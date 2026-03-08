שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע מוקדם יותר היום (א') כי בכוונתו להוציא מתווה חל"ת (חופשה ללא תשלום חדש). סמוטריץ' הצהיר כי במשפחות בהם יש ילדים מתחת לגיל 14 יוכל אחד ההורים לצאת לחל"ת. הודעה שיצאה לאחר מכן ממשרד האוצר הייתה מסויגת ואמורפית בהרבה, ודיברה על "הקלות ביציאה לחל״ת שיאפשרו מענה מיטבי לעסקים ולעובדים שלא יכולים להגיע לעבודה בשל סגירת מסגרות החינוך וסיבות נוספות הקשורות למלחמה".

ואכן, מבדיקת גלובס עולה שבדרג המקצועי באוצר לא ממש התלהבו מהצהרת השר שהייתה מנוגדת לכיוון שאליו לקח הדרג הפקידותי את המו"מ עד כה. גורם המעורה במתווה הפיצויים המתגבש אמר לגלובס, כי "אם זה נכון ששר האוצר מתכוון לאפשר חל"ת להורים שילדיהם בבית, זו רעידת אדמה ובשורה לעסקים ולעובדים, אבל נכון להבוקר זה לא מה ששמענו ממשרד האוצר. עד כה באוצר סרבו להכיר בימי חל"ת אם המשק לא היה סגור 14 ימים".

לדברי אותו גורם, "95% ממתווה הפיצויים לעסקים סגור, אך מתווה החל"ת נשאר פתוח כי באוצר החליטו שיהיה חל"ת רק מעל 14 יום. הם אפילו לא מוכנים לאפשר את תקדים ה-10 ימים שאפשרו בעם כלביא, ועל זה אמורים להיות הדיונים עם האוצר היום - סביב הדרישה של הצוות המגבש את המתווה וארגוני העסקים שינתנו 6 ימי חל"ת עבור הימים שבהם המשק היה סגור".

לטענתו, "הגורמים המקצועיים באוצר לא מוכנים לשלם על הימים לפני פתיחת המשק וממשיכים לדרוש שחייבים 14 יום שהמשק סגור כדי לאשר חל"ת".

מתווה החל"ת במהלך מבצע "עם כלביא" ביוני אשתקד, אפשר באופן חריג דמי אבטלה רטרואקטיביים לעובדים שהוצאו לחל"ת בשל הלחימה מול איראן, אם הוצאו למשך 10 ימים לפחות במהלך 12 ימי הלחימה.

לדברי הגורם המעורה במתווה המתגבש, "עד כה לא היה דיון בכלל על קביעת תנאי לחל"ת על בסיס גילאי הילדים, אלא דרישה מצד המייצגים של מעסיקים שיכירו בימים שהמשק היה סגור לחל"ת ומנגד סירוב של האוצר. אם שר האוצר מחליט לאפשר פיצוי להורים שילדיהם בבית כל עוד מערכת החינוך סגורה זו בשורה".

ממשרד האוצר נמסר: מתווה הפיצויים על כל ענייניו עדיין מתגבש. המתווה ייתן מענה הולם לעובדים ולעסקים. על המדיניות הזו הודיע שר האוצר וכאמור, עם סיום גיבוש הפרטים, המתווה יאושר ויפורסם לציבור.