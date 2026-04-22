עצמאים ומאושרים: המלחמה, הרגולציה, הציפיות לעתיד והפנסיה

אנשי המקצוע בישראל נפגעו מהמלחמה ומרגישים שהפיצויים לא עזרו להם בכלל. עם זאת, הם אמנם עובדים קשה, אבל אופטימיים מאוד ומעידים שהם מרגישים מאושרים. משאל שערכו השבוע גלובס ומידרג מספק תמונה למצבם של אנשי המקצוע והעצמאים החברים באתר.

נראה שלמרות כל הקשיים, המבט לעתיד הוא חיובי והרוב לא חוששים מסגירה של העסק. וגם איתות אזהרה: למרות החובה - כמעט שליש מאנשי המקצוע לא חוסכים כלל לפנסיה. ומה מטריד אותם בלהיות עצמאים? קודם כל, חוסר היציבות והמסים.

המחקר בוצע על ידי מידרג ותשובותיו כוללות תשובות מ-519 גברים ונשים מתוך כלל בעלי העסקים המדורגים באתר מידרג. השאלון הייעודי הופץ באמצעות SMS בתאריכים 15-19.4.2026. יש לציין כי חלק מהגרפים אינם משלימים ל־100%, מאחר שהנתונים הבודדים עוגלו ויהיו נוחים להצגה.

מידרג הוא אתר לדירוג עסקים, עם כמעט 3 מיליון חוות דעת ב־150 תחומים שונים, בו כל אדם מדרג את אנשי המקצוע שהוא שכר. העצמאים שנמצאים במדרג אינם מדגם מייצג של כלל העצמאים בארץ, אלא מדובר בעיקר ב"אנשי מקצוע" קלאסיים: חשמלאים, שיפוצניקים, מתקיני מזגנים, אינסטלטורים ומדבירים. מיעוטם עוסק במקצועות הוולנס והבריאות כמו מעסים פיזיותרפיסטים, מאמני כושר ותזונאים, ומיעוט נוסף עוסק בשירותים מקצועיים כמו עו"ד, רו"ח ושמאים, צילום אירועים ותרגום. כך שמדובר בעיקר על עובדי כפיים.

נוחם אוחנה מנכ"ל אתר מידרג: "הנתונים שאספנו לכבוד יום העצמאות מלמדים על מצב העצמאים בישראל, הם עובדים קשה מאוד לפעמים שישה ואף שבעה ימים בשבוע, ובשעות ארוכות, נהנים מסיפוק מקצועי גבוה ומנהלים לעצמם את לוח הזמנים. כמעט שליש מהם מצהירים שלא יעזבו את העצמאות תמורת שום סכום בעולם".

1 רק 4% העידו: המלחמה סייעה לנו

רוב בעלי העסקים ציינו סוג כלשהו של פגיעה בעקבות המלחמה, אך הפגיעה הברורה והרחבה ביותר היא הירידה בביקושים. כמעט שני שליש מהעצמאים מעידים שיש פחות לקוחות שמגיעים אליהם לאחרונה. לאנשים יש פחות כסף להוציא, והם עלולים לחכות "עד חלוף זעם" בטרם הם יתחייבו על סכומים משמעותיים. עסקים באזור הצפון וחיפה מעידים אפילו יותר (מעל 75%) על ירידה בביקושים. זו הפגיעה הנפוצה ביותר בפער גדול מאוד, שמשפיעה על עסקים כמעט בכל התחומים.

20% נוספים מעידים על עליה במחירי הסחורות, כנראה עקב שיבושי אספקה ואינפלציה (שגם מתודלקת בעליית מחירי הנפט). רק 4% העידו שהמלחמה רק עשתה טוב לעסק שלהם. בחינה פרטנית שלהם מראה שמדובר למשל באנשי מקצוע העוסקים בשיפוץ ממ"דים, מה שרק הוסיף ביקוש לכישורים שלהם. רז, טכנאי מוצרי חשמל העיד בשאלון ש"היה קשה לתת שירות ככה, המון שינויים וביטולים מצד הלקוחות שזה מבאס, אבל גם מצידי בתור נותן שירות בזמן שהיו אזעקות זה היה מאתגר".

2 לא בונים על הסיוע הממשלתי

לא פחות מ־87% מרגישים שתכניות הסיוע בעקבות המלחמה לא עזרו להם כלל. הדבר משתלב היטב גם בטענות של ארגוני עסקים שטענו שתכניות הסיוע לא מספיקות, ועוד יותר בכך שעיקר מתווה הפיצויים שאושר בממשלה טרם עבר רשמית, ועסקים צפויים לפגוש את הכסף רק באמצע חודש יוני, בתרחיש האופטימי. כך שגם אם חלק מאנשי המקצוע יהיו זכאים אליו בסופו של דבר, נכון להיום הם לא סומכים על כך. ובכל זאת, 11% מעידים שהתכניות עזרו להם קצת. אך אפילו אם מאחדים את מי שענו שהתכניות עזרו להם במידה בינונית או גבוהה - מדובר בשיעור זניח של 1.6% בלבד.

