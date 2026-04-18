אם נדמה לכם שהידידה הגדולה ביותר של ישראל הופכת לפחות ידידותית, נתונים שהתפרסמו ממש לאחרונה מעידים שבהחלט לא מדובר רק בתחושת בטן. סקרי דעת קהל של מכונים אמריקאיים נחשבים כמו מרכז המחקר פיו וגאלופ חושפים את התמונה העגומה: התמיכה בישראל מידרדרת לשפל היסטורי בקרב תושבי ארה"ב.

למשל, לפי נתוני פיו, ברבע המאה האחרונה תמיד רוב האמריקאים תמכו בישראל בסכסוך מול הפלסטינים. אבל ב-2025 התרחש מהפך, ושיעורי התמיכה בישראל ירדו ל-46%. השנה הנתון צנח ל-36%. גם בסקר של גאלופ עולה תמונה דומה: לפני ארבע שנים, לרוב (55%) תושבי ארה"ב הייתה דעה חיובית על ישראל. בשנה שעברה זה התהפך, כשרוב האמריקאים (53%) כבר החזיקו בדעה שלילית - והשנה גם התופעה הזאת הוחרפה (37% מחזיקים בדעה חיובית לעומת 60% שמחזיקים בדעה שלילית).

הדבר בא לידי הביטוי השבוע בסנאט, שם הסנאטור ברני סנדרס הוביל הצבעה לאיסור העברת פצצות כבדות ודחפורים לישראל. ההצבעה נפלה, אך חשפה תמונת מצב מטרידה, שכן התמיכה הדמוקרטית בהצעה הייתה משמעותית ולפי ניתוח של הניו-יורק טיימס כ-12 סנאטורים דמוקרטים "עברו צד" והצביעו עבורה. חבר הקונגרס הדמוקרט רו קאנה אמר לאחר ההצבעה: "מעולם לא ראיתי את דעת הקהל משתנה כל כך מהר לגבי שום נושא - כולל נישואים חד־מיניים - כפי שזה קרה ביחסים בין ארה"ב לישראל".

המצב המדאיג הזה משקף באופן מוסדי את הלכי הרוח בציבור, שנראים כמעט בכל חתך של החברה האמריקאית. שלושה חתכים מרכזיים - נטייה פוליטית, דת וגיל - מראים שהנתונים משאירים מעט מאוד מקום לספק. עד כמה חמורה המגמה, וממה בעצם היא נובעת?

פוליטיקה

הדמוקרטים

מפקפקים בשותפות הערכית

מה הנתונים?

כללי:

80% מחזיקים בדעה שלילית על ישראל.

גילי 18-49:

84% מחזיקים בדעה שלילית על ישראל.

גילי 50 ומעלה:

76% מחזיקים בדעה שלילית על ישראל.

מה המשמעות?

"אין כבר תמיכה דו-מפלגתית בישראל", טוענת הדס לורבר, ראש פרויקט יחסי ישראל-ארה"ב במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS). "אם עד היום ישראל לאורך השנים זכתה לתמיכה גם מהמפלגה הדמוקרטית וגם מהמפלגה הרפובליקנית, אז בשנים האחרונות יש פחות תמיכה דמוקרטית".

"הסיכוי שהמועמד הדמוקרטי ל-2028 יהיה ציוני, או אפילו תומך בישראל, הולך ושואף כמעט לאפס", אומר ד"ר יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארה"ב באוניברסיטת תל אביב. כדוגמה הוא מביא את גאווין ניוסם, מושל קליפורניה הדמוקרטי: "הוא נחשב יחסית מתון בעמדותיו על ישראל, אבל אפילו הוא השווה את ישראל למדינת אפרטהייד. אחר כך הוא קצת ניסה לחזור בו, אבל שם הוא נמצא. וזה מגיע מאחד מהשמרנים היותר אוהדים את ישראל במפלגה הדמוקרטית. אם זה מה שהוא אומר, זה מרמז על שינוי רחב יותר בעמדות המפלגה".

