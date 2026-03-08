ימי חופשה והחזר על בייביסיטר: סל הטבות החירום של ענף ההייטק

חברות ההייטק בישראל רגילות להתבלט בתנאי ההעסקה שהן מעניקות לעובדיהן, אך בתקופות חירום הפער בינן לבין חלקים אחרים במשק נעשה בולט במיוחד. מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, וגם במהלך המבצעים מול איראן, חברות רבות בענף מפעילות מנגנוני תמיכה ייעודיים שנועדו לאפשר לעובדים להמשיך לעבוד למרות שגרת החיים המשובשת.

בין ההטבות שהחברות מעניקות ניתן למצוא ימי חופשה מיוחדים, החזרי הוצאות על שמרטפים, סיוע במציאת דיור עם מרחב מוגן, תווי שי, חבילות מוצרים מפנקות ועוד. בחלק מהמקרים מדובר ביוזמות מקומיות של הנהלות בישראל, ובאחרים בהטבות רחבות יותר שמגיעות ממטה החברות הבינלאומיות. גם הפעם החברות האמריקאיות נוטות להציע סל תמיכה רחב יותר מזה של חלק מהחברות הישראליות.

ההטבות הבולטות של ענקיות ההייטק בישראל אינטל

החזר של 550 שקל על בייביסיטר - לחודש גוגל

מימון דיור עם מרחב מוגן - עד 250 דולר ליום מיקרוסופט

10 ימי חופשה אמזון

עבודה מהבית ללא הגבלה

סיוע במציאת דיור ממוגן

אינטל, שמעסיקה בישראל מעל ל־9,000 עובדים, מעניקה החזר של כ־550 שקל להוצאות בייביסיטר, וגם גוגל, שמעסיקה כ־2,000 עובדים בחיפה ובתל אביב, מממנת לעובדים שמרטפים ללא הגבלה כמעט וללא צורך בקבלות, וכן נתנה להם עד 10 ימי חופשה על חשבון החברה. בנוסף, עובדים ללא גישה לאזור מוגן יכולים לשכור דירה או חדר מלון ולקבל בחזרה מהחברה עד 250 דולר ליום. מיקרוסופט, שמעסיקה כאן יותר מ־3,000 עובדים, העניקה עד 10 ימי חופשה נוספים ומאפשרת עבודה מהבית. ומה באשר לענקית הענן אמזון? היא לא מעניקה לעובדים תנאים מיוחדים כלשהם, למעט האפשרות לעבוד מהבית.

בחברת התשתיות והאבטחה אקמאי הרחיבו את סל ההטבות: העובדים קיבלו תוספת של 500 שקל לכרטיס תן־ביס, מכסת הטיפולים הנפשיים המסובסדים הוגדלה מ־8 ל־24, וכן ניתן תו קניות בגובה 500 שקל למשרתי מילואים. בנוסף מתקיימות פעילויות לילדי העובדים, וניתנת תמיכה כספית לעובדים שנאלצו להתפנות מבתיהם או זקוקים לסיוע מיידי. עובדי חברת התשלומים האמריקאית פייפאל קיבלו גם הם שוברי קניות וכן חמישה ימי "חופשת חירום" לניצול במהלך החודש.

באמדוקס, לפי עדויות עובדים, מאפשרת החברה עבודה מהבית, מממנת שהות במלון לעובדים ללא גישה למרחב מוגן ומפעילה פעילויות מקוונות לילדי העובדים. בנוסף, החברה מסייעת לעובדים שנתקעו בחו"ל למצוא טיסות חזרה לישראל ומעניקה שוברים למשפחות של עובדים שגויסו למילואים.

במאנדיי הישראלית מעניקים לעובדים שביתם נפגע מענק כספי מיוחד, מספקים משלוחי ציוד לאנשי מילואים ונותנים עוד יום חופש לבני הזוג של אנשי מילואים. גם במובילאיי התמיכה מתמקדת במגויסים למילואים ובבני ובנות זוגם, שקיבלו שוברי וולט. בנוסף, החברה תומכת בשירותי שמרטפות עבור ילדי עובדים הנמצאים במילואים או אלה שבני זוגם מוגדרים כעובדים חיוניים. מענקים וסיוע ניתנים גם לעובדים שפונו מבתיהם או שרכושם נפגע. טרם נודע אילו הטבות מעניקה וויקס, ובחברה לא הגיבו לפניית גלובס.

בחברות הביטחוניות המצב מעט שונה, מאחר שהעבודה כרוכה בנוכחות פיזית במתקנים. אלביט, שמעסיקה כ־15 אלף איש, חילקה תלושים להזמנת מזון ממסעדות וארגנה פעילויות העשרה מרחוק לילדי העובדים. ברפאל הסתפקו בפעילות הפגתית לילדי העובדים.

גם כמה מחברות הצמיחה הישראליות משפרות תנאים: חברת הסייבר אקסוניוס, לפי עדות של עובדת, מממנת שהות במלון לעובדים המתגוררים באזור ללא מרחב מוגן במרחק סביר, לצד תוספת של כ־1,000 שקל לכרטיס סיבוס. במליו, שנמכרה לחברה ניו זילנדית, מסתפקים כעת במתן גמישות בעבודה מהבית ובאספקת מארזי מזון לשבת. גם בחברת הסייבר וגה חילקו מארזי אוכל למשפחות של עובדים המשרתים במילואים, וכן סיפקו תקציב לרכישת ציוד משרדי לעבודה מהבית והגדילו את תקציב הסיבוס.

יציאה כפויה לחופשה

עם זאת, לא כל החברות נקטו מהלכים שנועדו בהכרח להיטיב עם כלל העובדים. בסולאראדג' הישראלית אישרו עבודה מהבית באופן גורף מתחילת המלחמה, אך במוצאי השבת האחרונה נשלח מייל לעובדים שמבקש מהם לחזור לעבוד במשרד - למעט עובדים שקיבלו אישור חריג להמנע מכך.

בלומניס החליטו להוציא באופן מיידי את העובדים לחופשה. מהחברה נמסר כי מדובר בחופשה מרוכזת בתשלום, כפי שהחברה מקיימת מעת לעת בימים האחרונים. עובדים בחברת סטארט־אפ בשם ארטליסט התלוננו כי בחברה חולקו מארזי שי רק לחלק מהעובדים, בעוד אחרים לא קיבלו דבר, מה שעורר ביקורת פנימית. "לא ברור איך הוחלט למי לשלוח ולמי לא", כך כתב אחד העובדים ברשת. מהחברה לא נמסרה תגובה.