אביגל שורק פרש מניהול אל על עבור עסקי הזיקוק וזה השתלם בגדול

כששוק הנפט שוב בוער והמחירים מזנקים בעשרות אחוזים, הפעם בגלל המלחמה מול איראן, יש מי שמרוויח מכך. המשקיעים בת"א נושאים בימים שכאלה את עיניהם למניות הנפט, הגז והזיקוק. כך, מניית חברת בתי הזיקוק בחיפה בזן זינקה מעל 20% מתחילת המערכה הנוכחית, בעוד שמניית קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, הוסיפה 14% לערכה.

● עם מימון מהפועלים: אשטרום תקים פרויקט סולארי בטקסס

● מיליארדים לכיסי המשקיעים: מי החברות הכי נדיבות בת"א

תשובה היה גם זה ששלח את עוזי ימין בשנת 2001 לארה"ב להקים את דלק US, חברת זיקוק ושינוע דלקים, שברבות השנים הפכה גדולה יותר משני בתי הזיקוק המקומיים - בזן ובית הזיקוק באשדוד גם יחד. תשובה כבר מזמן לא מחזיק בחברה, לאחר שמימש את החזקותיו בחצי הראשון של העשור הקודם, אך ימין עדיין עומד בראשה (ראו מסגרת).

מניית דלק US זינקה ב-25% מאז פרוץ המלחמה מול איראן, והשלימה זינוק של 200% בשנה האחרונה לשווי של 2.5 מיליארד דולר. בכך חזרה מניית החברה למחירי השיא שבהם היא נסחרה בשנת 2018 (מתואם דיבינדים), זמן קצר אחרי שהשלימה מיזוג גדול עם חברה סמי-ישראלית אחרת, אלון USA (שהוביל דודי ויסמן). מהלך זה הפך אותה לבעלת ארבעה בתי זיקוק בארה"ב, עם כושר זיקוק מצרפי של יותר מ-300 אלף חביות ביום. בנוסף, היא הבעלים (62%) של דלק לוגיסטיקה, העוסקת בשינוע נפט, גז טבעי ושירותי מים נלווים לחברות מפיקות נפט.

על השפעת האירועים האחרונים שהקפיצה את המניה, אומר מנכ"ל דלק US, אביגל שורק, בראיון לגלובס כי "מאחר שבמצרי הורמוז (הסמוכים לאיראן) עוברים כ-20% מאספקת הנפט בעולם, קל להבין שהמלחמה (ואיומי הסגירה של המצרים) משפיעה בצורה דרמטית על מחירו. זה אפקט דומינו בשוק הזיקוק שבנוי ממחיר הנפט ועליו מתווספות עלויות ובסוף מרווח הזיקוק, וזה מתבטא במחיר במשאבה.

"האמריקאים", מוסיף שורק ממקום מושבו בנאשוויל, טנסי, "רואים את המחיר, וזה משפיע על הלך הרוח שלהם לקראת בחירות האמצע בנובמבר. צריך לזכור שכמו שבישראל ראש ממשלה נמדד על נושא הביטחון, בארה"ב הנשיא נמדד על הכלכלה. אז יש רצון מצד הממשל להגיע לבחירות האמצע עם מחירים כמה שיותר נורמליים". שורק מכוון בדבריו לאמירה הידועה ששימשה נגד הנשיא ג'ורג' בוש האב, "זו הכלכלה, טמבל" - שעלתה לאחרון בהפסד לקלינטון בבחירות 1992.

למה הנפט כל כך משפיע על החיים של כל אמריקאי?

"ההשפעה על הצרכן שם מאוד ברורה, יש קשר מאוד הדוק בין הגישה לאנרגיה לאיכות חיים. כולנו רוצים לטוס לחופש, לנסוע ברכב, לקנות ספות, ומוצרי נפט הם חלק מאוד אינטגרלי בחיים שלנו. זה לא משהו שהאנושות יכולה לעבור ממנו הלאה מהר. זה עניין דרמטי". אגב, ההשפעה הישירה על מדד המחירים לצרכן האמריקאי היא כ-6%.