רותם אורג-קליסקי, מומחה לפוליטיקה אמריקאית ומנהל עמותת Librael, משתף שיחה עם יועץ של חבר קונגרס דמוקרטי בכיר מאוד. "הוא אמר לי: 'במשך שנים נהניתם מתמיכה דו-מפלגתית כי האמנו שיש לכם צורכי ביטחון אמיתיים. אבל האופן שבו התנהלתם במלחמה כמה שנראה' - במילותיו שלו - 'כקמפיין השמדה חסר תוחלת, והפוגרומים ביהודה ושומרון, גרם לזה שאנחנו מתקשים להאמין שזה מה שצורכי הביטחון שלכם דורשים. ואם לא תשנו את ההתנהלות שלכם אנחנו נתקשה לשקם את האמון הזה, בטח במה שקשור לאספקה של נשק התקפי'".

אורג-קליסקי סבור, אם כן, שאובדן התמיכה בשמאל "נובע ממשהו עמוק, ויושב על השאלה אם ישראל היא בכלל שותפה ערכית או שהיא יותר דומה למדינות כמו סעודיה וטורקיה, שיש איתן אינטרסים משותפים אבל לא עולם ערכים משותף. הימשכות המלחמה בעזה, סוגיית הרעב והעלמת העין מהפשיעה הלאומנית ביו"ש תופסות מקום מרכזי בשיח הדמוקרטי ובטח בשיח בקרב אנשי ה-Woke".

הרפובליקנים

הדור הבא עוין את ישראל

מה הנתונים?

כללי:

41% מחזיקים בדעה שלילית על ישראל.

גילי 18-49:

57% מחזיקים בדעה שלילית על ישראל.

גילי 50 ומעלה:

24% מחזיקים בדעה שלילית על ישראל.

מה המשמעות?

"טראמפ לא מייצג את הדור הבא של הרפובליקנים", פרומר מציין. "אם כבר, סגן הנשיא ג'יי די ואנס וקולות משפיעים מעולם הפודקאסטים, כמו ג'ו רוגן ות'יאו וון, הם הדור הבא. אנשי הפודקאסטים מאוד עוינים את ישראל. יש להם עשרות מיליוני מאזינים והם קוראים לישראל 'מדינת טרור'. אלו הם האנשים עם ההשפעה הכי גדולה על הדורות הצעירים. טראמפ מייצג את העבר".

"אנחנו רואים פה מגמה", פרומר ממשיך, "והמגמה היא שהדור הבא של מחוקקים רפובליקנים לא יהיו פרו-ישראל. ג'יי די ואנס מייצג את הדור הבא של סנאטורים, הם אנשי America First. אלה אנשים יותר בדלנים והרבה יותר סקפטיים לגבי ישראל. סגן הנשיא ואנס שומר את הדעות שלו לעצמו כי הוא בצוות של טראמפ, אבל זה מובן שדעותיו פחות תומכות בישראל.

"הנרטיב, מעבר לזה שישראל גררה את ארה"ב למלחמה באיראן, במיינסטרים הימני ב-MAGA (קיצור ל-Make America Great Again - המשרוקית) - ולא בקרב הקיצוניים - מדברים על ישראל כעל מדינת טרור. זה מתחלחל למיינסטרים של שתי המפלגות - וזה לא רק בקצוות יותר, כמו שהיו אומרים פעם ששם זה נמצא. אבל לאט, דעות נגד ישראל הגיעו גם למרכזם של הרפובליקנים".

לדברי אורג-קליסקי, "כשהרפובליקנים מסתכלים על ישראל הם אמנם רואים שותפה - ביטחונית וערכית, עם הסכמה על דברים כמו לאומיות ומסורתיות. אבל הסיפור הזה שארה"ב עושה כביכול את העבודה השחורה של ישראל, בעולם לא רק הבדלני אלא גם של America First שאפשר מאוד להבין אותו, הוא מאוד שוחק את התמיכה בנו. המלחמה הקודמת עם איראן מאוד החמירה את מצבנו עם הרפובליקנים, בעיקר בגלל 'פטיש חצות' והשאלה אם ארה"ב נלחמת בשביל ישראל. זה קורה בעיקר בקרב צעירים, שאומרים: 'לעזאזל האיראנים, למה אני צריך לעשות לכם את העבודה?'".

דת

הקתולים

רגש שלילי מדאיג

מה הנתונים?

כללי:

74% מחזיקים בדעה שלילית על ישראל.

גילי 18-49:

75% מחזיקים בדעה שלילית על ישראל.

גילי 50 ומעלה:

50% מחזיקים בדעה שלילית על ישראל.

