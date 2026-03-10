מתי הורים יכולים להישאר עם הילדים, ומי צפוי לקבל דמי אבטלה?

שר האוצר בצלצל סמוטריץ' טלטל השבוע את המשק כשהודיע כי "במשפחות עם ילדים מתחת לגיל 14 בכל הארץ יוכל אחד ההורים לצאת לחל"ת כל זמן שמערכת החינוך סגורה". לאחר מכן באוצר הבהירו כי כל עובד שכיר, ללא תלות במצבו המשפחתי, רשאי לצאת לחל"ת בסיוע המדינה אם הוא עומד בקריטריונים, אך הורים רבים נותרו בחוסר ודאות.

לפי אילו קריטריונים ישולמו דמי אבטלה?

המתווה צפוי לכלול הקלות לעובדים, לרבות קיצור תקופת החל"ת הנדרשת לקבלת דמי אבטלה מ־30 יום ל־14 יום בלבד, בדומה למתווים קודמים. הוא עדיין נמצא בשלבי גיבוש, והפרטים הסופיים טרם פורסמו.

עם זאת, עו"ד שירן מזרחי־וילבך, שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד ש. פרידמן אברמזון, מדגישה כי המתווה הנוכחי אינו מאפשר גמישות למי שמעוניין לעבוד באופן חלקי, שכן הדבר עשוי לפגוע בזכאות לדמי אבטלה. דמי האבטלה מפצים חלקית על היעדר ההכנסה, ולכן הדבר לא מספק פתרון קסם להורים החוששים בצדק מפגיעה בשכר.

מה הציע המתווה של סמוטריץ להורים?

שר האוצר הודיע ביום ראשון על מתווה חל"ת יחודי להורים. אך בהודעה הרשמית שפורסמה מטעם משרד האוצר לאחר מכן, זה לא הוזכר. עם זאת, על־פי אמירת השר, במשפחה שבה יש לפחות ילד אחד עד גיל 14, יוכל אחד ההורים לצאת לחל"ת, כל זמן שמוסדות החינוך סגורים. בתקופת החל"ת, כאמור, יוכל העובד לקבל דמי אבטלה מהמדינה, אם הוא עומד בתנאי הזכאות - כך מסבירה עו"ד מזרחי־וילבך.

האם הורים שנשארים בבית עם הילדים חשופים לפיטורים או זכאים לשכר?

על־פי חוק ההגנה על עובדים בשעת חירום, ללא קשר למתווה החל"ת, אסור לפטר עובד שנמנעה ממנו האפשרות להתייצב לעבודתו או לעבוד מרחוק בשל השגחה על ילד בן פחות מ־14, הנמצא עם ההורה עקב סגירת המסגרת החינוכית. ככל שמדובר בילד עם מוגבלות, ההגנה חלה עד גיל 21.

תנאי לקבלת ההגנה הוא שהילד נמצא בהחזקת העובד הבלעדית או שהעובד הוא הורה עצמאי (יחידני). תנאי נוסף הוא שבן הזוג לא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד, או שנבצר ממנו להשגיח על הילד. הוראות אלה לא יחולו אם במקום העבודה של אחד ההורים ישנו סידור נאות להשגחה על הילד.

מה הדין אם יש חשש לצאת לעבודה בגלל אזעקות?

בהיעדר הנחיה רשמית, היעדרות עשויה להיחשב כבלתי מוצדקת. עם זאת, אומרת עו"ד מזרחי־וילבך, במצבי חירום וחוסר ודאות מומלץ למעסיקים לפעול בזהירות, בתום־לב וברגישות, לבחון כל מקרה לגופו ולהציע חלופות שיקטינו את הפגיעה בעובד.

האם מעסיק רשאי להוציא לחופשה כפויה?

עובד יכול לנצל ימי חופשה, בהסכמת המעסיק. אך בהסתמך על פיצויים שנקבעו בעבר, אין ודאות שהמדינה תאפשר בעתיד לעובדים להמיר את ימי החופשה בחל"ת.

מהצד השני, אם המעסיק הוא שמבקש להוציא את העובד לחופשה כפויה, הדבר אפשרי בתנאי שלעובד קיימת יתרת חופשה מספקת (יצירת יתרה שלילית מחייבת הסכמה בכתב). בנוסף, הוצאה לחופשה של שבעה ימים ויותר מחייבת הודעה מוקדמת של שבועיים מראש.