ואיך כל זה משפיע עליכם?

"ב-15 שנה הקרובות עדיין הביקוש לנפט לא ידעך ואפילו יצמח בעקביות. אבל הגידול בבתי הזיקוק מאוד קטן, כי אנשים לא רוצים להשקיע בתעשייה כשכולם מספרים שהעולם עובר לאנרגיות מתחדשות. בחמש השנים הקרובות יהיה מחסור במתקני זיקוק בעולם - זה לא טוב לעולם, אבל מבחינת התעשייה שלנו זה ממצב אותנו נכון".

אביגל שורק אישי: בן 48, גר בנאשוויל (בירת טנסי), ארה"ב, נשוי פלוס 3 ילדים וכלב

מקצועי: מנכ"ל דלק US, תפקיד בו הרוויח 28 מיליון דולר ב־3.5 שנים. לשעבר מנכ"ל אל על

עוד משהו: לפני 3 שנים חזר לשחק טניס בסופ"ש עם חברים

אנרגיות מתחדשות? "יש את החיים בפועל"

שורק (48), נשוי פלוס 3, רו"ח בהשכלתו, מתגורר בארה"ב כבר עשור וחצי. "כיום מרכז חיי פה, אבל יש לי משפחה בארץ. נולדתי ישראלי ותמיד אהיה. ישראל היא הבית", הוא מדגיש על רקע המלחמה הנוכחית מול איראן ובכלל השנתיים האחרונות. דלק US אפילו אירחה למשך מספר חודשים משפחות מישראל אחרי ה-7 באוקטובר. "תמיד אתה חצוי. זה לא קל להיות רחוק מהבית בסיטואציות כאלה", הוא מספר, "אבל יש אחריות לתפקיד שאתה עושה".

ובחזרה לביקוש לאנרגיה, שורק מציין ש"היקף הביקוש לנפט עלה בצורה עקבית ב-15 השנים האחרונות".

מה עם הדיבורים על כך שאנחנו עוברים לעולם של אנרגיות מתחדשות?

"יש את החיים בפועל ויש מה שאנחנו מספרים לעצמנו. אני בעד אנרגיות מתחדשות אבל צריך להיות ריאליים לגבי קצב המעבר אליהן. ארה"ב צורכת 16-17 מיליון חביות נפט ביום, המספר הזה לא יורד למרות כל מהפכת האנרגיות המתחדשות. משחר ההיסטוריה צריכת הפחם בעולם לא ירדה, כלומר על כל תוספת של אנרגיה יש תוספת ביקוש. כל אנרגיה חדשה מתווספת על מה שהיה".

שורק מדגיש כי "יש לנו המון כבוד לאנרגיות מתחדשות, זה באמת דבר חשוב והן נמצאות בחדשות ומקבלות תמחור גבוה. אבל אי אפשר להקל ראש באנרגיות הקיימות בעולם, בטח בעידן ההייטק, כשה-AI והדאטה סנטרס (מרכזי הנתונים) צפויים להגדיל את הצריכה לרשת החשמל בעד 10% לשנה. יש עוד מספיק נפט במאגרי הנפט לעשרות רבות של שנים קדימה. בנוסף, בסוף האמריקאים מצביעים ברגליים וגם ההתלהבות ממכוניות חשמליות קצת דעכה. לוקח הרבה זמן לשנות הרגלי צריכה ולא כל כך מהר עוברים לאנרגיות מתחדשות, כמו שכולם חשבו בתקופת ביידן".

ואכן, על פי נתוני מחלקת המידע של משרד האנרגיה האמריקאי (EIA), הנפט מהווה 38% מהאנרגיה הראשונית במדינה (כולל דלק לרכב) והנתון נותר יציב עשרות שנים, למרות העלייה באנרגיה המתחדשת לשיא של 9%.