מה המשמעות?

21% מאוכלוסיית ארה"ב משתייכים לזרם הקתולי בנצרות. ועדיין, לפי לורבר, "הקתולים הם לא קהילה מאוד קריטית עבור ישראל, הם מעולם לא היו". אבל זה לא אומר שהם לא מהווים סיבה לדאגה: "יש פה מרכזיות של ואנס שמגיע מהקהילה הזאת, ושל קתולים שמרנים כמוהו בקרב הימין החדש בוושינגטון.

"הקבוצות השמרניות האלה נוטות לדחות רפורמות בכנסייה עצמה שמורידות בעצם את החשיבות התאולוגית של רצח ישו על ידי היהודים. היו הרבה שנים שהרבה נוצרים הורידו את החשיבות התאולוגית של זה ושמו את הטיעון הזה בצד, ופה בעצם הקבוצות השמרניות האלה מקרב הקתולים מנסות לדחות את הרפורמות שבעצם מורידות את החשיבות הזאת. אז הם יותר בעייתיים והרגש השלילי שלהם צריך להדאיג אותנו".

האוונגליסטים

פגיעה בבסיס התמיכה

מה הנתונים?

כללי:

65% מחזיקים בדעה חיובית על ישראל.

גילי 18-49:

50% מחזיקים בדעה שלילית על ישראל - 47% מחזיקים בדעה חיובית על ישראל.

גילי 50 ומעלה:

20% מחזיקים בדעה שלילית על ישראל - 77% מחזיקים בדעה חיובית על ישראל.

מה המשמעות?

האוונגליזם היא תנועה בתוך הדת הנוצרית הפרוטסטנטית, שאליה משתייכים 19% מאוכלוסיית ארה"ב. הם לרוב מזוהים עם דעות פוליטיות שמרניות, ולאורך השנים נודעה בקרבם תמיכה נלהבת בישראל.

כפי שהסביר חוקר התנועה תום זיו במאמר שפורסם ב"השילוח", התמיכה של האוונגליסטים בישראל נובעת מכמה מקורות שונים באופיים שלרוב תומכים ומחזקים זה את זה. ראשון במעלה הוא המניע התאולוגי, הנוגע לדרך הקריאה האוונגליסטית בתנ"ך. לכך נוספים מניעים תרבותיים, היסטוריים ואף גאופוליטיים.

"אף על פי שהאוונגליסטים משמעותיים מבחינת בסיס התמיכה של ישראל בארה"ב", לורבר אומרת, "הקבוצה האוונגליסטית הצעירה מדאיגה במיוחד, כי היא מושכת את הנתונים של כל הקבוצה האוונגליסטית כלפי מעלה - וזה הקהל הפרו-ישראלי, מחוץ לקהילה היהודית כמובן, הגדול ביותר".

גיל

הצעירים

חוששים מהיגררות למלחמות

מה הנתונים?

גילי 18-49: 70% מחזיקים בדעה שלילית על ישראל.

מה המשמעות?

"אנחנו לא רואים קבוצת צעירים אחת באוכלוסייה שרואה את ישראל בחיוב באופן חד משמעי", מציינת לורבר. ממה זה נובע? לורבר מסבירה ש"הרבה צעירים אמריקאים פשוט לא רוצים מעורבות האמריקנית במלחמות במזה"ת. זה משהו שאני חושבת שיש עליו ביקורת מכל הכיוונים, גם מהימין ומה-MAGA וגם מהשמאל הדמוקרטי. אז באמת יש יותר ביקורת, ואני חושבת שזה בעיקר סביב תחושות אי-הנוחות של האמריקאים לגבי העובדה שהממשל האמריקני נכנס למלחמות ארוכות שיש בהן גם מחירים לחיילים אמריקנים בחלקם. זה יושב על תקציבים אמריקאיים ועל משלם המסים האמריקני - ואצלם זה נובע מהמקום הזה".

לדבריה, "כבר בטווח הדי קרוב, הצעירים שהיום לומדים באוניברסיטאות הם אלה שיהיו הפוליטיקאים הבאים וההנהגה בוושינגטון הבאה. זה אומר שישראל עלולה למצוא את עצמה ללא בסיס פוליטי חזק באף אחת מהמפלגות". לכן, היא טוענת ש"על מדינת ישראל להתחבר לצעירים ולראות איך היא מרחיבה את מעגל השותפויות שלנו עם ארה"ב דרך האוניברסיטאות, המוסדות, הקהילות ובתי הספר".

