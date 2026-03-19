הירי מאיראן: בתי הזיקוק בחיפה נפגעו משברי יירוט

מתחם בזן במפרץ חיפה נפגע משברי יירוט במטח האחרון מאיראן. בעקבות הפגיעה נראה עשן מהערים הסמוכות, אך לפי שעה נשלל החשש לדליפת חומרים מסוכנים.

בנוסף, רסיסים מהטיל פגעו בקו מתח עליון וגרמו להפסקות חשמל זמניות באזור. החשמל הושב לבתי המגורים בתוך זמן קצר על ידי חברת החשמל, אך טרם הוחזר באופן מלא לכל אזורי התעשייה.

מתקני בית הזיקוק חוו פגיעה משמעותית במערכה הקודמת מול איראן ("עם כלביא"), אשר גבתה את חייהם של שלושה עובדים וגרמה לחשש משיבושים באספקת הדלק - שלא התממשו בסופו של דבר. הפעם, הירי לכיוון הוא תגובה מוצהרת של איראן לתקיפה הישראלית בשדה הגז פארס.

דוברות כבאות והצלה מעדכנת כי "לא ידוע על נפגעים עד כה". בשלב זה, היקף הנזק למתקן וההשפעה האפשרית על אספקת הדלקים למשק הישראלי עדיין אינם ברורים.

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מסר כי "הפגיעה ברשת החשמל בצפון הינה נקודתית ולא משמעותית. צוותי חברת החשמל כבר פועלים בשטח והחזירו את החשמל לרוב המנותקים. החשמל יחזור לשאר המנותקים תוך פרק זמן קצר. בנוסף, במטח לצפון לא הייתה שום פגיעה משמעותית באתרי תשתית במדינת ישראל".