ארבע מניות בולטות בעליות בת"א 125. זו הסיבה

הבורסה בתל אביב פתחה הבוקר (ה') זה היום הרביעי את המסחר בירידות שערים. המדדים המובילים יורדים בכ-1%, כאשר המגמה בדרך כלל שלילית בבורסה. אולם, במדד הדגל המקומי ת"א-125 ישנן גם מניות שמטפסות. ככלל, 18 מניות עולות כעת במדד, אחת מכל 7 מניות במדד. אולם, ארבעת המניות שמטפסות בשיעור החד ביותר: איי.סי.אל , החברה לישראל , אנרג'יאן וקבוצת דלק - מושפעות בעקיפין משיבושי התנועה הימית במיצרי הורמוז. וכך, כלל מדדי הבורסה נסחרים בירידות בהובלת הסקטור הפיננסי, אך מדד אחד, ת"א-נפט וגז, עולה בכ-0.7%.

האיראנים מנסים כמעט מאז פתיחת מבצע "שאגת הארי", לשבש את התנועה הימית שעוברת דרך המיצרים אל העולם, דרך תקיפה וירי על מיכליות, תוך שיגור ריבוי של הצהרות מאיימות. גם הנשיא טראמפ שחרר הצהרות לוחמניות נגד איראן, לבל תשבש את התנועה הימית שם. בפועל, כבר נוצר פקק של מיכליות משני צידי המיצרים. נזכיר כי מדינות כמו איחוד האמירויות, קטאר וכווית צריכות לחצות את מיצרי הורמוז כדי לשלח את סחורתן לעולם. מדובר לא רק על כ-20% מתפוקת הנפט העולמית שיוצאת משם, אלא גם שילוח של דשנים מקטאר עובר משם.

חברת איי.סי.אל (לשעבר: כיל) היא יצרנית אשלג מים המלח שמוכרת את תוצרתה, שמשמשת בתור דשן לחקלאים, בעיקר להודו ולסין. לכן, זינוק אפשרי במחיר האשלג עשוי לשחק לטובתה, ולכן מנייתה היא שיאנית התשואה במדד ת"א 125 כעת, גם אם אבדה בשנה החולפת חמישית מערכה. גם מניית בעלת השליטה בה - החברה לישראל - מושפעת בשל כך לחיוב. מנייתה עדיין בטריטוריה שלילית בשנה האחרונה, לאחר שירדה ב-13%.

אחריה, נמצאת קבוצת דלק , של יצחק תשובה ובניהול עידן וולס. היא אמנם בעלת נתח ממאגר לוויתן (דרך שותפות ניו-מד אנרג'י), אך גם בעלת השליטה בחברת איתקה שפועלת בים הצפוני ומפיקה נפט. בשנה האחרונה, זינקה מניית קבוצת דלק בכמעט 120%.

במקום הרביעי, נמצאת אנרג'יאן , שבארץ מפיקה גז טבעי ממאגר כריש, ומפתחת את מאגרי קטלן ותנין בים התיכון. אך מדובר בענקית אנרגיה יוונית עולמית שמפיקה לא מעט נפט. רק הבוקר, הודיעה אנרג'יאן שהיא רוכשת את חלקה של שברון במערב אפריקה, תמורת 260 מיליון דולר. היא תתחיל לייצר ממאגר נפט פעיל באנגולה שמפיק 42 אלף חביות מדי יום. ועדיין, בסיכום השנה האחרונה, נחלשה מנייתה ב-11%.