מניית ניו-מד ירדה במסחר לאחר פרסום הדוח השנתי שלה לשנת 2025, בשל מחיר גז נמוך והשבתה ב"עם כלביא". ניו-מד היא השותפה הגדולה ביותר (40%) במאגר לוויתן, ומנהלת מספר חיפושי נפט בבולגריה ובמרוקו. בנוסף, ניו-מד היא שותפה של 30% במאגר הגז "אפרודיטה" בשליטת קפריסין, שגבולותיו המדויקים מול המים הטריטוריאליים של ישראל כרגע במו"מ. במקביל, ניו-מד מפרסמת הערכות לגבי כמות הגז באפרודיטה, ומתכוננת להקים מתקן צף ממנו ייוצא גז ישירות למצרים.

המכירות של ניו-מד ירדו ב-2025 למיליארד דולר, ביחס ל-1.1 מיליארד ב-2024. פער משמעותי עוד יותר נרשם ב-EBITDA, שירד מ-785 מיליון דולר ל-684 מיליון, וברווח הנקי, שירד דרמטית מ-525 מיליון דולר ב-2024 ל-343 מיליון דולר בלבד ב-2025. זאת, בעיקר בשל ירידה במחיר הגז, שמוצמד ברוב החוזים למחיר חבית הנפט מסוג ברנט, שהיה בשנת 2025 נמוך למדי. כיום, בשל משבר הורמוז, המחיר גבוה כמעט פי שניים. בנוסף, ניו-מד מדווחת על הפסדים כתוצאה מהפסקת ההפקה בתקופת "עם כלביא", שחוזרת גם במערכה הנוכחית מול איראן.

ברבעון הרביעי, הפער ברווחים היה קיצוני במיוחד, וניו-מד דיווחה על 17 מיליון דולר בלבד, לעומת 120 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. חלק ניכר מכך נבע מרישום של הפסד בסך 76.4 מיליון דולר, לאור כישלון בחיפוש גז בפרוספקט וינק מול חופי בולגריה. בכל מקרה, ב-2025, ניו-מד חילקה למשקיעיה דיבידנד בסך 70 מיליון דולר, ושילמה למדינה תמלוגים, היטלים ומסים בסך כולל של מעל 900 מיליון שקל.

במהלך השנה האחרונה, ניו-מד השלימה את פרויקט הצינור השלישי שמוביל גז מלוויתן, ובמקביל הרחיבה את יכולת ההפקה ממנו. בנוסף, ניו-מד היא אחת המשקיעות בצינור היצוא "ניצנה" למצרים, דרכו היא תייצא גז - לאחר דין ודברים עם המדינה, שכללו הסכם גז שמגביל את המחירים למשק המקומי.

במבט לעתיד, ניו-מד אמנם נכשלה בחיפוש גז בפרוספקט וינק בבולגריה, אך היא מחזיקה גם בפרוספקט סמוך (במבנה גאולוגי אחר) בשם "קרום", שאת תוצאות החיפוש בו היא תכריז "בשבועות הקרובים". בנוסף, ניו-מד מחזיקה ב-30% משדה הגז המוכח "אפרודיטה" (שקרוי, בצידו הישראלי של הגבול, "ישי"). מתקיים כעת מו"מ בין קפריסין לישראל בשאלת הגבולות המדויקים בין שדות הגז, וניו-מד כבר מתכננת שברגע שזה יתאפשר - היא מעוניינת להשקיע בהפקת גז משם וייצוא שלו למצרים. בנוסף, ניו-מד מחזיקה ברישיון חיפוש גז מול חופי סהרה המערבית (בריבונותה של מרוקו, שהוכרה בשנים האחרונות על־ידי ארה"ב וישראל).