באשר לשוק החשמל, על פי חברת המחקר PEW, צריכת החשמל של הדאטה סנטרס בארה"ב עומדת כבר היום על 4% מכל צריכת האנרגיה של ארה"ב, וצפויה לזנק ב-133% עד 2030 לרמה של 426 טרה-ואט שעה.

כך הפך עוזי ימין לבעלי הון של חצי מיליארד שקל בדלק US מי שמוביל את דלק US מיום היווסדה ב־2001 ועד השנים האחרונות הוא עוזי ימין, אחד מהמנהלים השכירים שטיפח יצחק תשובה בקבוצת דלק, והפכו לבעלי הון עצום משל עצמם. את דרכו החל ימין בתחום הביטוח במשרד האוצר ואחר כך עבר לכלל ביטוח. הוא הובא לקבוצת דלק ע"י רוני אלרואי, חתנו דאז של תשובה, שפגש אותו בעת ששימש כסמנכ"ל תחום הביטוח האלמנטרי בכלל. בגיל 32 הוא נשלח ע"י תשובה לארה"ב כדי לפתח את פעילות האנרגיה של הקבוצה שם במה שהפך לתפקיד חייו, ולמקור העושר הגדול שלו. יו"ר ו"פחות מעורב" בשנת 2004 מונה ימין רשמית למנכ"ל דלק US. לאורך השנים הוביל את החברה לרכישת מאות תחנות דלק וחנויות נוחות ברחבי ארה"ב, וגם מספר בתי זיקוק, כולל במסגרת המיזוג הגדול של החברה עם אלון US שהושלם ב־2017 והפך את דלק US לחברת ענק בשווי של 2.5 מיליארד דולר. באמצע 2022, כשאביגל שורק חזר מכהונתו הקצרה באל על ומונה למנכ"ל דלק US, עבר ימין לכהן כיו"ר החברה, המתנהלת כיום ללא בעל שליטה. הוא משמש בתפקיד עד היום, אם כי בשנים האחרונות הוריד את היקף פעילותו בחברה וכיום הוא הרבה פחות מעורב בפעילותה. "ימין נתן לי הרבה מהידע והניסיון שלו", מפרגן שורק. לאורך שנותיו בחברה, נהנה ימין מתגמולי עתק, שרוב השכירים גם מבין מנהלי החברות הציבוריות בישראל היו יכולים רק לחלום עליהם. עלות השכר השנתית הממוצעת שלו עמדה על יותר מ־6 מיליון דולר לשנה. כשסוכמים את הכסף, מאז 2004 ועד היום, נהנה ימין משכר בעלות כוללת של יותר מ־150 מיליון דולר בדלק US. בתרגום לשקלים מדובר על כחצי מיליארד שקל לאורך השנים. בן טיפוחיו של תשובה לשכר המפנק הזה אחראי יותר מכל יצחק תשובה, מי שהאמין בימין ושלח אותו להקים את החברה. תשובה ידוע במדיניות תגמול נדיבה, הקושרת את שכר מנהליו עם הצלחתם בעסקים שהקימו עבורו. בין השכירים הבולטים של תשובה שהפכו לאחר עזיבת הקבוצה לבעלי הון עצום ניתן למנות גם את גדעון תדמור, לשעבר מנכ"ל דלק אנרגיה וכיום מייסד ויו"ר שותפות הנפט נאוויטס (הנסחרת בשווי של 14.8 מיליארד שקל) ואת גיל אגמון, לשעבר מנכ"ל דלק רכב שהפך לבעל השליטה ומנכ"ל החברה, הנסחרת כיום בשווי של 1.8 מיליארד שקל. לפני מספר שנים חזר ימין להתגורר בישראל, אחרי שני עשורים בארה"ב ומאז הוא שומר על פרופיל תקשורתי נמוך. מחוץ לדלק US הוא היה שותף ב־2018 להקמת בנק פפר של בנק לאומי, אך פרש ממנו בשלב די מוקדם. לפני שנתיים השקיע בחממת InNegev לסטארט־אפים ובשנה שעברה דווח כי הוא מקים בית השקעות חדש יחד עם חנה הולנדר, מנכ"לית אקסלנס לשעבר. קראו עוד

