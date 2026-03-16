בית המשפט: אזעקה היא לא סיבה לנהיגה במהירות מופרזת

כשרבים מאיתנו נמצאים על הכביש בימים מתוחים אלה, יש קושי אמיתי לדעת כיצד להתנהג כשיש אזעקה: האם כנהג אספיק להגיע למקום מבטחים בזמן התרעה מקדימה, בזמן אזעקה או בין רצף אזעקות - או שעליי לעצור את הרכב בשולי הדרך, לחפש מרחב מוגן או מבנה, ואם אין, לשכב בצד הדרך עם הידיים על הראש.

שאלה זו עלתה במקרה שנדון לאחרונה בבית המשפט לתעבורה במחוז מרכז. אדם נהג בכביש 1 בשעות הצהריים במהירות של 157 קמ"ש, כאשר המהירות המותרת היא 90 קמ"ש. בעקבות כך הוא נעצר, ורישיונו נשלל למשך 30 ימים.

הנהג - באמצעות בא-כוחו עו"ד אילון אורון, יו"ר ועדת התעבורה הארצית של לשכת עורכי הדין בעבר ומחבר האנציקלופדיה לתעבורה - ביקש לקצר לקצר את תקופת פסילת הרישיון. הוא טען כי הימים הם ימי חירום, מבצע "שאגת הארי", וכי אין להתייחס לנהיגה בימים אלה כפי שמתייחסים אליה בימים רגילים.

לדבריו, במהלך הנסיעה היו שתי אזעקות במהלכן הוא עצר את הרכב, אך בשל רצף האזעקות הוא נסע מהר כדי להגיע למרחב מוגן, ולא שם לב למהירות שבה נסע. נדגיש כי האצת המהירות לא הייתה במהלך אזעקה. לטענת הנהג, הוא רצה לשהות כמה שפחות זמן בכביש, לאור העובדה שהיה מצוי במקום לא מוגן ולאור מספר אזעקות שהיו במהלך הנסיעה.

המאשימה התנגדה לבקשת הנהג, וזאת בין היתר לאור עברו התעבורתי, שכלל 16 עבירות תנועה קודמות.

סיכוי לתוצאה קטלנית

בית המשפט קבע כי כאשר יש מצב חירום כמו אזעקה, אין לנסוע במהירות גבוהה. נקבע כי למרות שמדובר בתקופה בה מוכרז מצב חירום בעורף עקב מבצע "שאגת הארי", הדבר אינו מצדיק נסיעה במהירות שבה נהג המבקש.

בית המשפט ציין כי נסיעה במהירות גבוהה "לא רק שאינה מקטינה את הסכנה, אלא אף עלולה להגדיל אותה". לגישת בית המשפט, ככל שמתרחש אירוע חירום באזור הנהיגה, הרי שכאשר נהג נוהג במהירות גבוהה, הסיכוי לתוצאה קטלנית גדל ביחס ישיר למהירות שבה הוא נוהג.

בית המשפט עמד על המסוכנות של הנהג, הנלמדת מנסיבות ביצוע העבירה ומהתנהגותו בדרכים לאור עברו התעבורתי. בית המשפט ציין כי עבירות מהירות חמורות יכולות להסתיים אף במאסר בפועל בשל מסוכנותן, והדגיש כי ככל שמתרחש אירוע חירום באזור הנהיגה, אין להאיץ את המהירות, שכן אז כאמור עלולה להתרחש תוצאה קטלנית.

למרות זאת, בית המשפט מצא לנכון לקצר את תקופת פסילת הרישיון מ-30 ימים ל-20 ימים, לאחר ששקל את מכלול הנתונים. למרות שבית המשפט לא ציין מהם השיקולים לקיצור, ניתן ללמוד מכך שכן יש השפעה מסוימת של מצב החירום על התנהגות הנהגים, אם כי בית המשפט אינו מפריז בחשיבותה.