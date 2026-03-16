ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות ניו-מד מדווחת על ירידה ברווח, בשל מחיר גז נמוך והשבתה ב"עם כלביא"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ניו-מד אנרג'י

בשל מחיר גז נמוך והשבתה ב"עם כלביא": ניו-מד מדווחת על ירידה ברווח

הרווח הנקי של ניו-מד עמד בשנה החולפת עמד על 343 מיליון דולר - ירידה של כ-35% לעומת שנת 2024 • בין הסיבות לירידה: הפסדים כתוצאה מהפסקת ההפקה בתקופת "עם כלביא" והירידה שנרשמה במחירי הגז במהלך 2025

עידן ארץ 18:24
יוסי אבו, מנכ''ל ניו-מד אנרג'י / צילום: ענבל מרמרי
יוסי אבו, מנכ''ל ניו-מד אנרג'י / צילום: ענבל מרמרי

מניית ניו-מד ירדה במסחר לאחר פרסום הדוח השנתי שלה לשנת 2025, בשל מחיר גז נמוך והשבתה ב"עם כלביא". ניו-מד היא השותפה הגדולה ביותר (40%) במאגר לוויתן, ומנהלת מספר חיפושי נפט בבולגריה ובמרוקו. בנוסף, ניו-מד היא שותפה של 30% במאגר הגז "אפרודיטה" בשליטת קפריסין, שגבולותיו המדויקים מול המים הטריטוריאליים של ישראל כרגע במו"מ. במקביל, ניו-מד מפרסמת הערכות לגבי כמות הגז באפרודיטה, ומתכוננת להקים מתקן צף ממנו ייוצא גז ישירות למצרים.

המכירות של ניו-מד ירדו ב-2025 למיליארד דולר, ביחס ל-1.1 מיליארד ב-2024. פער משמעותי עוד יותר נרשם ב-EBITDA, שירד מ-785 מיליון דולר ל-684 מיליון, וברווח הנקי, שירד דרמטית מ-525 מיליון דולר ב-2024 ל-343 מיליון דולר בלבד ב-2025. זאת, בעיקר בשל ירידה במחיר הגז, שמוצמד ברוב החוזים למחיר חבית הנפט מסוג ברנט, שהיה בשנת 2025 נמוך למדי. כיום, בשל משבר הורמוז, המחיר גבוה כמעט פי שניים. בנוסף, ניו-מד מדווחת על הפסדים כתוצאה מהפסקת ההפקה בתקופת "עם כלביא", שחוזרת גם במערכה הנוכחית מול איראן.

ברבעון הרביעי, הפער ברווחים היה קיצוני במיוחד, וניו-מד דיווחה על 17 מיליון דולר בלבד, לעומת 120 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. חלק ניכר מכך נבע מרישום של הפסד בסך 76.4 מיליון דולר, לאור כישלון בחיפוש גז בפרוספקט וינק מול חופי בולגריה. בכל מקרה, ב-2025, ניו-מד חילקה למשקיעיה דיבידנד בסך 70 מיליון דולר, ושילמה למדינה תמלוגים, היטלים ומסים בסך כולל של מעל 900 מיליון שקל.

במהלך השנה האחרונה, ניו-מד השלימה את פרויקט הצינור השלישי שמוביל גז מלוויתן, ובמקביל הרחיבה את יכולת ההפקה ממנו. בנוסף, ניו-מד היא אחת המשקיעות בצינור היצוא "ניצנה" למצרים, דרכו היא תייצא גז - לאחר דין ודברים עם המדינה, שכללו הסכם גז שמגביל את המחירים למשק המקומי.

במבט לעתיד, ניו-מד אמנם נכשלה בחיפוש גז בפרוספקט וינק בבולגריה, אך היא מחזיקה גם בפרוספקט סמוך (במבנה גאולוגי אחר) בשם "קרום", שאת תוצאות החיפוש בו היא תכריז "בשבועות הקרובים". בנוסף, ניו-מד מחזיקה ב-30% משדה הגז המוכח "אפרודיטה" (שקרוי, בצידו הישראלי של הגבול, "ישי"). מתקיים כעת מו"מ בין קפריסין לישראל בשאלת הגבולות המדויקים בין שדות הגז, וניו-מד כבר מתכננת שברגע שזה יתאפשר - היא מעוניינת להשקיע בהפקת גז משם וייצוא שלו למצרים. בנוסף, ניו-מד מחזיקה ברישיון חיפוש גז מול חופי סהרה המערבית (בריבונותה של מרוקו, שהוכרה בשנים האחרונות על־ידי ארה"ב וישראל).