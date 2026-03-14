צים שירותי ספנות

מנכ"ל צים מכר מניות שהיו ברשותו בהיקף מצטבר של 39.5 מיליון דולר

אלי גליקמן מנכ"ל צים, מכר את המניות שקיבל בעקבות מימוש אופציות שהוקצו לו בשנים קודמות • כזכור, גליקמן הוביל מהלך לרכישת צים יחד עם איש העסקים רמי אונגר, אך הצעותיהם נדחו על ידי דירקטוריון החברה, שבחר בסופו של דבר בהצעת החברה הגרמנית הפג-לויד יחד עם קרן פימי

שירי חביב ולדהורן 14.03.2026
אלי גליקמן, מנכ''ל צים / צילום: צים
אלי גליקמן, מנכ''ל צים / צילום: צים

מנכ"ל צים , אלי גליקמן, מכר במהלך השבוע האחרון מניות שהיו ברשותו בהיקף מצטבר של 39.5 מיליון דולר, כך לפי דיווחים שהעביר ל-SEC - רשות ניירות הערך של ארה"ב. לפי הדיווחים, גליקמן מכר את המניות, שקיבל בעקבות מימוש אופציות שהוקצו לו בשנים קודמות, בשתי פעימות במהלך השבוע. מלבד גליקמן, היו דיווחים נוספים על מכירת מניות מצד בכירים אחרים בחברה, בסכומים נמוכים יותר.

ראיון | היזמת מאחורי החברה הביטחונית שהנפיקה בזמן מלחמה: "החיילים קוראים לנו פרוט נינג'ה"

נזכיר, שגליקמן הוביל מהלך לרכישת צים יחד עם איש העסקים רמי אונגר, אך הצעותיהם נדחו על ידי דירקטוריון החברה, שבחר בסופו של דבר בהצעת החברה הגרמנית הפג-לויד יחד עם קרן פימי. צים נמכרת בתמורה ל-4.2 מיליארד דולר, או 35 דולר למניה, אך נכון להיום מחיר המניה נמוך בכ-23% על רקע ספקות בשוק בדבר האפשרות להשלמת העסקה. מכירת המניות על ידי גליקמן והבכירים הנוספים, במחיר נמוך משמעותית ממחיר העסקה, עשויה לאותת שגם הם ספקניים בנוגע אליה.

גליקמן, 64, הוא מנכ"ל צים מאז שנת 2017. לפי הדוח המורחב של צים שפורסם לאחרונה, בתחילת מרץ גליקמן החזיק ב-1.3% ממניות החברה, ובמועד זה לא היו בעלי מניות גדולים יותר בחברה. למדינת ישראל יש מניה מיוחדת בצים ("מניית הזהב") ולהשלמת המכירה נדרש אישור של המדינה.