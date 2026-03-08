שר האוצר מודיע על מתווה חל"ת חדש. מי הזכאים?

שבוע אחרי תחילתו של מבצע שאגת הארי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליט כי במסגרת מתווה הפיצויים שמגבש משרד האוצר, אחד ההורים במשפחות שבהן יש ילדים מתחת לגיל 14 יוכל לצאת לחל"ת כל עוד מערכת החינוך סגורה. ההחלטה תחול על משפחות בכל רחבי הארץ, במטרה לאפשר להורים להישאר בבית עם הילדים בתקופה שבה הלימודים אינם מתקיימים כסדרם.

במקביל, במשרד האוצר עובדים בימים אלה על גיבוש סופי של מתווה הפיצויים לעסקים ולעובדים שנפגעו מהמצב. המתווה צפוי להיקבע בשיתוף נשיאות המגזר העסקי ועם ההסתדרות הכללית, וצפוי להתפרסם בימים הקרובים.

שר האוצר מסר כי "אזרחי ישראל, אנחנו מתקדמים מאוד בחזית ובמקביל שומרים על החוסן הכלכלי בעורף. חשוב לי לחדד: הנחיות פיקוד העורף שמאפשרות לצאת לעבודה הן לא מחייבות, אנחנו מבינים שלא כולם יכולים לחזור לעבוד כשמערכת החינוך סגורה ובימים הקרובים נפרסם מתווה פיצויים מיוחד שמתחשב בזה. מי שיכול לצאת לעבוד בהתאם להנחיות זה מבורך ותורם לחוסן של העורף, למורל, ולכלכלה. במקביל אנחנו נדאג לרשת ביטחון מלאה לכולם תוך הבנה שלא כולם יכולים לחזור לעבוד".

