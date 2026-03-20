בזן מתייחסת לראשונה לפגיעה בבתי הזיקוק. המניה מזנקת

חברת בזן מעדכנת כעת בנוגע לפגיעה אתמול (ה') במתחם בתי הזיקוק בחיפה. החברה דיווחה לבורסה כי התרחשו פגיעות נקודתיות, ובמהלך הלילה התברר שנפגעה תשתית חיצונית של צד שלישי שחיונית לפעילות, וצפי החזרה שלה לפעילות הוא מספר ימים. לאחר הדיווח, מניית החברה מזנקת בפתיחת המסחר בכ-7%.

לפי ההודעה, "כתוצאה מהתקפת הטילים לצפון הארץ ביום 19.3.2026, אירעו פגיעות נקודתיות במתחם הקבוצה במפרץ חיפה - בתשתית חשמל המספקת מתקן שירותים ובשטח פתוח סמוך למבנה מנהלתי, ללא פצועים ונפגעים. כמו-כן, התברר במהלך הלילה, כי נפגעה תשתית חיצונית בבעלות צד שלישי, שהינה חיונית לפעילות הקבוצה, הממוקמת מחוץ למתחם ובהתאם להערכה ראשונית, צפי חזרתה לפעילות בתוך ימים אחדים. נכון למועד הדיווח, מרבית מתקני הייצור פועלים והיתרה בתהליכי הפעלה מחדש".

בזן בוחנת את ההשפעה על פעילותה ועל תוצאותיה הכספיות, את אופן ועיתוי החזרת המתקנים לפעילות מלאה, כתלות, בין היתר, בתיקון התשתית החיצונית. החברה מוסיפה כי "הערכת החברה מבוססת, בין היתר, על מידע שהתקבל מחברת התשתית ובדיקות תפעוליות שונות, סריקות ראשוניות שנעשו בשטח המתחם וסביב מתקנים עיקריים ועל פעילות המתקנים השונים בפועל לאחר הפגיעות.

"מובהר כי איתור מלא של כלל הנזקים האפשריים והפעלה והחזרה לפעילות מלאה של תשתית ומתקנים שנפגעו, הם הליכים מורכבים הכוללים בחובם אלמנטים רבים של אי ודאות ואשר מצריכים משנה זהירות וגמישות תפעולית לצד, בין היתר, הקפדה על הוראות הבטיחות ועל הוראות הדין בקשר עם איכות הסביבה, לרבות תקלות ו/או פגיעות אשר עשוית להתברר רק בעת הפעלת מתקנים שונים, כמו גם תלות בזמינות חלקים, ציוד וכח אדם מקצועי רלוונטי, אשר התממשותם וזמינותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה".

בזן מציינת גם שיש לה פוליסת ביטוח שמעניקה "כיסוי מסוים כנגד נזק תוצאתי הנובע מפעולות טרור ומלחמה", בהיקף 400 מיליון דולר מעל לנזק ראשוני בסך 50 מיליון דולר.

בזן עוסקת בזיקוק נפט גולמי, ייצור ומכירת דלקים וחומרים אחרים. בעקבות הפגיעה עברה מניית בזן לירידות ביום ה' ובסיום יום המסחר ננעלה בירידה של 7.9%. עם זאת, מתחילת השנה היא עדיין רושמת תשואה חיובית דו-ספרתית. שווי השוק של החברה מגיע לכ-3.9 מיליארד שקל. לאחר הפגיעה אתמול, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מסר כי "במטח לצפון לא הייתה שום פגיעה משמעותית באתרי תשתיות במדינת ישראל".

נזכיר, שבמערכה הקודמת מול איראן בחודש יוני שעבר, נהרגו שלושה עובדי בתי הזיקוק בעקבות פגיעה בהם.