חמש שעות בלבד חלפו היום (א') מרגע שבישר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בשורה יוצאת דופן לציבור ההורים העובדים - ועד שהתברר שהטעה מיליוני ישראלים.

בצהריים הודיע סמוטריץ' בהודעה רשמית שהחליט כי "במשפחות עם ילדים מתחת לגיל 14 בכל הארץ יוכל אחד ההורים לצאת לחל"ת כל זמן שמערכת החינוך סגורה". ההודעה שיצאה מלשכתו התפשטה במהירות בקרב ההורים המתמרנים במלחמה בין העבודה לבין טיפול בילדים, בשעה שבתי הספר והגנים סגורים.

אבל מאז שיצאה ההודעה של סמוטריץ', באוצר עוסקים בעיקר בכיבוי שריפות ובניסיון להסביר שהכוונה של השר בעצם הייתה שונה מכפי שהשתמעה. למעשה, אין כל מתווה חל"ת ייעודי עבור הורים לילדים. כל עובד שכיר, ללא תלות במצבו המשפחתי, יכול לצאת לחל"ת בסיוע המדינה אם הוא עומד בקריטריונים - בדיוק כמו שהיה בסבבי לחימה קודמים כמו מבצע עם כלביא.

אבל זה לא אומר שממחר בבוקר המדינה או המעסיק יפנו לכל משפחה וישאלו איזה הורה רוצה לצאת לחופשה מסובסדת בבית לטיפול בילדים. ההוצאה לחל"ת היא עדיין תהיה בסמכות המעסיק ובהסכמת העובד, ועדיין תישאר רלוונטית רק במקרים פרטניים.

חל"ת? בעיקר בעסקים שלא פעילים בימי המלחמה

לפי ניסיון העבר, יציאה לחל"ת תהיה בעיקר במקרים שבהם העסק לא פעיל בתקופת המלחמה ולמעסיק משתלם יותר להוציא את העובד לחל"ת במימון המדינה מאשר לשלם משכורת. בסבבים הקודמים, הניצול של מתווה החלת הלאומי היה נמוך למדי וכלל ענפים כמו תיירות שלא פעלו בכלל ומעט בתעשייה במפעלים שנסגרו. מה שהיה - אז אמור להישאר גם עכשיו. בפרט שהמתווה המתוכנן לפיצוי עסקים שנפגעו בהכנסות, שעדיין לא פורסם לציבור, אמור לכלול גם שיפוי מסוים למעסיקים על הוצאות שכר לעובדים שלא יוצאו לחל"ת.

כך שטכנית סמוטריץ' לא טעה: הורים לילדים עדיין יוכלו לפנות למעסיק שלהם ולבקש לצאת לחלת כפי שהיה גם בעבר. אבל זה רחוק מאוד ממצב שבו הורה בכל משפחה יישאר בבית. רבים ימשיכו פשוט לתמרן בין לחצי העבודה לילדים לאזעקות, עם מתווה סיוע של הסבים והסבתות.

מה כולל מתווה השכר לשכירים?

סמוטריץ' בסך הכל ניסה להתמודד עם הביקורת הציבורית על כך שהאוצר פותח את המשק מבלי למצוא פתרון להורים העובדים. אבל מהר מאוד הבינו באוצר שהדברים שלו יצרו דיס-אינפורמציה רבה בציבור ובמשק. ומאז הזדרזו להנפיק עוד שתי הודעות לעיתונות שמנסות לחדד את הדברים, כמובן תוך ניסיון מנומס שלא לסתור את דברי השר.

בהודעה העדכנית נכתב כי מתווה הפיצוי לשכירים יפעל באופן הבא:

■ מעסיק, בהסכמת העובד, יוכל להוציא עובד לחל"ת, ובגין תקופת החל"ת יקבל העובד דמי אבטלה מהמדינה כתלות בעמידה בתנאי הזכאות.

■ המתווה כולל מספר הקלות מרכזיות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה, כפי שיושם במערכות קודמות, לרבות קיצור תקופת החל"ת שמקנה זכאות לדמי אבטלה מ-30 יום ל-14 יום רצופים.

■ הקלות נוספות כוללות קיצור תקופת האכשרה הנדרשת (תקופת העבודה של העובד עד היום), אי ניכוי ימי החופשה של העובד וביטול ימי ההמתנה הקבועים בחוק.

בניגוד להכרזה של סמוטריץ', ההודעה העדכנית של משרדו לא כללה כל התייחסות מפורשת להורים עובדים.