תגמול של 100 מיליון שקל בארבע שנים

שורק מכיר מצוין את תעשיית הנפט; הוא מנכ"ל דלק US מאז אמצע שנת 2022, ועוד לפני כן עבד בה מאז 2012. "השווקים בארה"ב תמיד סיקרנו אותי ורציתי למצות את הפוטנציאל שלי. שאפתי להגיע לשווקים הכי גדולים ולעסקים הכי גדולים, וכך התחלתי פה בדלק US. כיום אני גאה מאוד לחזור לחברה ולנהל אותה, זה משהו שתמיד חלמתי עליו ואז ניתנה לי האפשרות לעשות את זה".

אבל אם השם של שורק מצלצל לכם מוכר, ייתכן שהסיבה היא שבתקופת מגפת הקורונה הוא שימש כמנכ"ל חברת התעופה אל על. הוא הוביל את החברה בעת שנקלעה למשבר הגדול בתולדותיה ואף הייתה פסע מקריסה, סיכם את מתווה הסיוע מהמדינה והחל בתהליך התייעלות.

שורק אמר באותו זמן לגלובס כי "היה לי חלום להיות מנכ"ל בחברה גדולה או משמעותית. בשלב מוקדם בקריירה ידעתי שזה משהו שאני רוצה ויכול לעשות". לכן, השוק הופתע כשהחליט לעזוב את אל על אחרי תקופה קצרה של קצת יותר משנה, ולחזור לדלק US.

בדיעבד, ההחלטה נראית הגיונית לגמרי. שורק הספיק לקבל בדלק US תגמולים בהיקף של כ-100 מיליון שקל (28.4 מיליון דולר) בארבע שנים, רובם הגדול במניות חסומות שיבשילו בעתיד. לשם השוואה, שכרו באל על עמד על 2.5 מיליון שקל לשנה - עשירית מהתגמול לו הוא זוכה כיום (7.7 מיליון דולר, או 25 מיליון שקל בשנה). בשכרו הנוכחי, הוא היה מתברג בקלות לעשרת המקומות הגבוהים בבורסה בת"א.

שורק מסרב בנימוס להתייחס לעליית המחירים בטיסות אל על במהלך השנתיים האחרונות, בזמן מלחמת חרבות ברזל ועזיבת חברות התעופה הזרות, מהלך שעורר כעס בקרב הציבור: "זה לא הוגן מבחינתי להיכנס לזה, ואני גם לא מכיר את הנתונים".

הוא כן בוחר לפרגן ל"הנהלה והדירקטוריון בתקופה שהייתי, שהצלחנו בכוחות משותפים לחלץ את העגלה מהבוץ. גם האוצר וגם הוועדים של אל על נרתמו ונעשתה תוכנית התייעלות בסיטואציה מאוד לא פשוטה. מאז שעזבתי אני שומר על קשרים חברתיים אבל לא נכנס לעסק. החברה נשארה בידיים בטוחות וטובות - גם של הדירקטוריון וגם דינה (המנכ"לית דינה בן טל-גננסיה שפרשה לאחרונה, נ"א)".

ובכל זאת, שורק מציין בחיוך ש"אני לקוח נאמן של אל על, יש לה מוצר מעולה ואני גאה לטוס אל על. אני אוהב את החברה אהבת נפש, ומאחל להם בהצלחה. הם עושים עבודה מדהימה. אני לקוח משלם ונהנה לשלם על הטיסות שלי באל על".

אתה לא מתחרט שעזבת אולי מוקדם מדי, לפני הזינוק בתוצאות החברה ובמניה?

"אני מאוד נהנה ממה שאני עושה היום. בשנים האחרונות קידמנו את דלק US בצורה מאוד טובה. יש לנו עדיין המון עבודה והמון ערך לתת למשקיעים. אני מרוכז כל כולי בעשייה ולא מתרפק על העבר, או שואל את עצמי מה היה אם".