לפי אורג-קליסקי, "החברה האמריקאית נעשית יונית יותר, ורגישה יותר לסוגיות של זכויות אדם ונרתעת יותר ממלחמות. זה דור שאומר שישראל היא מעצמה אזורית, שאין סיבה לטפל בה בכפפות של משי כשהיא לא נוהגת בהתאם לסט הערכים האמריקאי". לפי פרומר, "בארה"ב היה נרטיב על ישראל מאז הקמת המדינה על קשר מוסרי, שותפות גורל וערכים דומים. אך ישראל לא נתפסת כזאת יותר. ישראל לא נתפסת כדוד יותר, אלא כגוליית - כאשר הפלסטינים, הלבנונים ואפילו האיראנים נתפסים כדוד. איבדנו את הזהות של הקורבן הצודק שמנסה להגן על עצמו. זה הנרטיב שמשתקע. זאת המציאות שלא נראתה כמותה מעולם ביחסינו עם ארה"ב - וההשלכות יהיו הרסניות".

המבוגרים

עדיין אוהדים את ישראל

מה הנתונים?

גילי 50 ומעלה: 49% מחזיקים בדעה שלילית על ישראל.

מה המשמעות?

הנתונים מראים שישראל עדיין מצליחה לקנות לעצמה אחיזה בלבותיהם של הדור המבוגר יותר בארה"ב, לפחות באופן יחסי לדור הצעיר. אבל אורג-קליסקי סבור ש"הדור של ה'ביידנים' - שבראש שלו ישראל היא אוד מוצל מהשואה שחייבים להגן עליו - זה דור הולך ופוחת. בוודאות מחכות לנו שנים קשות ותהיה עבודת שיקום".

אבל השינוי לא מורגש מיד בכל המוסדות הפוליטיים בארה"ב: "בסנאט השינוי יותר איטי כי האנשים שם יותר מבוגרים ויש שם שינוי רק כל שש שנים", מסביר פרומר. "אלא שהידידים הגדולים של ישראל כמו לינדזי גרהאם וטד קרוז, כבר שייכים לעבר של המפלגה הרפובליקנית. הם לא יהיו בסנאט עוד הרבה שנים וגם כבר אין להם הרבה השפעה".

"מאוד לא פשוט להחזיר את הגלגל לאחור", אומרת לורבר. "יש מגמות עומק, השתנות של גיל ודת - והמגמה הדמוגרפית הזאת לא תשתנה". אז מה כן אפשר לעשות? "ישראל יכולה לעשות מאמצי הסברה ותודעה, לבוא ולהסביר יותר טוב את המניעים לפעילות הישראלית, את העובדה שיש משטר איראני רצחני באזור, שלא ניתן לחיות לצידו, להסביר את המניעים שזו מלחמת קיום עבור מדינת ישראל.

"אני חושבת שהכל תלוי בשאלה עד כמה נדע להסביר את עצמנו ותהיה יותר מודעות למניעים שלנו ולאיומים עלינו - ועד כמה ונדע להגיע לקהלים שונים. אין פתרונות קסם. אומנם מדינת ישראל מנסה לעשות את זה כבר המון שנים, אבל אפשר לעגן היום - בטח עם הממשל הנוכחי הנוח - יותר הסכמים, לאו דווקא מדיניים: שותפויות טכנולוגיות, שותפויות מחקר ופיתוח ושותפויות בתחום האנרגיה. לתת דגש על מה האמריקאים צריכים במרוץ לעליונות הטכנולוגיות מול סין - איפה ישראל יכולה להיות שותף אמיתי בדברים שהאמריקאים צריכים? החל מרמת האזרח וכלה ברמת הממשל, שיסייע להתפתחות של שתי הכלכלות יחד".

אורג-קליסקי חושב שהחזרת הגלגל לאחור בלתי אפשרית: "להגיד שצריך לחזור לדו-מפלגתיות זה כמו לרצות לחזור לליכוד של בגין. זה לא יקרה כי החברות שלנו השתנו. מה שצריך לעשות זה להתאים את עצמנו למציאות החדשה וליצור מערכות יחסים מקבילות עם כל אחת מהמפלגות".