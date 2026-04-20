הפקקים חזרו ובגדול לכבישים המרכזיים בארץ. לפי נתוני נתיבי ישראל, לאחר הפסקת האש מול איראן, רמות התנועה חזרו ברוב האזורים להיקפים דומים לימי השגרה, ובחלקם אף נרשמה תנועה מעט גבוהה יותר.

הנתונים, המבוססים על ספירת כלי רכב בכבישים מרכזיים בצפון, במרכז, בדרום וביהודה ושומרון, משווים בין שבוע שגרתי מהימים שלפני שהחל מבצע "שאגת הארי" לבין השבוע האחרון של חג הפסח תחת לחימה, וכן לשבוע שלאחריו כאשר הפסקת האש נכנסה לתוקף.

יש לציין כי הנתונים מתייחסים לשבוע האחרון של הלחימה, שבו כבר נרשמה התאוששות מסוימת בפעילות בהשוואה לתחילת המלחמה, אז היקף הנוסעים בכבישים הצטמצם דרמטית בשל הגבלות פיקוד העורף וריבוי האזעקות.

הכבישים הכי צפופים

במרחב המרכז, בכביש 4 בין ראשון לציון לרעננה, היקף הנסועה בשבוע המלחמה והחג עמד על כ-944 אלף כלי רכב, לעומת כ-1.003 מיליון בשגרה - כ-94% מהשגרה. בשבוע הפסקת האש נרשמה נסועה של כ-1.001 מיליון כלי רכב - כ-99.8% מהשגרה.

במרחב הדרום, בכביש 4 בין אשקלון לאשדוד, נמדדו כ-512 אלף כלי רכב בשבוע המלחמה והחג, לעומת כ-573 אלף בשגרה - כ-89% מהשגרה. בשבוע הפסקת האש עלתה הנסועה לכ-576 אלף כלי רכב, שהם כ-100.5% מהשגרה.

במרכז ובדרום חזרה התנועה כמעט במלואה לרמות השגרה כבר בשבוע שלאחר הפסקת האש.

במרחב יהודה ושומרון, בכביש 5 בין ראש העין לאריאל, נרשמה נסועה של כ-203 אלף כלי רכב בשבוע המלחמה והחג, לעומת כ-284 אלף בשגרה - כ-71% מהשגרה. בשבוע הפסקת האש עלתה הנסועה לכ-302 אלף כלי רכב - כ-106% מהשגרה.

ביהודה ושומרון נרשם הפער החד ביותר בין היקפי התנועה לאחר הפסקת האש לבין אלה שבתקופת הלחימה. עם זאת, ייתכן כי הדבר נובע גם מהרגלי הנסיעה, כאשר רבים מהנוסעים באזור הם שומרי מסורת ונמנעים מנסיעה בחגים. לאחר הפסקת האש כבר רואים חזרה מלאה לשגרה עם סטייה קלה כלפי מעלה.

הצפון עוד לא חזר לשגרה

במרחב הצפון, בכביש 4 בין עכו לנהריה, נרשמה נסועה של כ-334 אלף כלי רכב במהלך השבוע האחרון למלחמה והחג, לעומת כ-458 אלף כלי רכב בשבוע שגרה - כ-73% מהשגרה. בשבוע הפסקת האש עלתה הנסועה לכ-411 אלף כלי רכב, שהם כ-90% מהשגרה.

מהנתונים עולה כי גם לאחר הפסקת האש, התנועה לא חזרה לרמות השגרה. נזכיר כי באותו שבוע שנבדק (12-16 באפריל) בזירה הצפונית הלחימה מול חיזבאללה נמשכה, והפסקת האש מול לבנון נכנסה לתוקף רק בסוף השבוע. בהתאם לכך, התנועה בצפון משקפת מצב שבו חלק מהציבור והפעילות הכלכלית טרם חזרו לפעילות מלאה.

אורן בנדר, מנהל מחלקת תכנון תנועתי בנתיבי ישראל, מסביר כי בשבועות הקרובים הצפי הוא שהמגמה של חזרה לשגרה תימשך: "עומסי התנועה גדלו וימשיכו לגדול. אני מעריך שאנשים חוששים שהמלחמה תחזור, וכעת הם מנצלים ביתר שאת את האפשרות לנסוע בזמן הפנוי".