דלק US תחום פעילות: מפעילה 4 בתי זיקוק בארה"ב וחברת לוגיסטיקה להעברת נפט, גז ומים

היסטוריה: הוקמה בשנת 2001, ע"י יצחק תשובה ועוזי ימין

נתונים: מעסיקה 1,900 איש, כולם בארה"ב. ב־2025 רשמה רווח נקי של 400 מיליון דולר, אחרי הפסד של 339 מיליון דולר בשנה שלפניה

"פעילות הלוגיסטיקה יותר יציבה"

מאז שחזר לדלק US כמנכ"ל זינקה המניה ב-90%, כולל דיבידנדים. מכניסתו לתפקיד חילקה החברה דיבידנדים וביצעה רכישה עצמית של מניות (Buy Back) בהיקף של 565 מיליון דולר. בשנים הללו שורק הוביל מהלך התייעלות דרסטי שכלל פיטורים של קרוב לחצי מעובדי ההנהלה (לכ-200 כיום), והעברה של עובדים למיקור חוץ ולהודו.

בכך הוביל שורק התייעלות של כ-200 מיליון דולר בשנה לחברה. כיום דלק US מעסיקה 1,900 עובדים, חצי ממספרם כשנכנס לתפקיד. זאת גם משום שלפני שנה וחצי מכרה החברה את תחנות הדלק וחנויות הנוחות שלה תמורת 385 מיליון דולר לחברת FEMSA ממקסיקו, שחיפשה להכניס רגל לשוק האמריקאי.

"ההגנה הכי טובה על חברה זה להיות יעילים, להיות ממוקדים במוצר, שיהיה לך מאזן חזק. וכמובן להבין במאקרו", אומר שורק. "כמנכ"ל היו לי כמה סיטואציות מורכבות בקריירה, זה משהו שאני נהנה לעשות. הרבה מאוד דברים שלמדתי ועשינו באל על לימדו אותי מה כדאי לעשות בדלק US, למרות שמדובר כמובן בשתי סיטואציות עסקיות נפרדות לגמרי. זו גאווה לקחת חברה במצב לא פשוט ולהביא אותה למצב של יציבות".

בית זיקוק דלק יו אס / צילום: Delek Us

ובכל זאת, התנודתיות בתחום בתי הזיקוק היא גדולה. בשנה האחרונה החברה רשמה רווח נקי מתואם של 400 מיליון דולר, כולל מענק מיוחד במסגרת פטור לבתי זיקוק קטנים, שקיבלה מממשלת ארה"ב בהיקף של מאות מיליוני דולרים, אך בשנה שלפניה הפסידה 339 מיליון דולר.

את רוב שוויה רושמת דלק US דווקא מהחברה הבת, דלק לוגיסטיקה, שאותה הנפיקה בתחילת העשור הקודם. שורק הוא יו"ר החברה. "היום 80% מפעילות הלוגיסטיקה, להעברת מים גז ונפט, היא לחברות אחרות ולא קשורה לבתי הזיקוק. אנחנו נותנים one stop shop. אם אתה כבר פורק סחורה אצל לקוח, הכי טוב זה לפרוק לו עוד ק רטון של משהו אחר, וזו אסטרטגיה חדשה של החברה שהיום אפילו אחרים מעתיקים מאיתנו. זו פעילות יותר יציבה ולכן השוק נותן לה תמחור גבוה יותר מאשר פעילות הזיקוק שהיא מאוד תנודתית".

איפה תהיה בעוד 10 שנים?

לאחר התלבטות מסוימת: "אני מאוד אוהב מה שאני עושה, ואעשה את זה עוד לא מעט זמן, אבל אני חושב שהחיים קצרים מדי כדי לא לעשות עוד. אפשר לעשות בחיים דברים מאוד מעניינים ובתחומים אחרים".