3 למרות הכל, לא רוצים שהילדים ימשיכו

למרות הנתונים האופטימיים על הציפיות להכנסה בשנה הבאה והאושר המדווח הגבוה, כשני שליש מהעצמאים לא היו רוצים שילדיהם ייכנסו לנעליהם, ורק שליש העידו כי הם מעוניינים בכך. חלקם הגדול, כנראה, עוסקים בעבודת כפיים עם "תקרת זכוכית" והיו מעוניינים שילדיהם יתקדמו יותר מהם לעבר מקצוע עם דרישות אקדמיות או הקמת עסק בתחום שניתן לצמוח בו יותר.

4 עסקים חדשים חוששים פחות

כמעט 61% מהעצמאים שנסקרו מעידים שהם לא חוששים כלל לסגירת העסק. בנוסף, למרות הנתונים על משך החיים הקצר יחסית של עסקים חדשים, דווקא העצמאים החדשים יותר מעידים פחות על חשש גדול לסגירת העסק: 4.8% בקרב כאלה שיצאו לעצמאות לפני פחות מ־5 שנים, לעומת 11.8% בקרב כאלה שיצאו לעצמאות לפני 10 שנים ומעלה.

5 שליש מהעצמאים ויתרו על חיסכון לפנסיה

ב-2017 עבר חוק פנסיה חובה לעצמאים. החוק מחייב עצמאים שמרוויחים מעל סכום מסוים להפריש לעצמם לפנסיה מתוך הכנסתם, כדי לוודא שהם יגיעו לזקנה עם כיסוי שיכול לקיים אותם גם כשלא יוכלו לעבוד. עם זאת, הקנס על אי-הפרשה לפנסיה הוא זניח: 500 שקל בלבד לשנה.

סכום הקנס מתגמד לעומת המציאות בה העצמאי מחוייב בהפרשה כפולה, הן של צד המעסיק והן של צד העובד בהשוואה לשכיר. דבר זה מביא לכך שעצמאי שקצר במזומנים ומתקשה לעמוד בהוצאות השוטפות עלול לבחור שלא להפריש כלל לפנסיה ולשלם את הקנס. למרות זאת, 37% מהעצמאים העידו שהם מצליחים לחסוך גם לפנסיה, וגם בחסכונות עצמאיים כמו קרן השתלמות או מכשירי השקעה אחרים. עצמאים יכולים להפריש בכל שנה מעל 20 אלף שקל לקרן השתלמות, שלא רק שהרווחים עליה פטורים ממס רווחי הון - גם חלק מההפרשה עצמה יכולה להיחשב כהוצאה מוכרת.

6 משקיעים יום עבודה בחודש למסים

כאשר אנשי המקצוע התבקשו לדרג מה הקשיים המשמעותיים עבורם כעצמאים, שתי אפשרויות כיכבו אצל רוב מוחלט מביניהם: חוסר ודאות בנוגע להכנסה, ומסים. הקושי בנוגע למתשלום המסים נובע ככל הנראה מכך שמס ההכנסה שמוטל על עצמאים הוא לכאורה זהה לזה שמוטלים על שכירים, אך הצורך לשלם את המסים באופן פעיל מוסיפה לתחושת הנטל יותר מאשר שורה בתלוש.

למעשה, אנשי המקצוע שנשאלו מעידים שהם נדרשים בממוצע ל־7.8 שעות בחודש של התעסקות בבירוקרטיה שנדרשת מהיותם עצמאים, זאת לרבות תשלום מסים. כלומר, בערך יום עבודה שלם נדרש בכל חודש אך ורק כדי לעסוק בבירוקרטיה, יום בו הם לא יכולים לעסוק במקצוע שלהם ולתת שירות ללקוחות.

בנוסף, מסים כמו ביטוח לאומי שמתחלקים בין העובד למעסיק מוטלים במלואם על העצמאי כמעסיק של עצמו. דווקא קשיים שקשורים לאורח החיים כמו עומס, בדידות ופגיעה במשפחה - לא מפריעים לרוב העצמאים, שכנראה נוח לרובם עם הגמישות מצד אחד והדרישות מצד שני.

7 אופטימיים לגבי ההכנסות בעתיד

כנראה שמכאן יהיה קשה לרדת, או לפחות כך מרגישים אנשי המקצוע שנסקרו. מעל 84% מעידים שהם צופים עליה בהכנסות בשנה הבאה, כנראה כחלק מציפיה לשיפור במצב הבטחוני, או מתוך אופטימיות כללית לגבי העתיד. 12% נוספים מעידים שהם צופים שהכנסותיהם יישארו דומות למצב היום, ופחות מ-4% מעידים שהם צופים שהכנסותיהם יצטמצמו בשנה הבאה. האופטימיות, כך נראה, שולטת בסנטימנט של אנשי המקצוע.

8 למרות הכל: מאושרים עד הגג

כאשר אנשי המקצוע נשאלים כמה הם מרגישים מאושרים מ-1 עד 10, קל לראות את האופטימיות הישראלית המפורסמת שמתבטאת בכל סקרי האושר הסובייקטיביים: הממוצע הוא 8.2, כאשר כמעט 73% מהם סימנו 8 ומעלה. למעשה, כ-30% סימנו 10 עגול. על פי נוחם אוחנה, מנכ"ל מידרג "התכונה הכי חשובה לבעל עסק היא האופטימיות ואת זה בעלי העסקים העצמאים מוכיחים פעם אחר פעם. בזמן שעצמאים חווים באופן קיצוני יותר את חוסר היציבות של השנים האחרונות הם מדווחים על רמת אושר גבוהה, והם גם אופטימיים ביחס לעתיד".