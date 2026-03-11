האם כדאי להתחבא מטילים מתחת לגשר או בתוך מנהרה?

במקרה בו אזעקה תופסת נהגים על הכביש, גשר גדול מבטון עשוי להרגיש כמו הגנה בטוחה. אך בפועל, הוא עלול לסכן אפילו יותר מפגיעת רסיס.

הסיבה לכך היא שפגיעה ישירה של טיל בגשר עלולה לגרום לקריסתו, מה שיסכן את השוהים תחתיו אפילו יותר מאשר הטיל עצמו. בנוסף, הגשר לא מספק הגנה מהצדדים, כך שרסיסים מפגיעה סמוכה לא ייעצרו. וחמור מכך - דווקא הסגירה החלקית של המרחב שיוצר הגשר עלולה ליצור "מנהרת הדף" שמחזקת עוד יותר את עוצמת הפגיעה.

● שאלת השעה | גיליתם שהמקלט בבניין לא תקין? בדקנו מי אחראי להכשיר אותו

● היישובים עם הכי הרבה אזעקות, ואלו שהייתה בהם רק אחת

ב"מדיניות ההתגוננות לאוכלוסיה", דף ההנחיות הרשמי של פיקוד העורף, נאמר ש"אין לעצור מתחת לגשרים: עצירה מתחת לגשר אינה מספקת הגנה ועלולה לחשוף לסכנת קריסה ופגיעת הדף". בסרטון שהוציאו הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים נאמר גם ש"אסור לעצור מתחת לגשר".

תא"ל במיל' דדי שמחי, לשעבר ראש מטה פיקוד העורף ונציב הכבאות, מוסיף ש"אפילו אם אין קריסה של הגשר, חלקי בטון עלולים ליפול. בשפה המקצועית זה נקרא 'רגמות'. בפשטות אפשר לומר שאפילו אם 'רק' נופל בלוק בטון של 3 ק"ג על הראש - אתה גמור".

אז מה כן צריך לעשות? ברלב"ד אומרים: "אם לא ניתן להגיע למבנה במהירות - צאו והתרחקו מהרכב מעבר לשולי הדרך או למעקה הבטיחות, שכבו על הקרקע והגנו על הראש עם הידיים". ככלל, הימצאות בתעלה לצד הכביש מקטינה אותנו משמעותית כמטרות.

הסכנה במנהרות

ומה לגבי מנהרה? שמחי מרגיע ש"דווקא במנהרה הרבה יותר בטוחים, כי נמצאים מתחת לקרקע, בדומה למקלט" אלא ששם יש סכנה אחרת לגמרי - תנועת רכבים. "אם עוצרים בעיקול, רכב שלא רואה אותך מרחוק עלול לפגוע בך. לכן הכי טוב לעצור בצד במקטע ישר שבו רואים אותך מרחוק, עדיף ב'מפרץ בטיחות' שיש בחלק מהמנהרות, בייחוד הארוכות, ולצאת מהרכב".

באופן כללי, מוסיף שמחי, במקרה של אזעקה כדאי להתרחק מהרכב. ברכב יש גורמי סיכון רבים, כמו דלק או סוללות, ואפילו שברי זכוכית עלולים להיות מסוכנים. לכן, כדאי לצאת מהרכב ולהתרחק ממנו.