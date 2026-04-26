הערכות: מחיר הדלק צפוי לעלות ל-8.15 שקלים לליטר

מחיר הדלק לצרכן נקבע על פי החמישה הימים האחרונים בכל חודש, והם אלו הקובעים את עלותו. מאחר ושלושה ימים כבר חלפו מתוך החמישה, נראה כי על פי הערכות ראשוניות - מחיר הדלק צפוי לעלות אפילו יותר, לרמה של כ-8.15 שקלים לליטר, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2012. הסיבה לכך היא בשל פערי הזיקוק המתרחבים בין הנפט הגולמי לבין מוצרי הדלק הסופיים.

מחיר הדלק בישראל מפוקח, ומורכב ברובו ממסים (מע"מ ובלו על הדלק) והחלק העיקרי שלו שמשתנה מחודש לחודש הוא מחיר הדלק באזור הים התיכון, שמושפע ממחיר הנפט העולמי. המחיר הגיע בחודשים האחרונים לרמות גבוהות במיוחד, ונכון להיום עומד על כ-105 דולר לחבית ברנט, עשרות אחוזים יותר מאשר כ-70 דולר ערב המלחמה וכ-60 דולר בתחילת השנה. המחירים מתעדכנים מדי חודש על פני חמישה ימי העסקים האחרונים של כל חודש. מחיר הדלק משפיע לא רק על עלות התדלוק לרכב הפרטי, אלא גם על מחיר התובלה במשאיות ובמטוסים, שמשפיע בתורו על מחירי הסחורות כולן - ובהתאם גם על האינפלציה.

הגורמים לתנודות במחיר הדלק

מחיר הדלק עצמו, שנקבע על פי מחיר הדלק הממוצע בים התיכון, מושפע מכמה גורמים בולטים: אחד, מחיר הנפט הגולמי. זה נשאר דומה ביחס למה שנרשם בחודש הקודם, עם הבדל של דולרים בודדים. הגורם השני הוא מחיר הדולר, שדווקא ירד בחודש האחרון בכ-5%, מכ-3.1 שקלים למעט מתחת ל-3 שקלים.

הגורם השלישי הוא "פער הזיקוק", שהוא הפער בין מחיר הנפט הגולמי לבין מוצרי הדלק הסופיים. הפער הזה הוא המקור לרווח של בתי זיקוק הנפט כמו בזן ובז"א. על פי חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, פער זה גדל בכ-10 דולר לחבית.

כך שבסופו של דבר, למרות התחזקות השקל ביחס לדולר, אנחנו לא צפויים לראות הוזלה של מחיר הדלק, שזינק בחודש האחרון ל-8.05 שקלים. על פי הערכת BDO, נכון להיום מחיר הדלק במאי צפוי לעלות ל-8.15 שקלים לליטר. נקודת שיא במחירי הדלק נרשמה ביולי 2022, אז מחיר הדלק הגיע ל-8.08 שקלים לליטר, וייתכן שנעקוף זאת. שיא מחירי הדלק של כל הזמנים נקבע בספטמבר 2012, אז בעקבות מחירי הנפט בעולם הדלק התייקר עד כדי 8.25 שקלים לליטר. נכון לעכשיו, כנראה שלא נעבור את השיא הזה, אך ייתכן וזה עוד יגיע בהמשך.

עם זאת, בהתחשב בכך שנותרו עוד יומיים לחישוב הקובע - יש לקחת בחשבון כי מחיר הנפט עוד עלול לעלות או לרדת, וכן גם מחיר הדולר ופער הזיקוק. ככל שנתקרב יותר לסוף החודש, כך יהיה ניתן להעריך בצורה מדויקת יותר את המחיר, שיוכרז רשמית בסוף החודש עצמו.