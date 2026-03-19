בענף הרכב נערכים לזינוק דרמטי במחיר הבנזין

ענף הרכב נערך ל"הלם מחירי דלק" בתחילת אפריל, שיביא לביקוש מוגבר לכלי רכב חשמליים ולרכבי פלאג־אין באספקה מיידית. כך עולה מהערכות מצב, שביצעו מספר יבואני רכב בשבוע החולף.

בענף, יש כיום עדיין מלאים של עשרות אלפי רכבי "אפס קילומטר", רבים מהם חשמליים, שעד כה הוצעו במבצעים עמוקים. אולם חלק מהיבואנים כבר בוחנים למתן את ההנחות על רכבי אפס קילומטר בשל ההערכה כי הביקוש להם יגבר משמעותית. בנוסף כבר החלו יבואנים בתכנון קמפיינים ייעודיים, שמטרתם להגביר את המודעות לפוטנציאל החיסכון המיידי וארוך הטווח של כלי רכב כאלה.

ההערכות בענף מבוססות בין השאר על הזינוק החד במחירי הבנזין בתחנות ברחבי העולם מתחילת חודש מרץ בשל משבר האספקה במפרץ הפרסי והתייקרות ההובלה הימית, שכבר הביא לעלייה חדה בביקוש לכלי רכב חשמליים באירופה.

מתחילת החודש זינק המחיר הממוצע של ליטר בנזין בתחנות בארצות הברית בכ־32.3% בהשוואה לסוף פברואר כאשר רק בשבוע האחרון הוא טיפס ב־6%. באיחוד האירופי זינקו מחיר הבנזין בכ־17.8% בממוצע מתחילת החודש וביפן נרשמה עלייה של 23.3% במחיר של ליטר בנזין בתחנות. המחיר ביפן כיום הוא הגבוה ביותר מאז 1990.

גם ממשלת סין, שנוהגת למתן את העלייה במחירי הבנזין משיקולים לאומיים אישרה ב־9 במרץ לבצע את העלייה הגבוה ביותר מזה ארבע שנים במחיר הקמעוני של הבנזין. כעת המחיר בתחנות בסין גבוה יותר בכ־11% ממחירו בסוף פברואר.

המחירים מתעדכנים אחת לחודש

בישראל קיים מנגנון חודשי לקביעת המחיר המפוקח של הבנזין בתחנות על פי מחירי הנפט במועד הקרוב לעדכון המחיר. כתוצאה בנקודת הזמן הנוכחית המחיר בתחנות בישראל בקיזוז המיסים - בעיקר בלו ומע"מ - שנאמדים בקרוב ל־65%, הוא מהזולים בעולם. על פי שער החליפין הנוכחי, המחיר לליטר 95 אוקטן לפני מיסים בישראל הוא 0.76 דולר לעומת ממוצע של 1.02 דולר לליטר בתחנות בארצות הברית ו־1.89 דולר באיחוד האירופי.

יצוין כי לפי שיטת החישוב שבה נוקט משרד האנרגיה בישראל גם אם עד סוף החודש תהיה התייצבות בזירת הלחימה ומחירי הנפט יחזרו לרדת, עדיין תחול בתחילת אפריל התייקרות משוערת של קרוב ל־40% במחיר רכיב הדלק לפני המיסים, שעשויה להיות מתורגמת לעלייה של כ־20% במחיר לצרכן.

זוהי עלייה משמעותית במיוחד עבור רכבי ציים, שנוסעים בממוצע 30 אלף קילומטר בחודש, והיא צפויה להסתכם בכ־180-200 שקל לחודש על בנזין. בציים על מאות כלי רכב המשמעות היא עלייה חדה בהוצאות השוטפות. יצוין כי במקרים של עליות בהיקף דומה בישראל החליטו חלק מהמעסיקים להגביל את הנסועה של כלי הרכב של העובדים, שזכאים להחזר על דלק.

השבוע פרסם ארגון הלובי הסביבתי האירופי "תחבורה וסביבה" (T&E) מחקר, שמראה כי בתרחיש של משבר אנרגיה מתמשך העלות החודשית של נסיעה ברכב בנזין רגיל תהיה גבוהה פי 2.5 מזו של רכב חשמלי. "תוספת המשבר" בעלות הנסיעה של רכבי בנזין עם נסועה ממוצעת תהיה גבוהה כמעט פי חמישה מזו של רכבי בנזין.

