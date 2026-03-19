בעקבות סגירת אסדות הגז של מאגרי לוויתן וכריש, מערכת החשמל בישראל נאלצת להישען במידה גוברת על פחם ועל דלק החירום - סולר. על רקע זה, משרד האוצר מציע להפחית כמעט לחלוטין את הבלו על הסולר המשמש לייצור חשמל, בשיעור של 98%-99%, במטרה להשוות את נטל המס לזה שמוטל על גז טבעי.

● בענף הרכב נערכים לזינוק דרמטי במחיר הבנזין

● הראשונה באירופה: סלובקיה מטילה קיצוב דלק בשל הזינוק במחירי הנפט

נכון לעכשיו, מאגר הגז היחיד שממשיך לפעול הוא תמר, והוא מספק את הגז לכלל תחנות הכוח. במקביל, תחנות הכוח הפחמיות הוותיקות של חברת החשמל פועלות בתפוקה גבוהה מהרגיל כדי לענות על הביקוש. ואולם, בשעות השיא - בעיקר בשעות הערב - נדרש מקור אנרגיה נוסף. את הפער ממלא הסולר, שכל תחנת כוח מחויבת להחזיק ממנו מלאי חירום המספיק ללפחות 100 שעות הפעלה, בדיוק למקרים כאלה.

במערכה הקודמת מול איראן ("עם כלביא") השימוש בסולר נותר מצומצם יחסית. אולם כעת, עם התארכות הלחימה וכניסתה לשבוע הרביעי, השימוש בסולר כבר הופך לנטל כלכלי מהותי על תחנות הכוח שנדרשות לשרוף לא מעט ממנו.

הבלו על סולר עומד כיום על 3,453 שקל לאלף ליטר, לעומת 57.18 שקל בלבד לטון גז טבעי. הפער הזה מייקר משמעותית את ייצור החשמל כאשר הסולר נכנס לשימוש.

לכן, כדי להקל על תחנות הכוח לאור מגבלות המלחמה, משרד האוצר מציע פטור כמעט מוחלט מהבלו על הדלק: הנחה של 98.94% בשנת 2026 ו־98.38% בשנת 2027, כאשר ההפחתה לשנה הבאה נועדה, בין היתר, לאפשר השלמת מלאים לאחר סיום הלחימה.

פטור זה יוחל בדיעבד מה-28 בפברואר, כלומר תחילת המערכה הנוכחית מול איראן.