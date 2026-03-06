ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ בשל המצב הביטחוני: רשות המסים מקלה על העסקים ודוחה דיווחים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
רשות המסים

בשל המצב הביטחוני: רשות המסים מקלה על העסקים ודוחה דיווחים

רשות המסים הודיעה על דחיית מועדי הדיווח למע"מ, ניכויים ומס הכנסה לסוף מרץ, לצד הקפאת עיקולים והליכי גבייה עד אמצע אפריל • בנוסף נפתח גם ערוץ ייעודי למייצגים במילואים

אלה לוי-וינריב 11:57
רשות המסים / צילום: איל יצהר
רשות המסים / צילום: איל יצהר

בשל בקשת הלשכות המקצועיות ולאור המצב הביטחוני בו שרויה המדינה בעקבות מבצע "שאגת הארי", ועל מנת להקל על הציבור, הורה מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', על מתן מספר הקלות במועדי הגשת הדוחות וההצהרות לעוסקים.

"הנזק הפעם לא קרוב למה שראינו בעם כלביא"
החנויות אומנם נפתחו, אך מתווה פיצויים לעסקים עדיין לא קיים

בין היתר הוחלט כי על מתן דחייה במועדי הגשת הדיווח והתשלום התקופתי במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה - לחודש פברואר 2026 למדווחים בדיווח חד חודשי ולחודשים ינואר-פברואר 2026 למדווחים בדיווח דו-חודשי. דיווחים אלה יידחו לתאריך 26.3.2026, במקום ה-15 לחודש.

עוד נדחה מועד הגשת הצהרה שנתית לשנת 2025 על ידי עוסק פטור - עד ליום 30.4.2026; ומועד הגשת דיווח שנתי מסכם על ידי בעל עסק זעיר לשנת 2025, אשר כבר נדחה ליום 31.5.2026 ימשיך לחול ביום זה.

עוד נקבע, כי בכלל מערכי המס, מס הכנסה, ניכויים, מיסוי מקרקעין, מע"מ ומכס לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות, וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל עד ליום 12.4.2026 - מועד זה יעודכן בהתאם למצב הביטחוני. כל זאת, למעט מקרים חריגים באישור של סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה בלבד. קנסות, הפרשי הצמדה וריבית יחולו על פי החוק ואין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות אלא רק בעצירת ההליכים האמורים.

עוד הורה מנהל רשות המסים, כי למייצגים המגויסים לשירות מילואים יינתן מענה מיוחד, מלבד בערוצי הפנייה הרגילים (מערכת פניות מייצגים ומערכת פניות מקוונת), גם בתיבת פניות ייעודית במטה אכיפת הגבייה ברשות המסים, שכתובתה sheagat-ahari-veahifa@taxes.gov.il