אלפי רכבים תקועים

ובתוך כך, מנסים מספר יבואני רכב למצוא דרך לייבא לישראל מלאים של אלפי רכבים ש"תקועים" בנמלים בים התיכון, לאחר שחברות ספנות החליטו לא לפרוק אותם בישראל. זאת, בשל תקנות החירום החדשות של רשות הספנות והנמלים, שאוסרות על היבואנים לאחסן מלאים חדשים בנמלים ומורות להם לפנותם תוך 3 ימים. לפי הערכות, ביוון בלבד "תקועים" כיום כ־4000 כלי רכב, שהיו אמורים להיפרק בישראל בשבוע שעבר ועוד אלפי כלי רכב נפרקו זמנית באיטליה ובנמלים נוספים במזרח התיכון.

משרד האנרגיה והתשתיות בתגובה: "מדובר במנגנון קבוע, שקוף ואחיד, שאינו נתון לשיקול דעת נקודתי או לעיכוב, ולכן העובדה שהמחיר אינו מתעדכן באופן מיידי במהלך החודש נובעת מאופי המנגנון הקבוע. בנוסף, המחיר כולל סל הוצאות שיווק, מס הבלו ומע"מ, כאשר ההמרה לשקלים נעשית לפי שער החליפין האחרון שפרסם בנק ישראל לפני שני ימי העבודה האחרונים בכל חודש. משרד האנרגיה לא מפרסם הערכות מוקדמות למחירים, והמחיר הרשמי יתפרסם סמוך למועד העדכון החודשי". 

בקרוב: מערכת נהיגה אוטונומית ראשונה מתוצרת סין בארץ

חברת GEELY צפויה לשווק בישראל עוד השנה מערכת נהיגה חכמה ברמת אוטונומיה גבוהה, שתתחרה ב־‏FSD של טסלה. המערכת קיבלה השבוע את התקינה האירופית המלאה שלה והיא הראשונה מסוגה שתגיע לארץ ברכב סיני. המכונית מסוגלת להוות בסיס למוניות אוטונומיות עם יכולת לנהוג מנקודה לנקודה על כבישים מהירים ועירוניים ללא התערבות הנהג. בנוסף היא יכולה להכניס ולהוציא את עצמה מחניונים רב מפלסיים ללא התערבות הנהג. הדגמים הראשונים שיצוידו בה בישראל יהיו של המותג זיקר.

מערכת הנהיגה האוטונומית של ג'ילי תגיע לישראל / צילום: יח''צ

בדרך: דור חדש ל־ATTO3 ורשת טעינה מהירה של BYD

חברת BYD פתחה באירופה את ההזמנות לדור החדש של הקרוס אובר ATTO3, שמכונה EVO. הרכב שומר על העיצוב הכללי של הדור הנוכחי אולם הרכב גדול יותר ומצויד בשלדה חדשה לגמרי שבה הסוללות מוטמעות בתוך גוף הרכב.

הרכב יגיע לאירופה ולישראל בשתי גרסאות. הגרסה החד־מנועית מצוידת במנוע אחורי בהספק 313 כ"ס עם סוללה בקיבולת 76 קילוואט־שעה וטווח של עד 507 ק"מ ב־WLTP והגרסה הדו־מנועית מייצרת הספק משולב של 443 כ"ס וטווח של עד 467 ק"מ עם אותה סוללה.

ATTO-EVO ינחת בישראל / צילום: יח''צ

המכוניות בנויות לתמוך בטעינה אולטרה־מהירה בקצב של עד 220 קילוואט־שעה. ובתוך כך צפויה השנה BYD להתחיל להציב בישראל את רשת הטעינה האולטרה־מהירה המכונה "פלאש". עמדות הטעינה של החברה תומכת בקצב טעינה תיאורטי של עד 1,500 קילוואט אם כי בינתיים היא תתמוך בעיקר בטעינה סופר־מהירה עבור עד 3 כלי רכב בו־זמנית.

נחתה בישראל: יונדאי קונה החשמלית החדשה

חברת כלמוביל השיקה השבוע בישראל את יונדאי קונה החשמלית בגרסה המחודשת. המכונית משווקת בישראל עם סוללה בקיבולת 65.4 קילוואט־שעה וטווח נסיעה של עד 506 ק"מ או עד 466 ק"מ ב־WLTP בהתאם לגרסה. המנוע הוא בהספק 214 כ"ס והמכונית תומכת בטעינה מהירה. נפח תא המטען הוא 466 ליטר. העיצוב החיצוני שונה מעט מזה של הגרסה ההיברידית וגם עיצוב הפנים, שכולל מערך רוחבי של מסכים דיגיטליים והנדסת אנוש שונה. גרסת הבסיס עם טווח של עד 506 עולה 175 אלף שקל ואילו הגרסה הבכירה עם אבזור נוסף וחישוקים גדולים יותר עולה 185 אלף שקל.