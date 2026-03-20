חברת התובלה הימית צים מתקדמת לקראת מכירתה לידי הפג-לויד וקרן פימי, ופרסמה אתמול (ה') זימון לאסיפת בעלי המניות שנועדה לאשר את המכירה. מדובר באחד השלבים שנדרשים לצורך השלמת העסקה, לצד קבלת אישורים רגולטוריים שבראשם אישור מדינת ישראל, שמחזיקה ב"מניית זהב" בחברה.

● בזן מתייחסת לראשונה לפגיעה בבתי הזיקוק. המניה מזנקת

● תמורת 8,000 שקל בחודש: המתווכים בין החברות בת"א למשקיעים הגדולים

הפג-לויד וקרן פימי הודיעו בחודש שעבר על רכישת צים בתמורה ל-4.2 מיליארד דולר. אסיפת בעלי המניות של צים להצבעה על המכירה תתקיים ב-30 באפריל, ובה יתבקשו בעלי המניות לאשר את המיזוג והתמורה, וכן לאשר עוד שני סעיפים - הראשון הוא מתן בונוסים חד-פעמיים במזומן, לצורך שימור של בכירים בחברה, ביניהם נשיא ומנכ"ל צים אלי גליקמן ועוד 12 בכירים; השני הוא אישור מדיניות תגמול לבכירי צים כנדרש מדי שלוש שנים. דירקטוריון צים, בראשותו של היו"ר יאיר סרוסי, ממליץ כמובן לבעלי המניות להצביע בעד ההצעות האלה.

הצעת הבונוסים לבכירים כוללת תגמול של עד 12 חודשי שכר בסיס לגליקמן, שישולמו לו עם השלמת המיזוג או אחרי 15 חודשים מחתימת העסקה (המוקדם ביניהם). בסך הכול הוא יקבל עד 924 אלף דולר, וכלל נושאי המשרה יקבלו יחד עד 5.4 מיליון דולר.

ההצעה שנחתמה ואלו שנדחו

הזימון לאסיפה כולל פירוט של הרקע עד לחתימת העסקה. בין היתר נכתב שם שכבר במרץ 2025 הקים הדירקטוריון צוות לייעוץ בבחינת חלופות אסטרטגיות, ושכר כיועצים את בנק Evercore ופירמות עורכי הדין מיתר ו-Skadden (לצד התייעצויות גם עם משרד גולדפרב).

לפי הדיווח, ביולי קיבל סרוסי הצעה לא מחייבת לרכישת צים מידי גליקמן ורמי אונגר, לרכישת החברה ב-20 דולר למניה במזומן - פרמיה של 24% על המחיר באותה עת. הדירקטוריון דן בהצעה ודחה אותה באוגוסט. בהמשך, פנו צים ונציגיה למספר גופים שהם רוכשים פוטנציאליים וניהלו מגעים עם 13 צדדים, 4 מהם חתמו על הסכמי סודיות. התהליך נוהל על ידי הדירקטוריון והודרו ממנו חברי הנהלה שהיו קשורים להצעתם של גליקמן ואונגר.

הצעה ראשונה מהפג-לויד, ב-30 בספטמבר 2025, נקבה במחיר של 32 דולר למניית צים - פרמיה של 135% באותו יום. בנובמבר נקבע שלשני הצדדים (ההנהלה והפג-לויד) יינתן מועד אחרון להגשת הצעות סופיות. התהליך נמשך ובמהלך דצמבר, גוף נוסף (שמוגדר בדיווח כמציע A) שקל לרכוש את צים בכ-29.1 דולר למניה. באותו שבוע הקבוצה של גליקמן הגישה הצעה לרכישת צים ב-21.5 דולר למניה, ולמחרת הפג-לויד הציעה את ההצעה הסופית שלה, שנקבה במחיר של 35 דולר למניה (כפי שנחתם לבסוף).

הצעת גליקמן נדחתה בטענה שהיא מעריכה את צים בחסר משמעותי. המציע הנוסף עדיין היה בתמונה ובהמשך העלה את ההצעה ל-31.1 דולר. בינתיים עלה הנושא של הצורך בשותף ישראלי להצעה של הפג-לויד, וקרן פימי נכנסה לתמונה בפברואר, במקום שותף ישראלי אחר שנבחן קודם לכן. כאמור, בסופו של דבר נחתמה העסקה בחודש פברואר.

צים נסחרת בניו יורק בשווי של 3.2 מיליארד דולר, ומחיר המניה שלה נמוך בכ-23% ממחיר המכירה - מה שמשקף את הספקנות של המשקיעים בנוגע ליכולת השלמת העסקה. בשבוע שעבר, המנכ"ל ובכירים נוספים מכרו מניות צים, בצעד שהעלה תהיות בקרב המשקיעים/