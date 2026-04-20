מחיר הדלק בשמיים? הניסיון מלמד שגם להורדה שלו יש מחיר

תקציר הבדיקה הטענה: מחיר הדלק היה נמוך יותר כשיאיר לפיד סיים את כהונתו כראש הממשלה מצד אחד:

● המחיר כיום אכן גבוה ב־38 אגורות מזה שהיה בסיום כהונת לפיד

● ההתייקרות נובעת ממסים שנמצאים בשליטת הממשלה, כמו הבלו והמע"מ מצד שני:

● ההנחה על הבלו בתקופת הממשלה הקודמת זכתה לביקורת מצד גורמי המקצוע

● עליית המע"מ זכתה לתמיכת גורמי המקצוע, והיא אחד הפתרונות למימון עלויות המלחמה הגבוהות הציון: לשיפוטכם

"מי טוב יותר לכלכלה?", שאל בפייסבוק יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן - והציג את המתמודדים: הוא עצמו מול ראש הממשלה בנימין נתניהו. זירת ההתמודדות: מחירי הדלק. וליברמן הוסיף גם נתונים: אצלו, כשכיהן כשר אוצר ב־13 באפריל 2022, מחיר הדלק עמד על 6.94 שקלים לליטר - ואילו כיום, ב־13 באפריל 2026 - תחת נתניהו - המחיר הוא 8.05 שקלים לליטר.

ובכן, אלה באמת המספרים. אבל ממה נובע הפער הזה?

● הנתונים חושפים: ארה"ב עוינת יותר כלפי ישראל, גם במקומות ה"בטוחים"

● תחום התעופה ב"מצב הישרדות": 20 חברות בעולם כבר ביטלו טיסות

● כך תחסכו כשמחיר הדלק מזנק מעל 8 שקלים לליטר

מחיר הבנזין נקבע על־ידי המדינה, והוא משקלל חמישה מרכיבים: מחיר הנפט בשער בתי הזיקוק (לפי ממוצע מחירי הבנזין בשער בתי הזיקוק באזור אגן הים התיכון); מס בלו; מע"מ; סל הוצאות השיווק של תחנות דלק; הוצאות דלף ותוסף (שמהוות אחוז די קטן מהמחיר).

אף שמחיר הנפט היום נמוך יותר משהיה באפריל 2022, הדלק בכל זאת יקר יותר. איך זה יכול להיות? על כך אחראים בעיקר הבלו והמע"מ - שביחד התייקרו ב־1.12 שקלים לליטר. במילים אחרות: מה שלא בשליטת הממשלה הוזל, ומה שכן בשליטתה התייקר. אבל למה בעצם המסים היו יותר זולים תחת הממשלה הקודמת?

נתחיל מהבלו. ממש באותו אפריל 2022, החודש אליו הפנה ליברמן, הוא עצמו הפחית את הבלו ב־43 אגורות לליטר (מ־3.13 במרץ 2022 ל־2.7 שקלים לליטר באפריל 2022). מאז בוצעו הפחתות שונות בשיעורים משתנים, עד שבינואר 2024 הוחלט להפסיק להאריך את ההנחה.

אבל גם אם ההנחה על הבלו הוזילה את המחיר לצרכן, כבר בזמן אמת היא ספגה ביקורת מקצועית. זאת משום שהבלו נועד למסות השפעות חיצוניות שליליות של שימוש בדלקים, וכפי שאמרה לנו בזמנו רשות המסים, הוא "תורם לשיפור הקצאת המקורות והיעילות במשק, ותומך בעיקרון 'המזהם משלם'. הכנסות הבלו מאפשרות… להפחית סוגי מס אחרים, ובכך להגדיל את היעילות במשק ולהקטין עיוותים".

ומה בנוגע למע"מ? בתחילת 2025 הוא עלה מ־17% ל־18%. אבל גם כאן ההקשר חשוב: במידה לא מבוטלת, ההעלאה "נכפתה" על הממשלה, בגלל צורכי המימון של עלויות המלחמה האדירות. בהעלאה צידדו גם גורמי מקצוע במשרד האוצר, והיא חלק מפתרון לצמצום הגירעון התקציבי.

השורה התחתונה: הדלק התייקר בגלל העלאות מסים שביצעה הממשלה, אך הוזלת חלק מהמסים בממשלה הקודמת נתפסה כשנויה במחלוקת וספגה ביקורת מקצועית.

תחקיר: אורי רוזן ויובל אינהורן