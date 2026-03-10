המלחמה נותנת את אותותיה בהגברת הלחץ והחרדה בכל תחומי החיים, וגם בכביש. אפילו נהגים נורמטיביים, המקפידים בשגרה על נהיגה כחוק, עלולים למצוא את עצמם מבצעים עבירות תנועה כדי להגיע במהרה למרחב מוגן כאשר מתקבלת התראה או נשמעת אזעקה. האם המשטרה ובתי המשפט צפויים להתחשב במי שביצע עבירה במצב החירום?

"כל התנהגות בכביש שהיא תוצאה של מצב החירום תיבחן היום במשקפיים אחרים". כך אומר עו"ד אילון אורון, מומחה לדיני תעבורה ולשעבר יו"ר ועדת התעבורה בלשכת עורכי הדין. לדבריו, נהג שפעל להגיע למקום בטוח, וביצע לצורך כך עבירת תנועה, עשוי להנות מהגנת הצורך. מדובר בכלל משפטי, המאפשר למחול לאדם שפעל בניגוד לחוק אם עשה זאת כדי להציל חיים או רכוש.

כך, לדוגמא, נהיגה במהירות מופרזת עשויה לזכות בהתחשבות בין אם הנהג האיץ מעבר למהירות המותרת בהישמע אזעקה ובין אם חרג מהמותר עוד לפני כן במטרה לשהות כמה שפחות זמן בכביש. עם זאת, מדגיש אורון, הדבר תלוי בהיקף החריגה מהמהירות המותרת כך שחריגה משמעותית עלולה לגרור בכל זאת אכיפה - גם אם נעשתה על רקע מצב החירום.

חצייה ברמזור אדום

דילמה דומה עשויה להתעורר במצב קיצוני עוד יותר של חציית כביש או צמת ברמזור אדום. רכבי חירום דוגמת אמבולנסים, מכבי אש ומשטרה אמנם רשאים לחצות באדום, אך אפילו לגביהם ההיתר הזה חל רק אם פעלו באותו רגע בתפקיד. גם אז, במידה והאירוע הסתיים בתאונה, בית המשפט ייבחן האם נהג האמבולנס או רכב ההצלה נקט את אמצעי הזהירות הנדרשים.

אורון מסביר: "אין חסינות. אבל אם הרמזור התחלף לאדום, וכנהג פעלתי למלט את עצמי כדי לא להיתקע במצב חירום, וזה הסתיים בתאונה, לוקחים בחשבון שפעלתי תחת לחץ בשעת חירום. גם אם טעיתי, ההתנהגות שלי תיבחן עכשיו לפי קריטריונים אחרים ואמורים להתחשב".

עו"ד חנה דוד, מומחית לתעבורה, מציינת כי חצייה באדום היא עבירה חמורה וכי יהיה זה בעייתי מצד נהג לטעון כי נאלץ לסכן את יתר הנהגים - במקום לעצור ברמזור ולצאת מהרכב. גם הולכי רגל יכולים להימנע מחצייה באדום ולחזור למדרכה כדי למצוא מרחב מוגן. ואולם, אם הולך הרגל יוכיח כי מרחב כזה היה בנמצא רק מעברו השני של מעבר החציה, בית המשפט צפוי להתחשב בו.

כך גם לגבי מצב שבו נהג נאלץ להסיט בפתאומיות את ההגה כדי למנוע תאונה או להיחלץ מהכביש. במצב כזה, אומר אורון, ייבחנו האם הנהג פעל בזהירות ובתשומת הלב המתחייבת, כאשר מצב החירום עשוי להוביל להתחשבות בו.

שימוש בטלפון

לגבי שימוש בטלפון תוך כדי נהיגה - למשל, כדי לנטרל התראה על אזעקה - החוק אוסר לאחוז במכשיר אם איננו מחובר לדיבורית או למערכת מולטימדיה. עם זאת, מדגיש אורון, אין איסור לגעת נגיעה כלשהי בטלפון, שאיננה אחיזה בניגוד לכללים, כך שמותר לנטרל התראה אם המכשיר מחובר למערכת אחרת. אורון מעריך כי במצב הנוכחי, סביר שגם נטרול התראה אפילו אם הטלפון לא הוחזק בדיבורית או במערכת מולטימדיה יזכה להתחשבות.

חניה באדום לבן בשעת חירום לא צפויה אף היא לגרור אכיפה בימים אלה. לצד זאת, אורון עומד על כך שהנהג עשוי להידרש להבאת ראיות, המוכיחות כי אמנם התקבלה התראה או אזעקה כשהעמיד את הרכב במקום האסור. הוכחה כזו עשויה להיות בעייתית.

ככל שנהג ביצע עבירה שהובילה לשלילה מיידית של רשיון הנהיגה, ניתן לערער על כך לבית המשפט לתעבורה. אורון מדגיש, כי ערעור על פסילה מנהלית של רשיון נכלל ברשימת ההליכים המוסיפים להתקיים בבתי המשפט גם במצב החירום.