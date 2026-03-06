בשל המצב הביטחוני: רשות המסים מקלה על העסקים ודוחה דיווחים

בשל בקשת הלשכות המקצועיות ולאור המצב הביטחוני בו שרויה המדינה בעקבות מבצע "שאגת הארי", ועל מנת להקל על הציבור, הורה מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', על מתן מספר הקלות במועדי הגשת הדוחות וההצהרות לעוסקים.

● "הנזק הפעם לא קרוב למה שראינו בעם כלביא"

● החנויות אומנם נפתחו, אך מתווה פיצויים לעסקים עדיין לא קיים

בין היתר הוחלט כי על מתן דחייה במועדי הגשת הדיווח והתשלום התקופתי במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה - לחודש פברואר 2026 למדווחים בדיווח חד חודשי ולחודשים ינואר-פברואר 2026 למדווחים בדיווח דו-חודשי. דיווחים אלה יידחו לתאריך 26.3.2026, במקום ה-15 לחודש.

עוד נדחה מועד הגשת הצהרה שנתית לשנת 2025 על ידי עוסק פטור - עד ליום 30.4.2026; ומועד הגשת דיווח שנתי מסכם על ידי בעל עסק זעיר לשנת 2025, אשר כבר נדחה ליום 31.5.2026 ימשיך לחול ביום זה.

עוד נקבע, כי בכלל מערכי המס, מס הכנסה, ניכויים, מיסוי מקרקעין, מע"מ ומכס לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות, וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל עד ליום 12.4.2026 - מועד זה יעודכן בהתאם למצב הביטחוני. כל זאת, למעט מקרים חריגים באישור של סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה בלבד. קנסות, הפרשי הצמדה וריבית יחולו על פי החוק ואין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות אלא רק בעצירת ההליכים האמורים.

עוד הורה מנהל רשות המסים, כי למייצגים המגויסים לשירות מילואים יינתן מענה מיוחד, מלבד בערוצי הפנייה הרגילים (מערכת פניות מייצגים ומערכת פניות מקוונת), גם בתיבת פניות ייעודית במטה אכיפת הגבייה ברשות המסים, שכתובתה sheagat-ahari-veahifa@taxes.gov.il