73.6 מיליון שקל, ובהמשך נודע שהחברה עיכבה דיווח בנושא.

המנכ"ל הקודם, מייסד החברה רועי דגני, התפטר בעקבות זאת (כיום הוא משמש כיועץ אסטרטגי להנהלה, ומחזיק עדיין ב־22.4% מהמניות, לפני השלמת עסקאות ההשקעה בחברה). בהמשך פורסם דוח ביקורת של רשות ניירות ערך ממנו עלתה "תמונה מדאיגה וחמורה" בכל הנוגע ליכולת הדירקטוריון לממש את אחריותו ולפקח על עבודת החברה וההנהלה בראשות המנכ"ל בשל "פערים מהותיים בין אופן תפיסת תפקיד הדירקטוריון לבין אופן התנהלות הנהלת החברה". ממצאי הביקורת העלו כשלים מהותיים בתהליכי קבלת ההחלטות הניהוליות בחברה, בדגש על המנכ"ל לשעבר. בדצמבר 2025 נערך חיפוש במשרדי החברה ובכירים בעבר ובהווה נחקרו.

רועי דגני, מייסד אירודרום והמנכ''ל לשעבר / צילום: איל יצהר

למרות הרקע הזה - ובזכות תחום הפעילות הטרנדי של אירודרום, וכנראה גם הירידה במחיר המניה - יש מי שמצאו בה עניין מחודש. מתחילת חודש מרץ החברה פרסמה מספר דיווחים על השקעות, במסגרתן תרכוש קבוצת משקיעים מניות החברה ב־41 מיליון שקל כנגד הקצאה של 35% ממניות אירודרום (עיקרן לגורם אחד שיחזיק כ־32% יהפוך לבעל שליטה בחברה). בהמשך הצטרף גם בית ההשקעות אי.בי.אי לקבוצה, שיזרים לאירודרום 6.8 מיליון שקל ויעלה להחזקה של כ־7% בחברה.

בד בבד דיווחה אירודרום על הקצאה פרטית נוספת, הפעם לחברת AgEagle Aerial Systems הנסחרת בבורסת ניו־יורק, שתרכוש כ-־7% מהמניות ב־9.2 מיליון שקל (עמה מתנהל גם מו"מ להקמת זרוע שיווק והפצה משותפת בצפון אמריקה).

כל ההשקעות הללו צפויות להתבצע במחיר של 80 אגורות למניית אירודרום, מחיר שהיווה פרמיה בעת הדיווח הראשון בתחילת החודש, אך הזינוקים במניה מאז הובילו לכך שהיום מדובר על הנחה של כ־66% ביחס למחיר השוק. כאמור, כל ההשקעות הללו, שבהן יוקצה כמחצית מהון החברה. כפופות לאישור בעלי המניות.

תשואה של כמעט 50% בקרן הביטחונית

אייל גורן, משנה למנכ"ל אי.בי.אי קרנות נאמנות, אומר בשיחה עם גלובס כי "ברור לכולם שיש אירוע מאוד גדול בסקטור של התעשייה הביטחונית הישראלית. יש ביקוש גדול מאוד לסקטור, ויש אירוע שקשה להבין ברמת התמחור". לאי.בי.אי יש קרן נאמנות אקטיבית שמתמחה בהשקעות במניות ביטחוניות בישראל שהושקה לפני כחצי שנה, מנהלת מעל מיליארד שקל והניבה מאז השקתה תשואה של כמעט 50%.

גורן אומר כי "אנחנו מחפשים כל הזמן את המקומות שמייצרים ניהול סיכונים טוב לבעלי היחידות בקרנות. באירודרום יש פוטנציאל צמיחה גדול. בהחלט יכול להיות שהשוק אופטימי מדי והמחיר מנופח - וזה נכון כמעט לכל החברות בסקטור - אבל ההסתכלות רק על תמחור היא לא רלוונטית. האתגר של חברות הסקטור יהיה לעמוד בביקושים, ולא השאלה אם הביקושים יגיעו. הביקושים רק יעלו".

יחד עם זאת גורן מדגיש שבפועל ההקצאה לאי.בי.אי היא בהנחה של כמעט 70% על המחיר הנוכחי בבורסה. "עבור המשקיעים שלנו יש פה אירוע של ניהול סיכונים. בניגוד למי שקונה היום את המניה, אנחנו מקבלים הנחה ומשלמים 80 אגורות במקום כ־2.5 שקל", אומר גורן. "בסוף, זה היתרון של קרן אקטיבית. בעולם של סקטור שמתומחר בצורה יקרה, יש היגיון בניהול סיכונים. אנחנו מאוד גדולים בסקטור ולכן פונים אלינו, וההשקעה הזו הגיעה כמהלך של ניהול סיכונים בקרן נאמנות אקטיבית על הסקטור".

בסקירה של אופנהיימר על התחום נכתב כי "אנו למדים מהמלחמות באוקראינה ובמזה"ת, כי נחילי כטב"מים, בעלות נמוכה, מסוגלים להפגין יעילות גבוהה יותר ממערכות מסורתיות יקרות. אנו מאמינים כי השגת עליונות בנחילי כטב"מים תכריע את המלחמות הבאות, וצופים כי מדינות המערב יפעלו להחזרת הייצור לשטחן".

באופנהיימר מעריכים גם ש־AI היא טכנולוגיית הליבה המאפשרת לכטב"מים להפוך ממכשירים המופעלים ידנית למערכות מבצעיות אוטונומיות שמסוגלות לתפקד באופן כמעט עצמאי. המניה המועדפת על אופנהיימר בתחום היא אונדס (Ondas) שנסחרת בנאסד"ק בשווי 4.6 מיליארד דולר, לאחר שרכשה שורה ארוכה של חברות גם בישראל.