מנכ"ל צים מתרחק מרכישת החברה, אבל יש לו 100 מיליון דולר בכיס

אם התוכנית שרקם מנכ"ל צים, אלי גליקמן, הייתה מתממשת, הוא היה כיום בדרך לרכישת מלוא הבעלות בחברת התובלה הימית, לצד מספר שותפים ובראשם מיליארדר הרכב והספנות רמי אונגר.

אולם דירקטוריון צים העדיף הצעה אחרת שהוגשה לרכישת החברה, מצד חברת התובלה הימית הפג-לויד יחד עם קרן פימי. עד להשלמת העסקה, גליקמן ממשיך בתפקידו כמנכ"ל צים, אך בחר בשבוע שעבר למכור את רוב מניותיו בחברה.

לפי דיווחים ל-SEC (רשות ניירות הערך של ארה"ב), גליקמן מכר בשבוע שעבר, בשתי פעימות, 1.4 מיליון מניות צים, שנבעו לו ממימוש אופציות שהוקצו לו בשנים קודמות, תמורת כ-40 מיליון דולר.

טרום המכירה, גליקמן החזיק במעל 1.6 מיליון מניות צים (כ-1.3% מהון מניות החברה), כך שהוא מכר כמעט 90% מההחזקה שלו. אם ימשיך להחזיק ביתרת המניות עד להשלמת מכירת החברה, הוא יקבל תמורתן סכום של כ-7.3 מיליון דולר .

דיבידנדים במעל 50 מיליון דולר

מבדיקת גלובס עולה שבהמלך שנותיו בצים צבר גליקמן יותר מ-100 מיליון דולר בשכר, דיבידנדים וכעת גם מימוש מניות. גליקמן (64) מנהל את צים מאז שנת 2017, תפקיד לו מונה בעת שעידן עופר שלט בחברה. לפני כן כיהן כמנכ"ל חברת החשמל וכמשנה למנכ"ל פרטנר, ועוד קודם היה מפקד שייטת 13 .

בעבר סיפר לגלובס על הצטרפותו לצים: "החברה עמדה לפני פשיטת רגל, זה לא סוד. כשפנו אליי להיות מנכ"ל צים אמרתי, 'מה, אני משוגע?'. לקח יותר מחצי שנה של פניות ובסוף החלטתי לבוא, בזכות שני דברים: האתגר והתגמול. לקחתי סיכון אישי רב לקרדיט שלי בהגעה לחברה כמו צים ".

גליקמן הוביל את צים להנפקה בניו יורק ב-2021 לפי שווי של כ-1.7 מיליארד דולר, ובהמשך לשנות שיא על רקע מגפת הקורונה ומשבר שרשרת האספקה - עליית מחירי התובלה הימית הפכה את צים לחברה הישראלית הרווחית ביותר. המגמה השתנתה בהמשך כשצים עברה להפסד בשל ירידת מחירי התובלה הימית ב-2023, ושוב התאוששה כשהמחירים עלו בעקבות המצור החותי בים האדום שהקטין את היצע המכולות והאוניות .

בין השנים 2020 ל-2024 הסתכמה עלות שכרו של גליקמן ב-26.6 מיליון דולר (נתוני 2025 טרם פורסמו), מתוך זה 14.4 מיליון דולר ניתן לו כתגמול הוני .

נוסף על כך, גליקמן נהנה בשנים האחרונות מהדיבידנדים הנדיבים שחילקה החברה. מאז ההנפקה צים חילקה דיבידנדים בהיקף מצטבר של 5.8 מיליארד דולר. בשנים האלה גליקמן החזיק שיעור שנע בין פחות מ-1% ועד 1.3% מהון המניות של צים, כך שהיקף הדיבידנד שהוא עצמו נהנה ממנו מגיע לפחות ל-54 מיליון דולר (כולל הדיבידנד שיחולק החודש, בגין תוצאות הרבעון הרביעי של 2025) .

המניה זינקה 73% בשנה האחרונה

במקביל מימוש של לגליקמן, עוד שלושה בכירים בצים מכרו לאחרונה מניות, בסכום של פחות מ-2 מיליון דולר בסה"כ. ניתן לשאול מדוע גליקמן ויתר בכירי צים מעדיפים למכור מניות כעת, ברמות מחיר של 27-28 דולר ולא לחכות להשלמת מכירת החברה ולקבל את התמורה גבוהה יותר במחיר של 35 דולר למניה.

ייתכן שהם מעדיפים "ציפור ביד" לאחר שמניית החברה זינקה ב-73% מאז דווח על כוונתו של גליקמן להשתלט על צים לפני שנה. וייתכן שיש במכירה גם הבעת ספק מצידם ביכולת הרוכשות להשלים את העסקה. נזכיר, ששמכירת צים כפופה לאישורים רגולטוריים, ובראשם אישור מדינת ישראל שמחזיקה במניה מיוחדת ("מניית הזהב") וגם על פי ההערכות הרוכשות, יחלפו חודשים רבים עד שהיא תאושר.

לאחרונה, על רקע פרוץ המלחמה, עלו הערכות על כך שהמלחמה מציפה אתגרים בהשלמת העסקה, ובאישור העסקה יילקחו בחשבון אירועי השנים האחרונות, כולל המלחמה.

נזכיר, שקרן פימי שרוכשת את הפעילות הישראלית של צים ("צים החדשה") אמורה להחזיק לאחר השלמת העסקה ב-16 אוניות, גבוה מהנדרש לפי מניית הזהב. עם זאת, בדיון בוועדת הכלכלה לפני פרוץ המבצע הנוכחי, משתתפים הביעו חשש שהחברה תהיה "רזה" מדי ולא תוכל לענות על הצרכים של המדינה במצב חירום - דבר שבקרן פימי מבטיחים שלא יוכל לקרות.

מצים נמסר בתגובה כי "מכירת המניות על ידי מר גליקמן וחברי הנהלה נוספים נעשתה בהתאם לכל דיני ניירות הערך החלים".