עם מימון מהפועלים: אשטרום תקים פרויקט סולארי בטקסס

קבוצת אשטרום סגרה פיננסית מול בנק הפועלים ומול הסניף שלו בניו יורק (BHI) הלוואה של 200 מיליון דולר להקמת פרויקט סולארי משמעותי, בהיקף של 200 מגה־וואט. הפרויקט בטקסס, בשם "אל פטרימוניו", יוקם בסמוך לעיר סן אנטוניו, ויחל לפעול בשנת 2027. עלותו הכוללת תעמוד על 250 מיליון דולר. על־פי בנק הפועלים, מדובר בעסקה ראשונה מסוגה של בנק ישראלי בארה"ב, ללא צורך בבנק מקומי. מדובר בחברה ישראלית נוספת שמרחיבה משמעותית את פעילותה בארה"ב, על רקע הביקוש האדיר לאנרגיה בעקבות מהפכת הבינה המלאכותית והצורך של חוות שרתים באנרגיה זמינה.

על־פי אשטרום אנרגיה מתחדשת, הפרויקט צפוי להניב הכנסה כוללת של 1.4 מיליארד דולר לאורך שנות פעילותו, עם EBITDA מצטבר של 1.1 מיליארד דולר. זאת, בהתאם לעסקה שנחתמה עם CPS אנרג'י, חברת החשמל העירונית של סן אנטוניו, לתקופה של 20 שנה. בנוסף, אשטרום חתמה על עסקת זיכוי ממס במסגרת הרגולציה האמריקאית, בשווי של 140 מיליון דולר. הפרויקט צפוי לספק חשמל לסדר גודל של 37 אלף משקי בית בסן אנטוניו.

אשטרום מדווחת שהיא מחזיקה "צבר פרויקטים משמעותי בארה"ב בהיקף של כ-1.3 ג'יגה וואט (MWdc), לצד מתקני אגירת אנרגיה בהיקף של כ-600 מגה־וואט שעה. הצבר כולל את פרויקט Tierra Bonita בהיקף של כ400 מגה־וואט, שכבר נמצא בשלבי הפעלה, את פרויקט El Patrimonio בהיקף של כ-200 מגה־וואט, וכן פרויקטים נוספים המצויים בשלבים שונים של פיתוח וייזום. בנוסף, לחברה צבר פיתוח של פרויקטי אנרגיה בישראל, הכולל, בין היתר, החזקות בתחנת הכוח "שמשון", אשר קיבלה הסמכת ממשלה לקידום תכנון תחנת כוח באזור בית שמש בחודש יולי האחרון".

איציק מרמלשטיין, מנכ"ל אשטרום אנרגיה מתחדשת, אומר ש"השלמת הסגירה הפיננסית לפרויקט מהווה ציון דרך חשוב בפעילות החברה בארה"ב, כחלק מאסטרטגיית קבוצת אשטרום להעמקת פעילותה בשוק האנרגיה המתחדשת במדינה". לדברי מרמלשטיין, "הפרויקט מהווה נדבך מרכזי בפעילותנו בשוק האנרגיה האמריקאי, ואנו ממשיכים לפעול להרחבת פורטפוליו הפרויקטים".

שמוליק ארבל, משנה למנכ"ל והממונה על החטיבה העסקית בבנק הפועלים הוסיף כי "לבנק הפועלים יתרון בולט ביחס למערכת הבנקאית בישראל, הודות להבנה מעמיקה של הסביבה הרגולטורית, השוק המקומי וסטנדרטי המימון המקובלים בארה"ב. הפרויקט הנוכחי מצטרף להצלחת פרויקט Tierra Bonita, שבוצע עם אשטרום אנרגיה מתחדשת, וממחיש את האמון והשותפות בין הצדדים".

את העסקה ליוו מטעם חברת אשטרום אנרגיה מתחדשת משרד עורכי הדין Morgan Lewis. יועצי בנק הפועלים לעסקה הם עורכי הדין ממשרד Paul Hastings. כמו כן, את הפרויקט ליוו צוות מימון הפרויקטים בחטיבה העסקית, בהובלת ליאור מנצר, וצוות BHI בארה"ב, בהובלת גל דפס.