בוול סטריט הסתיים שבוע מסחר נוסף במגמה שלילית, על רקע חששות הנוגעים לעליית מחירי הנפט והשפעתם על האינפלציה ועל מתווה הורדות הריבית. בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, מדד S&P 500 נחלש ב-2.1%, מדד דאו ג'ונס איבד 1.8% ומדד נאסד"ק איבד 2.7%.

● שלושה עננים שחורים שמרחפים על הכלכלה וטיפ מנצח לניהול התיק

● ראיון | עם 100 מיליון שקל בכיס: המנכ"ל שמרוויח מעליית מחירי הנפט

אלה המניות הישראליות (ובעלות הזיקה לישראל) שבלטו במסחר:

מניית סנטינל וואן עלתה אחרי הדוחות הכספיים

חברת אבטחת הסייבר סנטינל וואן , בניהולו של המייסד תומר וינגרטן, פרסמה ביום חמישי אחרי סיום המסחר את הדוחות הכספיים שלה לסיכום שנת הכספים שהסתיימה בסוף חודש ינואר. מניית סנטינל וואן עלתה בתגובה ביום שישי ב-5.4%, למחיר שמשקף לחברה שווי שוק של 4.9 מיליארד דולר. נזכיר שהחברה, שהונפקה לראשונה בבורסת ניו יורק לפי שווי של כ-9 מיליארד דולר, זינקה לאחר מכן לשווי שיא של כ-17 מיליארד דולר (בנובמבר 2021). בשפל, שנרשם ממש לאחרונה (פברואר 2026), שוויה של סנטינל וואן היה 4.2 מיליארד דולר, אך מאז המניה עלתה בכ-17%.

בדוחות שפורסמו ביום חמישי, סנטינל וואן עקפה את התחזיות, וסיכמה לראשונה שנת כספים עם הכנסות של מעל מיליארד דולר (צמיחה של 22%). לפי כללי החשבונאות (GAAP), ההפסד הנקי גדל ב-56% ל-451 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 68.3 מיליון דולר (20 סנט למניה), גידול של 350% משנה קודמת. עיקר הפער בין ההפסד GAAP לרווח Non-GAAP הוא התגמולים ההוניים לעובדים, בסך 298 מיליון דולר.

בשנת הכספים הנוכחית (שתסתיים בינואר 2027), הצפי הוא להכנסות של 1.195-1.205 מיליארד דולר, ולרווח נקי Non-GAAP של 32-38 סנט למניה.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, 40 אנליסטים מסקרים את מניית סנטינל וואן, מתוכם 24 חיוביים, 15 נייטרליים ואחד שלילי. מחיר היעד הממוצע שלהם למניה גבוה ב-29.5% מהמחיר הנוכחי. אחד האנליסטים החיוביים הוא ג'ונתן רויקהבר מקנטור, שכתב אחרי הדוחות שההכנסות היו בהתאם לצפי וה-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) עקף את התחזיות. הוא נשאר בהמלצת "תשואת יתר" במחיר יעד של 18 דולר, פרמיה של 24%.

תעלומה באבן קיסר: מה הקפיץ והפיל את המניה?

המסחר במניית אבן קיסר התנהל בצורה יוצאת־דופן ביום שישי: המניה זינקה במהלך יום המסחר ביותר מ-50%, אך עברה למגמה שלילית וננעלה בירידה של 10.4%. כל זה, במחזור מסחר בהיקף עצום שגבוה פי 46 מהממוצע במניה. בסך הכול, המניה איבדה בשבוע המסחר האחרון 22.7% מערכה, ונסחרת כעת בשווי של 21 מיליון דולר - נמוך מהמזומן שבקופת החברה ושפל של כל הזמנים (בשיא הגיעה החברה לשווי של 2.5 מיליארד דולר).

אבן קיסר, בניהולו של יוס שירן, מייצרת משטחים המיועדים לעיצוב מטבחים. החברה מתקשה להתאושש כבר תקופה ארוכה מהחרפת התחרות בשוק, כמו גם מהליכים משפטיים שננקטו נגדה בגין טענות על פגיעה בריאותית של מתקינים שנחשפו לחומרים במשטחים שהיא מייצרת. לאחרונה, היא הודיעה על סגירת המפעל שלה בצפון ועל פיטורי 200 עובדים. בשנת 2025, היא דיווחה על ירידה של 10.3% בהכנסות ל-397 מיליון דולר, הפסד נקי של 137.5 מיליון דולר ו-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) שלילי בסך 32.6 מיליון דולר. החברה מצפה לחזור בחזרה ל-EBITDA חיובי ברבעון השלישי של 2026.

העליות במניה ביום שישי הגיעו ללא סיבה ברורה, וכך גם המעבר לירידות. במהלך יום המסחר, פורסם דיווח החזקה של הפניקס, והתברר שחברת הביטוח מכרה מאז סוף פברואר חלק ניכר מההחזקה שלה וכבר אינה בעלת עניין. בסוף פברואר, הפניקס החזיקה ב-10.8% ממניות אבן קיסר, ובדיווח האחרון היא החזיקה כ-4.6%. בעלי השליטה באבן קיסר הם קיבוץ שדות ים וקרן טנא שמחזיקים יחד ב-40.6% מהמניות.

מובילאיי נסחרת בשפל - מחיר היעד של האנליסטים כפול מהנוכחי

חברת האוטוטק מובילאיי איבדה בשבוע האחרון 5.5% מערכה ומניית החברה נחלשה לשפל של כל הזמנים, 7.57 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של כ-6.4 מיליארד דולר.

מובילאיי, המפתחת מערכות עזר לנהג ופתרונות לתחום הרכב האוטונומי, נרכשה על־ידי אינטל ב-2017 תמורת כ-15 מיליארד דולר והונפקה מחדש ב-2022. החברה, בניהולו של המייסד המשותף פרופ' אמנון שעשוע, הונפקה אז לפי שווי של 17 מיליארד דולר, ומנייתה נחלשה מאז ב-64%. בשבוע האחרון, לא פורסמו דיווחים מצד החברה. ב-yahoo finance פורסם ניתוח של אתר המשקיעים Simply Wall Street על מניית מובילאיי, בו ציינו כי לפי קונצנזוס האנליסטים, המניה מוערכת כיום בחסר, אך הוסיפו כי מכפיל הרווח שלה גבוה מהממוצע בתעשייה, כך שהמניה יקרה לעומת אחרות.

ישנם 31 אנליסטים שמסקרים את מניית מובילאיי, והחלוקה בין אלה שמחזיקים בהמלצות חיוביות לאלה שמחזיקים בהמלצות נייטרליות היא 16 לעומת 15. אין מי שממליץ למכור את המניה. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים כמעט כפול מהנוכחי - 15.12 דולר.